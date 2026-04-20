Culture-Sports

«L’écho de la Patrie» : un grand spectacle gratuit à Hanoï

À Hanoï, le spectacle « Âm vang Tổ quốc », réunissant des milliers d’artistes et des dizaines de milliers de spectateurs, propose des billets gratuits accessibles via une application numérique officielle, marquant le lancement d’une série d’événements célébrant la fierté nationale vietnamienne en 2026.

Conception scénique du spectacle. Photo : comité d'organisation
Conception scénique du spectacle. Photo : comité d'organisation

Hanoï (VNA) - Le spectacle politico-culturel spécial « Âm vang Tổ quốc » (L’écho de la Patrie), organisé par la Télévision nationale du Vietnam, le Comité populaire de la ville de Hanoï et la société Netmedia, se tiendra à 20h00 le 28 avril au Stade national My Đinh à Hanoï.

Le programme devrait attirer environ 40 000 spectateurs, avec la participation de plus de 2 000 artistes et interprètes, ainsi que de 500 officiers et soldats des forces armées populaires.

Il s’agit de l’événement d’ouverture de la série de programmes artistiques politico-culturels spéciaux « Fiers d’être Vietnamiens » pour l’année 2026.

Selon les organisateurs, le public peut obtenir des billets gratuits pour ce programme via l’application « Tuyên giáo và Dân vận », la plateforme numérique officielle dédiée à l’inscription aux événements. Pour s’inscrire, les spectateurs doivent télécharger l’application à l’adresse fournie, créer un compte personnel et suivre les annonces d’ouverture des inscriptions publiées par les organisateurs.

Les organisateurs précisent que cette solution permet au public d’accéder rapidement aux informations, de s’inscrire de manière transparente et pratique, tout en renforçant l’interaction entre le programme et les spectateurs dans l’environnement numérique. -VNA

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