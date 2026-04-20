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Osaka s’anime aux couleurs du Vietnam pour la fête des rois Hung

Après neuf éditions couronnées de succès, le Festival culturel du Vietnam recréant la cérémonie de commémoration des rois fondateurs Hung à Osaka s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable du calendrier culturel au Japon, confirmant l'intégration réussie et le rayonnement d'une communauté vietnamienne résolument tournée vers l'avenir, sans jamais oublier ses ancêtres.

Un numéro artistique des enfants vietnamiens lors du Festival culture du Vietnam à Osaka. Photo: VNA
Un numéro artistique des enfants vietnamiens lors du Festival culture du Vietnam à Osaka. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 9e Festival culturel du Vietnam recréant la cérémonie de commémoration des rois fondateurs Hung s'est déroulé le 19 avril dans l'arrondissement d'Ikuno, à Osaka, au Japon, dans une atmosphère solennelle et chaleureuse, empreinte d'identité nationale.

Cet événement d’envergure a rassemblé des dizaines de milliers de participants, y compris des membres de la diaspora vietnamienne, citoyens japonais et amis internationaux.

Lors du discours d'ouverture, le consul général du Vietnam à Osaka, Nguyen Truong Son, a rappelé la portée symbolique de cette célébration qui perdure depuis près d’une décennie. Il a souligné que le culte des rois Hung, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, constitue bien plus qu’une tradition "Quand on boit de l'eau, on pense à la source", mais aussi le socle de l'identité vietnamienne et le lien spirituel indéfectible qui unit les expatriés à leur terre d'origine.

Selon lui, cette manifestation témoigne de la vitalité de la culture vietnamienne à l'étranger, de l’esprit de solidarité de la diaspora, et agit comme une passerelle essentielle pour renforcer les échanges populaires et la coopération économique entre les deux nations.

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Le consul général du Vietnam à Osaka, Nguyen Truong Son, prend la parole lors de la cérémonie d'ouverture du festival. Photo : VNA

Du côté japonais, Saito Naoki, maire de l’arrondissement d'Ikuno, s'est réjoui de la dynamisme des résidents vietnamiens et a réaffirmé l'engagement de la municipalité à accompagner et à soutenir de telles initiatives qui permettent aux Vietnamiens de préserver leur tradition, mais aussi de favoriser la compréhension mutuelle et la cohésion sociale.

Mme Le Thuong, présidente de l'Association des Vietnamiens de la région du Kansai et organisatrice de l’événement, a précisé que la tenue du festival coïncidait avec la Journée des cultures des ethnies du Vietnam (19 avril), visant ainsi à honorer la diversité des 54 groupes ethniques du pays tout en affirmant la force de l'unité nationale.

Au centre des festivités, les rituels traditionnels de d'offrandes et d'encens ont été reconstitués avec une précision rigoureuse dans une ambiance rappelant le sol natal. Des spectacles d'art populaire, de la musique et des danses traditionnelles, ainsi qu'une variété de stands gastronomiques ont créé une ambiance culturelle vibrante, attirant de nombreux visiteurs.

Après neuf éditions couronnées de succès, la commémoration des rois Hung à Osaka s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable du calendrier culturel au Japon, confirmant l'intégration réussie et le rayonnement d'une communauté vietnamienne résolument tournée vers l'avenir, sans jamais oublier ses ancêtres. -VNA

#Festival culturel du Vietnam #cérémonie de commémoration des rois fondateurs Hung #Osaka #Japon
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