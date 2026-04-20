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DanceSport : un début impressionnant du Vietnam lors du Championnat d’Asie du Sud-Est 2026

Avec une moisson impressionnante de six médailles d'or, cinq d'argent et une de bronze, le Vietnam s’est provisoirement hissé à la tête du classement général, réaffirmant ainsi sa position de leader dans la région, particulièrement dans les disciplines latines qui constituent sa force historique.

Performance de Phan Hien et Thu Huong en samba. Photo : nhandan.vn
Performance de Phan Hien et Thu Huong en samba. Photo : nhandan.vn

Manille (VNA) - La sélection vietnamienne de DanceSport a réalisé une performance exceptionnelle lors du Championnat d’Asie du Sud-Est 2026, qui se déroule actuellement à Manille, aux Philippines.

Avec une moisson impressionnante de six médailles d'or, cinq d'argent et une de bronze, le Vietnam s’est provisoirement hissé à la tête du classement général, réaffirmant ainsi sa position de leader dans la région, particulièrement dans les disciplines latines qui constituent sa force historique.

Le point d'orgue de cette première journée de compétition fut sans conteste la prestation magistrale du duo Phan Hien et Thu Huong, auteurs d'un véritable "coup du chapeau" avec trois médailles d'or consécutives.

Ce succès confirme la forme ascendante du couple qui, après s'être illustré dans le top 10 du WDSF World Open Latin 2024 en République tchèque pour atteindre le 41e rang mondial, continue de démontrer une compétitivité de haut niveau.

Dans la catégorie Adult Latin du système de la Fédération mondiale de danse sportive (World DanceSport Federation), le duo Nguyen Doan Minh Truong et Dang Thu Huong a également dominé la compétition en s'adjugeant la première place.

En outre, le duo Ngoc An et To Uyen a remporté deux médailles d’argent en cha-cha-cha et en rumba, ainsi qu’une médaille de bronze dans la catégorie Latin.

Au-delà des disciplines latines, le Vietnam a affiché des progrès significatifs dans les épreuves Standard. Le couple Minh Truong et Xuan a ainsi décroché deux médailles d'or en Valse et Slow Foxtrot, complétées par une médaille d'argent au concours de standard, tandis que Quoc Bao et Minh Chau ont triomphé en Valse viennoise. Trung Thuc et Ngoc Anh ont également décroché deux médailles d’argent en Tango et Quickstep.

Les épreuves individuelles ont également apporté leur pierre à l'édifice, avec les médailles d'argent de Hoang Ngoc et Hoang My Sasaki chez les juniors et adultes en solo.

Ces résultats globaux témoignent d'un développement homogène de la discipline au Vietnam, porté par une nouvelle génération de danseurs talentueux. Selon l'encadrement technique dirigé par les entraîneurs Khanh Thi et Chi Anh, cette réussite est le fruit d'une préparation méthodique et d'une vision stratégique visant à élever le niveau des athlètes tant sur le plan technique qu'artistique. -VNA

#DanceSport #Championnat d’Asie du Sud-Est 2026 #World DanceSport Federation
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