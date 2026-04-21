Une chute spectaculaire cachée sous terre révélée à Phong Nha-Ke Bang

Quang Tri (VNA) – Une équipe d’exploration a récemment découvert une nouvelle grotte dans le Parc national de Phong Nha-Ke Bang (province de Quang Tri, au Centre), caractérisée par la présence d’une cascade souterraine d’environ 350 mètres de hauteur, un phénomène jugé extrêmement rare par les spécialistes.

Le comité de gestion du parc a confirmé cette découverte le 20 avril à l’issue des premières opérations de reconnaissance sur le terrain. Les relevés préliminaires indiquent que la cavité présente une profondeur verticale d’environ 350 mètres, avec un écoulement d’eau interne formant une chute depuis l’entrée supérieure jusqu’au fond de la grotte.

Les experts précisent toutefois que les investigations restent incomplètes. Plusieurs zones n’ont pas encore été explorées, empêchant à ce stade une évaluation exhaustive des caractéristiques géologiques, hydrologiques et environnementales du site.

Dans les prochaines phases, les autorités compétentes devraient intensifier les études et effectuer des relevés détaillés avant de publier des données plus précises sur cette découverte.

Surnommé le « Royaume des grottes », le parc national de Phong Nha-Ke Bang compte à ce jour plus de 425 cavités identifiées, dont une cinquantaine sont exploitées à des fins touristiques. Il abrite notamment la grotte Son Doong, reconnue comme la plus grande grotte au monde, dotée d’un vaste réseau de rivières souterraines.

Si la présence de cours d’eau dans les grottes de la région n’est pas inhabituelle, la formation d’une cascade de plusieurs centaines de mètres à l’intérieur d’une cavité constitue en revanche un phénomène d’une rareté exceptionnelle, ouvrant de nouvelles perspectives pour la recherche scientifique et la valorisation du patrimoine naturel vietnamien. -VNA

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