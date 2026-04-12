An Giang mise sur la science et le numérique pour un développement durable





An Giang (VNA) – Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique, la province d’An Giang a publié une liste de « grands problèmes » pour 2026 afin d’orienter la recherche vers des applications concrètes et de soutenir le développement socio-économique durable.



Selon les autorités provinciales, l’identification de ces « grands problèmes » vise à clarifier les priorités que la science et la technologie doivent résoudre, à éviter la dispersion des recherches, tout en favorisant une innovation ouverte impliquant entreprises, instituts de recherche et établissements d’enseignement. Cette démarche contribue également à renforcer les liens, le partage des connaissances et le transfert de technologies au service du développement local.



Les orientations se concentrent sur quatre domaines clés : science et technologie, innovation, transformation numérique et applications pratiques au développement socio-économique, avec pour objectif de créer des percées dans la gestion, la production et l’amélioration des conditions de vie de la population.



Dans le secteur agricole, An Giang met l’accent sur le développement d’une agriculture intelligente, l’application des biotechnologies et des hautes technologies dans la production de riz et de produits aquatiques. La province privilégie également les technologies de transformation afin d’accroître la valeur des produits agricoles et de développer les produits OCOP. Parallèlement, elle accorde une attention particulière au traitement des déchets et des eaux usées, ainsi qu’au développement des énergies renouvelables, en vue d’une croissance verte.



En matière d’innovation et d’entrepreneuriat, An Giang s’emploie à construire un écosystème de soutien aux entreprises, notamment les jeunes entreprises, à travers des incubateurs technologiques et un centre d’innovation. Les technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) sont appliquées à la gestion de la production, à la logistique et au commerce électronique. La province encourage également le développement de l’économie circulaire, la valorisation des sous-produits agricoles et la réduction des émissions.



Dans le domaine de la transformation numérique, la province accélère le déploiement des services publics en ligne, des signatures numériques et des dossiers électroniques. L’économie numérique est stimulée par le commerce électronique des produits agricoles et la traçabilité via la technologie blockchain. En parallèle, la société numérique progresse grâce à l’enseignement en ligne, à la santé numérique et à la mise en place de bases de données de population intégrées.



An Giang accorde également une grande importance à l’application des technologies dans le développement urbain intelligent, avec des solutions de gestion du trafic, de l’éclairage public et de la sécurité basées sur l’IoT. Dans le tourisme, la province développe des solutions de tourisme intelligent, numérise les destinations et utilise les technologies de réalité virtuelle pour promouvoir la culture et attirer les visiteurs.



Dans le secteur de la santé, la province met en place un système de bases de données centralisées, déploie les dossiers médicaux électroniques et applique l’IA pour soutenir le diagnostic, prévoir les épidémies et personnaliser les soins. Dans l’éducation, un système de données sectoriel connecté à la base de données nationale contribue à améliorer la gestion et à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie.



En tant que province agricole clé, An Giang intensifie l’application de l’IA et de l’IoT afin d’améliorer l’efficacité des chaînes de valeur, de réduire les coûts et de limiter les impacts environnementaux. Elle vise à devenir, d’ici 2050, un centre de transformation agroalimentaire du delta du Mékong, en développant la transformation en profondeur et en construisant des marques pour ses produits phares.



Face aux défis du changement climatique, la province s’attache à développer des moyens de subsistance durables, à protéger les ressources naturelles et les écosystèmes, notamment dans les zones touchées par l’intrusion saline et la montée des eaux. Des technologies avancées, telles que les modèles géologiques 3D intégrant l’IA et le Big Data, sont appliquées à la planification des infrastructures et à la gestion des ressources.



Parallèlement, An Giang développe un tourisme vert et durable, met en place un écosystème touristique numérique et optimise la logistique pour les exportations agricoles et aquatiques. Des technologies telles que la blockchain, les entrepôts frigorifiques intelligents et le dédouanement électronique sont déployées pour améliorer l’efficacité du commerce transfrontalier.



Afin de créer de nouveaux moteurs de croissance, la province met en place un Centre d’entrepreneuriat et d’innovation, destiné à devenir un pôle de développement pour la région du Sud-Ouest. Elle développe également des plateformes de gouvernance numérique et applique l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité de l’administration publique.



La publication de ces « grands problèmes » pour 2026 constitue une étape stratégique visant à faire de la science, de la technologie et de la transformation numérique les principaux moteurs du développement. An Giang ambitionne ainsi de renforcer ses capacités de gouvernance, de moderniser ses infrastructures de données et de devenir une province dynamique, moderne et durable à l’horizon 2045.- VNA



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