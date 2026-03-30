Sciences

Viettel accélère sa stratégie technologique globale

La Résolution 79-NQ/TW du Bureau politique établit un cadre institutionnel stable permettant à Viettel d’accélérer sa transformation en groupe technologique mondial, en misant sur l’innovation, les ressources humaines et l’expansion internationale.

Photo : Groupe Viettel
Photo : Groupe Viettel

Hanoï (VNA) – La Résolution n°79-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie publique marque une avancée importante dans la consolidation du cadre institutionnel, permettant aux entreprises publiques de mieux jouer leur rôle de pilier et de moteur dans les secteurs stratégiques. Pour Viettel, ce texte ouvre de nouvelles perspectives de développement à long terme, facilitant la mise en œuvre de ses orientations stratégiques dans la nouvelle phase.

Avant l’adoption de cette résolution, Viettel avait déjà bénéficié de certains mécanismes flexibles dans l’exécution de missions technologiques nationales et dans ses activités commerciales, afin de renforcer son autonomie en matière de gestion et d’investissement. Toutefois, ces dispositifs restaient ponctuels et expérimentaux, sans constituer un cadre politique stable et durable.

La Résolution 79 apporte un changement significatif en établissant une base institutionnelle plus claire, cohérente et pérenne pour les entreprises publiques, en particulier dans le domaine des hautes technologies. Elle met notamment l’accent sur la possibilité pour les entreprises de réinvestir de manière proactive dans la recherche et le développement (R&D), un facteur déterminant pour Viettel dans ses investissements à long terme dans des domaines stratégiques tels que la 5G, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l’industrie de défense de haute technologie.

Par ailleurs, la résolution insiste sur la nécessité de moderniser la gouvernance des entreprises publiques afin de la rendre plus flexible et efficace, de favoriser l’attraction de ressources humaines hautement qualifiées dans les sciences et les technologies, et d’élargir la participation des entreprises aux chaînes de valeur mondiales. Ces orientations constituent des leviers essentiels pour renforcer la compétitivité de Viettel et promouvoir les produits et solutions technologiques « Make in Vietnam » sur les marchés internationaux.

Selon les dirigeants du groupe, la Résolution 79 constitue un véritable socle institutionnel permettant à Viettel de déployer efficacement ses trois percées stratégiques : les ressources humaines, les technologies et les marchés mondiaux. Dans cette dynamique, le groupe entend continuer à jouer un rôle de pionnier et de locomotive, en investissant dans des secteurs fondamentaux à forte valeur stratégique.

Dans sa stratégie de développement, Viettel accélère sa transition d’un opérateur de télécommunications vers un groupe technologique, en développant de nouveaux modèles économiques fondés sur les technologies de pointe afin de consolider sa position de leader sur le marché national. Parallèlement, il poursuit l’expansion de ses activités à l’étranger, confirmant son statut d’entreprise vietnamienne parmi les plus performantes en matière d’investissement international.

En outre, Viettel met l’accent sur le développement d’une industrie de défense de haute technologie, autonome et à double usage, contribuant à la modernisation de l’armée. Le groupe développe également un écosystème avancé dans les domaines de la cybersécurité, des données massives et de l’intelligence artificielle, avec l’ambition de se positionner en tête au Vietnam.

Pour concrétiser son objectif de devenir un groupe technologique mondial, Viettel considère les ressources humaines de haute qualité comme un facteur clé. Il s’attache à former une équipe alliant expertise technologique et esprit de discipline, d’engagement et de persévérance. En parallèle, le groupe continue d’investir massivement dans la science et la technologie, avec l’ambition de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche à la production et au déploiement à grande échelle.

La coopération internationale constitue également un axe stratégique majeur. Viettel intensifie ses partenariats avec des groupes technologiques, des instituts de recherche et des écosystèmes d’innovation à l’échelle mondiale, tout en exportant ses produits et solutions vers les marchés étrangers.

Dans les années à venir, Viettel poursuivra ses investissements dans les technologies stratégiques, développera des plateformes industrielles de défense de haute technologie et accélérera la commercialisation de ses produits. Ces efforts contribueront non seulement à renforcer la compétitivité de l’entreprise, mais aussi à soutenir le développement économique et à consolider les capacités de défense et de sécurité du pays. – VNA

source
#Résolution 79 #Viettel
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung visite le groupe industriel Bosch, en Allemagne. Photo : VNA

Innovation et start-up : le Vietnam et l’Allemagne renforcent leur collaboration

La coopération entre le NIC et le CfE s'articule autour de programmes de formation conjoints destinés aux start-up, de l'organisation de forums technologiques, colloques thématiques et concours de création d'entreprises. Les deux entités s'engagent également à faciliter l'incubation et l'accélération d'entreprises, à organiser des programmes d'échange pour les entrepreneurs, étudiants et chercheurs, ainsi qu'à mener des projets de recherche communs.

Des élèves de l'école inter-niveau FPT Ha Nam. Photo: VNA

IA d’entreprise : FPT rejoint les leaders mondiaux du secteur

Cette reconnaissance reflète les capacités de FPT en intelligence artificielle de bout en bout, couvrant la stratégie, la conception de solutions, le développement d’applications, l’intégration et le déploiement de systèmes d’IA prêts pour la production.

Laboratoire de recherche en nanotechnologies modernes de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Mise en œuvre de la Résolution 57 : des résultats tangibles dans des localités

La mise en œuvre de la Résolution n°57 au niveau local témoigne d'une volonté de concrétiser les politiques et les orientations par des tâches et des solutions adaptées aux réalités. Le rôle proactif et positif des localités contribue à intégrer davantage la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique dans la vie quotidienne.

Le professeur Geert Angenon, de l'Université Vrije Universiteit Brussel (VUB). Photo: VNA

Intelligence artificielle : les experts européens saluent le potentiel de coopération avec le Vietnam

Le professeur Geert Angenon, de l'Université Vrije Universiteit Brussel (VUB), a souligné l'importance du séminaire sur la coopération scientifique, technologique et commerciale entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), tenu récemment à Bruxelles, comme une bonne opportunité pour renforcer les liens entre les communautés scientifiques vietnamienne et européenne.

Des entreprises technologiques sont récompensées lors de la quatrième cérémonie des Vietnam Industry 4.0 Top Awards. Photo : nhandan.vn

Le Vietnam lance les I4 Impact Awards 2026 pour promouvoir l’innovation technologique

Le programme "I4 Impact Awards 2026" vise à récompenser les organisations, entreprises et individus ayant démontré une efficacité remarquable dans l’application de technologies numériques telles que l’intelligence artificielle, le Big Data, l’Internet des objets et d’autres technologies avancées afin d’accroître la productivité, la compétitivité et le développement durable du pays.

Des élèves expérimentent la commande de robots lors du tournoi de robotique FPT Schools élargi de Da Nang. Photo: VNA

Mise en place d’un cadre éthique national pour l’intelligence artificielle

Le Vietnam s’est doté d’un cadre éthique national pour l’intelligence artificielle afin d’orienter le développement et l’utilisation de ces technologies dans une approche sûre, responsable et respectueuse des droits humains. Ce dispositif vise notamment à garantir la transparence, l’équité et la sécurité des systèmes d’IA, tout en encourageant l’innovation au service du développement durable et de l’intérêt public.

Le secrétaire général du Parti, To Lâm, aussi président du Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo : VNA

Le Vietnam accélère la mise en œuvre de la Résolution 57 sur la science et le numérique

Lors de la première réunion de 2026 du Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, le secrétaire général To Lam a appelé à des actions plus résolues afin d’obtenir des résultats concrets, contribuant directement à la croissance économique et à la compétitivité nationale.

La cérémonie remettre la décision de nomination du président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam.Photo : VNA

L’Académie des sciences et des technologies du Vietnam a un nouveau président

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis la décision de nomination de Tran Hong Thai, vice-président permanent de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (ASTV), au poste de président de cette institution lors d'une cérémonie tenue dans l’après-midi du 12 mars, au siège du gouvernement, à Hanoï. 