Viettel accélère sa stratégie technologique globale

Hanoï (VNA) – La Résolution n°79-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie publique marque une avancée importante dans la consolidation du cadre institutionnel, permettant aux entreprises publiques de mieux jouer leur rôle de pilier et de moteur dans les secteurs stratégiques. Pour Viettel, ce texte ouvre de nouvelles perspectives de développement à long terme, facilitant la mise en œuvre de ses orientations stratégiques dans la nouvelle phase.



Avant l’adoption de cette résolution, Viettel avait déjà bénéficié de certains mécanismes flexibles dans l’exécution de missions technologiques nationales et dans ses activités commerciales, afin de renforcer son autonomie en matière de gestion et d’investissement. Toutefois, ces dispositifs restaient ponctuels et expérimentaux, sans constituer un cadre politique stable et durable.



La Résolution 79 apporte un changement significatif en établissant une base institutionnelle plus claire, cohérente et pérenne pour les entreprises publiques, en particulier dans le domaine des hautes technologies. Elle met notamment l’accent sur la possibilité pour les entreprises de réinvestir de manière proactive dans la recherche et le développement (R&D), un facteur déterminant pour Viettel dans ses investissements à long terme dans des domaines stratégiques tels que la 5G, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l’industrie de défense de haute technologie.



Par ailleurs, la résolution insiste sur la nécessité de moderniser la gouvernance des entreprises publiques afin de la rendre plus flexible et efficace, de favoriser l’attraction de ressources humaines hautement qualifiées dans les sciences et les technologies, et d’élargir la participation des entreprises aux chaînes de valeur mondiales. Ces orientations constituent des leviers essentiels pour renforcer la compétitivité de Viettel et promouvoir les produits et solutions technologiques « Make in Vietnam » sur les marchés internationaux.



Selon les dirigeants du groupe, la Résolution 79 constitue un véritable socle institutionnel permettant à Viettel de déployer efficacement ses trois percées stratégiques : les ressources humaines, les technologies et les marchés mondiaux. Dans cette dynamique, le groupe entend continuer à jouer un rôle de pionnier et de locomotive, en investissant dans des secteurs fondamentaux à forte valeur stratégique.



Dans sa stratégie de développement, Viettel accélère sa transition d’un opérateur de télécommunications vers un groupe technologique, en développant de nouveaux modèles économiques fondés sur les technologies de pointe afin de consolider sa position de leader sur le marché national. Parallèlement, il poursuit l’expansion de ses activités à l’étranger, confirmant son statut d’entreprise vietnamienne parmi les plus performantes en matière d’investissement international.



En outre, Viettel met l’accent sur le développement d’une industrie de défense de haute technologie, autonome et à double usage, contribuant à la modernisation de l’armée. Le groupe développe également un écosystème avancé dans les domaines de la cybersécurité, des données massives et de l’intelligence artificielle, avec l’ambition de se positionner en tête au Vietnam.



Pour concrétiser son objectif de devenir un groupe technologique mondial, Viettel considère les ressources humaines de haute qualité comme un facteur clé. Il s’attache à former une équipe alliant expertise technologique et esprit de discipline, d’engagement et de persévérance. En parallèle, le groupe continue d’investir massivement dans la science et la technologie, avec l’ambition de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche à la production et au déploiement à grande échelle.



La coopération internationale constitue également un axe stratégique majeur. Viettel intensifie ses partenariats avec des groupes technologiques, des instituts de recherche et des écosystèmes d’innovation à l’échelle mondiale, tout en exportant ses produits et solutions vers les marchés étrangers.



Dans les années à venir, Viettel poursuivra ses investissements dans les technologies stratégiques, développera des plateformes industrielles de défense de haute technologie et accélérera la commercialisation de ses produits. Ces efforts contribueront non seulement à renforcer la compétitivité de l’entreprise, mais aussi à soutenir le développement économique et à consolider les capacités de défense et de sécurité du pays. – VNA

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