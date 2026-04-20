Pêche durable : le Centre du Vietnam mise sur le numérique et l’innovation

Hanoi (VNA) - Le long des provinces côtières du Centre du Vietnam, les pêcheurs s’engagent progressivement dans une transformation de leurs modes d’exploitation vers un modèle plus moderne et durable, marqué par une adoption accrue des technologies numériques et un renforcement des liens de production en mer.

Cette évolution contribue à améliorer l’efficacité économique tout en préservant les ressources halieutiques et en réduisant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Dans plusieurs localités telles que Gia Lai, Quang Tri ou la ville de Da Nang, les modèles d’équipes et de flottilles opérant en haute mer sur de longues périodes remplacent progressivement les pratiques de pêche individuelles. Cette organisation permet d’optimiser les coûts de carburant, d’augmenter les rendements et de limiter les risques en mer.

Parallèlement, l’application des avancées scientifiques et technologiques dans la pêche connaît un essor notable. De nombreux pêcheurs investissent dans des sondeurs de poissons modernes, des systèmes de géolocalisation par satellite, des cartes numériques des zones de pêche ainsi que des équipements économes en énergie, tels que les lampes LED ou les systèmes de pilotage automatique. Ces innovations permettent d’améliorer la précision dans la localisation des bancs de poissons, de réduire les temps de navigation et de diminuer les coûts d’exploitation.

Les résultats économiques sont significatifs. Plusieurs navires enregistrent des captures de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes par sortie, générant des revenus de plusieurs milliards de dôngs. Les conditions de vie des pêcheurs s’améliorent progressivement, encourageant la poursuite de cette modernisation.

Sur le plan de la gestion, les autorités locales accélèrent également la transformation numérique du secteur halieutique. Les systèmes de surveillance des navires (VMS), les journaux de pêche électroniques et la traçabilité des produits sont largement déployés, renforçant la transparence et répondant aux exigences des marchés internationaux.

À cet égard, la ville de Da Nang a fait du port de pêche de Tho Quang un pôle de gestion numérique, où 100 % des navires sont contrôlés, avec une certification des captures et une traçabilité assurées via des systèmes électroniques. D’autres localités investissent également dans des ports intelligents, l’extension des zones d’ancrage et le développement d’un écosystème logistique moderne.

Par ailleurs, la province de Gia Lai met en œuvre un programme ambitieux de développement durable de la pêche, axé sur la restructuration de la flotte, le développement de services logistiques intelligents et l’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT). Des chaînes de production, de transformation et d’exportation sont également mises en place, orientées vers des marchés exigeants.

En outre, les provinces côtières du Centre poursuivent la rationalisation de leur flotte, en encourageant la reconversion des navires inefficaces ou non conformes, contribuant ainsi à la protection durable des ressources marines.

Dans l’ensemble, la transition numérique et la restructuration du secteur halieutique ouvrent de nouvelles perspectives pour les pêcheurs du Centre du Vietnam. Avec l’appui des autorités et l’adoption accrue des technologies, ce secteur s’oriente vers une croissance durable et une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales.- VNA