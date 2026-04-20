Le Vietnam se prépare à lancer son marché pilote des crypto-actifs

Hanoi (VNA) - La course au lancement du marché vietnamien des crypto-actifs s’accélère, portée par l’entrée officielle des plateformes d’échange internationales et la mise en place rapide des cadres fiscaux et comptables, ouvrant la voie à son exploitation.



Un catalyseur important est le partenariat stratégique entre VPBank et OKX, l’une des principales plateformes mondiales d’actifs numériques. Aux termes d’un protocole d’accord signé le 14 avril, OKX collaborera étroitement avec VPBank pour fournir des conseils stratégiques, partager son expertise opérationnelle, proposer des solutions technologiques et faciliter les connexions de liquidités conformes à la réglementation pour la plateforme de négociation d’actifs numériques exploitée par la société par actions Vietnam Prosperity Crypto Asset Exchange (CAEX), membre de l’écosystème VPBank.



Dans le même temps, OKX, par le biais de sa filiale d’investissement OKX Ventures, injectera des capitaux dans CAEX, permettant ainsi à cette dernière de satisfaire à l’exigence de capital minimum de 10.000 milliards de dôngs (plus de 384 millions de dollars) pour participer au programme pilote vietnamien relatif au marché des crypto-actifs.



Le partenariat entre VPBank et OKX suscite un vif intérêt auprès des investisseurs étrangers dans le secteur des actifs numériques.



Selon le Dr Trân Quy, président de l’Institut vietnamien de développement de l’économie numérique et président de la plateforme d’actifs numériques MetaDAP, ce partenariat représente bien plus qu’un simple investissement : il constitue un prototype pour la future structure du marché. Il le décrit comme une voie d’accès pour d’autres acteurs majeurs souhaitant investir dans le secteur vietnamien des actifs numériques.



Le cadre réglementaire vietnamien impose des conditions relativement strictes, notamment un capital minimum de 10.000 milliards de dôngs, un plafond de participation étrangère de 49% et l’obligation qu’au moins 65% du capital provienne d’institutions financières et technologiques nationales. Ces règles limitent de fait la capacité des investisseurs étrangers à créer des filiales à 100%, faisant des coentreprises la voie d’entrée sur le marché la plus viable, a-t-il indiqué.



Auparavant, la Banque commerciale militaire par actions (MBBank) avait également conclu un accord de coopération technique avec Dunamu, opérateur de la plateforme d’échange Upbit, afin de rechercher et de développer un modèle de trading de cryptomonnaies adapté au marché vietnamien.



Trân Xuân Tiên, secrétaire général de l’Association Blockchain de Hô Chi Minh-Ville (HBA), a déclaré que grâce à leur expérience, leur technologie opérationnelle et leur capacité à relever les défis liés à la liquidité et aux utilisateurs, la participation des plateformes d’échange internationales contribuera à accélérer la phase pilote. Il a souligné que cela permettra aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience plus rapide, plus intuitive et plus moderne.



Cadre juridique du marché



Parallèlement, la concurrence pour l’obtention des licences pilotes s’intensifie. Le ministère des Finances a confirmé la validité de cinq des sept demandes de licences pilotes pour les plateformes d’échange de cryptomonnaies. Il s’agit de VIX Digital Asset Exchange JSC (VIXEX), Loc Phat Vietnam Crypto Asset Exchange JSC (LPEX), CAEX, Techcom Crypto Exchange JSC (TCEX) et Vietnam Digital Assets JSC.



Lors d’un récent dialogue sur les politiques relatives aux projets pilotes de cryptomonnaies, organisé par la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC) et l’Association de la blockchain du Vietnam, la directrice générale de TCEX, Doàn Mai Hanh, a déclaré que son système est capable de traiter jusqu’à 100.000 transactions par seconde tout en respectant des normes de sécurité informatique rigoureuses. Les préparatifs en matière de conservation des actifs, de personnel et de conformité sont également en cours chez tous les candidats.



Pour obtenir une licence, les candidats doivent réussir une évaluation réglementaire, notamment obtenir la certification du ministère de la Sécurité publique pour le niveau 4 de sécurité des systèmes d’information et justifier du respect du seuil de capital requis, a-t-elle précisé.



Sur le plan politique, le cadre juridique se précise rapidement. En mars et avril, le ministère des Finances a publié une série de circulaires encadrant les principaux aspects du marché. Selon les experts, ces réglementations établissent un environnement opérationnel fondamental, avec des orientations harmonisées sur les normes comptables, les politiques fiscales et les procédures de conformité fiscale, offrant ainsi des règles plus claires aux entreprises et aux investisseurs.



Dans un rapport présenté le 9 avril lors de la première session de la 16e Assemblée nationale, le Premier ministre Lê Minh Hung a exposé les grandes lignes d’un plan visant à promouvoir de nouveaux modèles économiques. La révision et l’amélioration des mécanismes, politiques et plans de développement connexes devraient être achevées d’ici le troisième trimestre 2026. Le gouvernement prévoit également de lancer des plateformes d’échange pilotes pour les cryptomonnaies et les actifs numériques dès le deuxième trimestre 2026, afin de faciliter l’essor de ce marché émergent. – VNA





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