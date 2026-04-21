VNA propose à la location d'espaces de bureaux au centre de Hanoï

Le Bureau de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) organise la mise aux enchères pour la location de surfaces situées dans les immeubles aux adresses suivantes : 5 Ly Thuong Kiet ; 79 Ly Thuong Kiet et 11 Tran Hung Dao (quartier de Cua Nam, Hanoï).​

Photo : VNA

Espaces proposés

Rez-de-chaussée – immeuble 11 Tran Hung Dao

330 m² - Prix de départ : 990.000 VND/m²/mois

Usage prévu : Showroom / bureau / siège de transaction

Rez-de-chaussée – immeuble 79 Ly Thuong Kiet

68 m² - Prix de départ : 890.000 VND/m²/mois

Usage prévu : Showroom / bureau / siège de transaction

2e étage – immeuble 79 Ly Thuong Kiet

55 – 68 m² - Prix de départ : 450.000 VND/m²/mois

Usage prévu : Bureau

2e étage – immeuble 33 Le Thanh Tong

50 – 354 m² - Prix de départ : 515.000 VND/m²/mois

Usage prévu : Bureau

Rez-de-chaussée – immeuble 5 Ly Thuong Kiet

180 m² - Prix de départ : 1.040.000 VND/m²/mois

Usage prévu : Bureau

Mode de location : mise aux enchères

Photo : VNA

​Bureaux au design moderne et fonctionnel, hall spacieux, équipés de climatisation, plafonds et sols de base, système d’éclairage, ascenseurs à grande vitesse. Services disponibles : sécurité, parking, nettoyage, réception professionnelle, cantine... Situation géographique avantageuse, avec un accès facile aux administrations, à la gare, aux centres commerciaux et au lac Hoan Kiem. À proximité de nombreux immeubles de bureaux de standing. Connexion aisée avec de grandes institutions telles que : l’Union de la jeunesse de Hanoï, le ministère des Finances, l’Agence de promotion du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce), le Centre national d’information scientifique et technologique, le Service des affaires intérieures de Hanoï…

Pour toute information complémentaire : Bureau de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), 5 Ly Thuong Kiet, Cua Nam, Hanoï – Tél : M. Khanh : 0904 403 605/Mme Minh Thu : 0945 098 819