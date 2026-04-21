Économie

Quang Ninh vise une traçabilité numérique complète des navires de pêche d'ici le deuxième trimestre

Quang Ninh accélère la numérisation de la gestion de ses activités de pêche en visant une traçabilité électronique complète d’ici mi-2026, dans le but de lutter contre la pêche illicite et de lever le "carton jaune" de la Commission européenne, tout en renforçant la transparence et la durabilité du secteur halieutique.

Quang Ninh entend se concentrer sur le renforcement de la gestion de sa flotte, l'intensification des inspections et la promotion d'une restructuration visant à réduire l'exploitation et à développer une aquaculture durable. Photo: VNA
Quang Ninh entend se concentrer sur le renforcement de la gestion de sa flotte, l'intensification des inspections et la promotion d'une restructuration visant à réduire l'exploitation et à développer une aquaculture durable. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - La province côtière de Quang Ninh, au Nord du Vietnam, s'est fixé pour objectif que d'ici la fin du deuxième trimestre, 100 % des navires de pêche entrant et sortant des ports locaux soient contrôlés et que leurs volumes de capture soient déclarés via le système électronique de documentation et de traçabilité des produits halieutiques (eCDT).

Il s’agit d’une démarche stratégique visant à numériser intégralement la gestion des pêches et à lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE).

La province a déjà réalisé des progrès notables en matière de gestion de la flotte. À la mi-avril, 4 128 navires de pêche de six mètres ou plus étaient enregistrés et leurs données étaient entièrement mises à jour dans la base de données nationale des pêches (VNFishbase). De plus, tous les navires de 15 mètres et plus sont désormais équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS).

Cependant, le taux de contrôle des captures via le système eCDT n’atteignant actuellement qu’environ 20 %, la province accélère résolument le processus de numérisation. Concrètement, Quang Ninh vise au moins 70 % d’ici fin mai 2026, puis une couverture complète des navires soumis à déclaration obligatoire sur le système électronique d’ici la fin du deuxième trimestre 2026.

Pour atteindre ces objectifs, les autorités provinciales ont demandé aux forces compétentes et aux collectivités côtières d'intensifier les contrôles aux embouchures des fleuves et aux points de déchargement désignés, avec un engagement ferme à éliminer les débarquements hors des ports non réglementés.

Parallèlement aux investissements dans l'infrastructure numérique des ports de pêche, des équipes dédiées sont déployées pour accompagner les pêcheurs dans l'utilisation de l'application mobile eCDT, garantissant ainsi la transparence des journaux de pêche et le suivi en temps réel des lieux de pêche.

Depuis début 2026, Quang Ninh a identifié et sanctionné 236 infractions liées aux activités de pêche et à la protection des ressources marines, pour un montant total d'amendes dépassant 2,2 milliards de dongs (83 500 dollars). Les autorités ont réaffirmé leur détermination à mettre fin aux débarquements non réglementés et à confier clairement aux administrations locales la responsabilité de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

La normalisation et la numérisation complète des données de traçabilité devraient non seulement améliorer l'efficacité de la gestion étatique, mais aussi soutenir le développement d'une marque de produits de la mer durables, renforçant ainsi l'engagement de la province à supprimer les barrières commerciales sur les marchés internationaux.

Dans les prochains mois, Quang Ninh entend se concentrer sur le renforcement de la gestion de sa flotte, l'intensification des inspections et la promotion d'une restructuration visant à réduire l'exploitation et à développer une aquaculture durable. Des mesures de soutien seront également mises en place pour aider les pêcheurs à reconvertir leurs activités, à abandonner les types de pêche néfastes pour l'environnement et à moderniser leurs systèmes de surveillance des navires (VMS). -VNA

#Quang Ninh #traçabilité numérique #INN #« carton jaune »
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