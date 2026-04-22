Politique

Vietnam–Arménie : vers un approfondissement des relations de défense

Les deux pays entretiennent des relations d’amitié traditionnelles solides depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1992. Les liens bilatéraux connaissent actuellement un développement très positif.

Le général Phan Van Giang remet un souvenir à l’ambassadeur d’Arménie au Vietnam, Suren Baghdasaryan. Photo : qdnd.vn
Le général Phan Van Giang remet un souvenir à l’ambassadeur d’Arménie au Vietnam, Suren Baghdasaryan. Photo : qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 22 avril, à Hanoï, le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a reçu l’ambassadeur d’Arménie au Vietnam, Suren Baghdasaryan.

Exprimant sa conviction que le mandat de Suren Baghdasaryan sera couronné de succès et contribuera à approfondir davantage les relations Vietnam–Arménie, Phan Van Giang a souligné que les deux pays entretiennent des relations d’amitié traditionnelles solides depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1992. Les liens bilatéraux connaissent actuellement un développement très positif.

Le général Phan Van Giang a remercié l’Arménie, autrefois membre de l’Union soviétique, pour son soutien et son aide apportés au Vietnam dans la lutte d’hier pour l’indépendance nationale et la réunification du pays, notamment dans la formation de milliers de cadres scientifiques et techniques.

Lors de la rencontre, il a salué les résultats de la coopération de défense entre les deux pays ces derniers temps, notamment dans les domaines de l’industrie de défense et du déminage humanitaire, et a proposé de renforcer la coordination dans plusieurs axes prioritaires tels que les échanges de délégations à tous les niveaux, l’industrie de défense et la formation.

À cette occasion, il a invité le ministère arménien de la Défense à envoyer des délégations de dirigeants et d’entreprises du secteur de la défense pour participer et exposer leurs produits à la troisième Exposition internationale de défense du Vietnam (Vietnam Defence Expo), prévue en décembre 2026.

Appréciant le rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale, l’ambassadeur Suren Baghdasaryan a affirmé que l’Arménie est prête à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans divers domaines, dont la défense. -VNA

#Vietnam Arménie #coopération de défense #Phan Van Giang Arménie
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Intégration internationale

Voir plus

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, et le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA

Cérémonie d'accueil officielle du président sud-coréen à Hanoï

La cérémonie s’est déroulée avec solennité en présence de hauts responsables des deux pays. À l’arrivée du cortège présidentiel, le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse ont chaleureusement accueilli leurs hôtes sud-coréens sur le tapis rouge, tandis que des enfants de la capitale agitaient les drapeaux nationaux des deux pays.

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et le consul honoraire du Vietnam en Irlande, Patrick McKillen, à Hanoï. Photo : VNA

Consolidation des relations de coopération Vietnam-Irlande

Le Vietnam et l’Irlande entendent intensifier leur partenariat bilatéral à l’approche du 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques, en mettant l’accent sur la coopération politique, économique, éducative et culturelle.

L'ambassadeur Pham Viet Hung (au centre) lors de la séance de discussion. Photo : VNA

82e session de la CESAP: le Vietnam réitère son engagement pour un développement axé sur l'humain

Intervenant lors d'une session intitulée «Ne laisser personne de côté : promouvoir une société pour tous les âges en Asie et dans le Pacifique» tenu le 21 avril, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande a souligné que la région traverse l'une des transitions démographiques les plus rapides de l'histoire, un vieillissement de la population qui redéfinit les marchés du travail et met à rude épreuve les systèmes de protection sociale et de santé.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, s'exprime à l'événement. Photo: VNA

La diplomatie, levier d’une nouvelle ère de développement du Vietnam

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, affirme que le 14 Congrès national du Parti communiste du Vietnam ouvre une ère de percée axée sur le renouvellement du modèle de croissance, l'amélioration de la gouvernance nationale et la mobilisation de nouveaux moteurs de développement.

Le ministre sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Kim Yun-duk. Photo: VNA

Vietnam- République de Corée : un partenariat élargi, des rails aux villes intelligentes

L'entretien entre le ministre vietnamien de la Construction, Tran Hong Minh, et son homologue sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Kim Yun-duk, contribue non seulement à consolider les résultats de coopération déjà obtenus, mais crée également une forte dynamique et ouvre de nouvelles perspectives de développement dans la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des transports et du développement urbain.

Le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, s'exprime devant l’Assemblée nationale de la 16e législature, le 21 avril. Photo: VNA

Réaliser une croissance à deux chiffres : "un défi de taille, mais une nécessité"

Depuis 1946, seules 13 économies dans le monde ont maintenu une croissance à deux chiffres pendant plus d’une décennie, leur permettant de passer du statut de pays à faible revenu ou en développement à celui de pays développé. Au cours des 40 années de rénovation du Vietnam, la croissance a dépassé les 9% à seulement deux reprises et n’a jamais atteint les deux chiffres.

Une délégation militaire de haut rang du ministère vietnamien de la Défense visite un stand d’exposition. Photo : ministère de la Défense

Le Vietnam participe aux salons de la défense et de la sécurité en Malaisie

Les salons de cette année présentent 15 catégories thématiques, mettant en avant des produits militaires modernes tels que des aéronefs, des navires de guerre, des véhicules blindés, des systèmes de missiles portables à courte portée, des systèmes d’artillerie antiaérienne, des armes laser, ainsi que divers types de munitions, d’uniformes militaires et d’équipements logistiques destinés à la défense.