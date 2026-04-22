Remise des Prix honorant les entrepreneurs vietnamiens au Canada

Hanoï (VNA) – Le gala des « Prix des entrepreneurs vietnamiens au Canada 2026 » a été lancé à Vancouver, marquant ainsi la première plateforme dédiée à honorer les entrepreneurs et entreprises vietnamiens exceptionnels au Canada.



Près de 200 participants, dont des leaders communautaires, des entrepreneurs et des invités de partout au pays, ont été réunis, soulignant à la fois les réussites des entreprises vietnamiennes et le rôle croissant de la communauté dans le tissu socio-économique de Vancouver et d'autres villes canadiennes.



Le président de l'Association des hommes d'affaires Vietnam-Canada (Vietnam Canada business Association - VCBA), Ken Chau, a déclaré que ces prix visent à renforcer les liens communautaires tout en mettant en valeur la résilience, la créativité et l'esprit d'innovation des entrepreneurs vietnamiens. Il a souligné que ces qualités renforcent la cohésion et un sentiment de fierté partagé au sein de la communauté.



Le programme inaugural comprenait cinq catégories, les lauréats étant sélectionnés par le biais de nominations et de votes de la communauté. Parmi 60 finalistes, 36 prix ont été décernés, témoignant d'une forte reconnaissance publique des contributions d'individus et d'entreprises à la société.



Au-delà de la simple célébration des réussites, l'événement est devenu une plateforme d'échanges et de développement, encourageant l'entrepreneuriat, élargissant les opportunités commerciales et d'investissement et inspirant les jeunes générations. Les participants ont souligné que le succès ne se mesure pas uniquement à la performance de l'entreprise, mais aussi à la responsabilité sociale et à la préservation de l'identité culturelle dans un contexte multiculturel.La députée provinciale de la Colombie-Britannique, Teresa Wat, a souligné que l'esprit d'entreprise et les fondements communautaires vietnamiens prospèrent remarquablement au Canada.



La conseillère municipale de Richmond, Alexa Loo, a déclaré que ces récompenses célèbrent non seulement l'excellence, mais dynamisent également le développement futur, tout en offrant des modèles inspirants aux jeunes Vietnamiens. Le lieutenant-colonel Anh Foort a ajouté que l'événement reconnaît non seulement la réussite des entreprises, mais aussi les personnes, les familles et les valeurs qui la sous-tendent, reflétant ainsi la résilience et le progrès de la communauté.



Les lauréats ont souligné que cette initiative promeut un esprit positif, renforce les liens communautaires et met en lumière des contributions souvent méconnues.



Fondée pour renforcer les liens entre les entreprises vietnamiennes et canadiennes, la VCBA organise diverses activités communautaires, notamment des événements caritatifs, des collectes de fonds, des tournois de golf annuels, des forums d'affaires et des clubs de langue vietnamienne.



La communauté vietnamienne est de plus en plus présente dans des secteurs comme les services, l'immobilier, la gastronomie, le commerce de détail, la santé et la finance, contribuant à la création d'emplois, à la croissance économique locale et au dynamisme culturel de villes comme Vancouver et Toronto.



Son succès témoigne également d'une intégration plus profonde à la société canadienne, la communauté continuant d'allier dynamisme et adaptabilité à la préservation de son identité culturelle, tout en jouant un rôle essentiel dans la coopération entre le Vietnam et le Canada.- VNA

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