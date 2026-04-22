Société

Rayonnement des produits traditionnels vietnamiens à une foire caritative à Tokyo

Lors d'une foire caritative organisée à Tokyo, le stand du Vietnam, proposant divers produits issus de plusieurs régions du pays, a contribué à faire connaître les produits traditionnels aux visiteurs internationaux et à la population locale.

Les produits vietnamiens suscitent l'intérêt des visiteurs internationaux et du public japonais. Photo: VNA
Les produits vietnamiens suscitent l'intérêt des visiteurs internationaux et du public japonais. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’Association des femmes de l’ambassade du Vietnam au Japon a participé à une foire caritative organisée à Tokyo par la Société d’amitié des femmes d’Asie-Pacifique (Asia-Pacific Ladies Friendship Society – ALFS).

Le stand du Vietnam, proposant divers produits issus de plusieurs régions du pays, a contribué à faire connaître les produits traditionnels aux visiteurs internationaux et à la population locale.

L'événement, réunissant une trentaine de stands d'ambassades ainsi que d'entreprises locales, a été honoré par la présence de la princesse Takamado, de l’épouse du ministre japonais des Affaires étrangères et de nombreuses personnalités diplomatiques.

En tant que présidente tournante de l'ALFS pour le mandat 2025-2026, la délégation vietnamienne a mis en avant la richesse du terroir national à travers une vaste gamme de produits artisanaux et de spécialités locales.

Les visiteurs ont pu découvrir des articles emblématiques tels que le pho instantané, des fruits séchés, des savons artisanaux aux herbes ou encore des bijoux traditionnels, provenant de diverses provinces comme Hanoï, Ninh Binh, Hung Yen, Can Tho et Khanh Hoa.

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Des représentants de différents pays en costumes traditionnels à la foire. Photo : VNA

Fondée en 1968 sous l'égide du ministère japonais des Affaires étrangères, l'ALFS est une organisation prestigieuse regroupant environ 500 membres, dont des épouses de hauts dirigeants et de diplomates, visant à renforcer l'amitié et le bien-être social.

Pour cette 48e édition, le Vietnam a réaffirmé son rôle de membre actif et engagé au sein de cette communauté internationale.

L’ensemble des recettes issues de la billetterie et des ventes sera reversé aux pays participants pour financer des projets humanitaires. À titre d'exemple, la contribution de 610 000 yens perçue par le Vietnam lors de l'édition précédente a permis d'équiper l'Hôpital pédiatrique central de pompes à perfusion et de seringues électriques en août 2025, illustrant l'impact concret de cette solidarité régionale. -VNA

#foire caritative #Société d’amitié des femmes d’Asie-Pacifique #stand vietnamien #Association des femmes de l’ambassade du Vietnam au Japon
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