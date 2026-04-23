Économie

Production verte et certification Halal : des priorités pour les exportations vietnamiennes vers le marché malaisien

Un séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien", a été organisé le 23 avril à Ho Chi Minh-Ville, par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Consulat général de Malaisie dans la mégapole du Sud et l'Agence de promotion du commerce extérieur de la Malaisie (MATRADE).

Séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien" à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien" à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La transition verte, le respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ainsi que la certification Halal s’imposent désormais comme un véritable "passeport" pour les entreprises vietnamiennes souhaitant exporter durablement vers la Malaisie et, plus largement, vers les marchés du monde musulman.

Ce constat a été au cœur du séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien", organisé le 23 avril par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Consulat général de Malaisie dans la mégapole du Sud et l'Agence de promotion du commerce extérieur de la Malaisie (MATRADE).

Selon Le Anh Hoang, directeur adjoint de l’ITPC, les relations Vietnam-Malaisie connaissent une dynamique particulièrement favorable depuis leur élévation au rang de Partenariat stratégique global en novembre 2024.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 15 milliards de dollars en 2025, dont 4,8 milliards d’exportations vietnamiennes. Le potentiel de croissance reste important, porté notamment par la proximité des habitudes de consommation et des barrières commerciales relativement limitées. Les deux pays visent un volume d’échanges de 25 milliards de dollars à l’horizon 2030.

Cependant, dans le contexte de la transition vers des modes de production plus durables à l’échelle mondiale, les entreprises vietnamiennes sont confrontées à la nécessité de répondre à des exigences plus élevées. L’intégration des normes environnementales avec les critères Halal représente un défi, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, en raison de ressources limitées et d’une connaissance encore incomplète des processus requis.

Selon Firdauz Othman, consul général de Malaisie à Ho Chi Minh-Ville, le marché halal connaît une croissance rapide et attire non seulement les consommateurs musulmans, mais aussi les non-musulmans grâce à ses exigences élevées en matière de qualité, de sécurité et de durabilité. La valeur du marché halal mondial - couvrant notamment l’alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, la finance, le tourisme et la logistique - devrait atteindre 20 000 milliards de dollars d’ici 2028. Il a également mis en avant le rôle de la Malaisie comme porte d’entrée stratégique pour les entreprises vietnamiennes souhaitant accéder à cet espace économique, tout en les invitant à participer au Salon international Halal de Malaisie (MIHAS 2026), prévu en septembre à Kuala Lumpur.

Sur le plan sectoriel, la Malaisie présente une forte demande pour plusieurs produits agricoles vietnamiens, notamment le riz, les légumes frais, la noix de coco et le pangasius transformé, le pays ne couvrant qu’environ 60 % de ses besoins en produits végétaux. Pour tirer parti de ces opportunités, les exportations doivent impérativement se conformer au cadre ESG en vigueur et à la réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs (EPR), qui entrera en application en 2026.

En contrepartie, les produits certifiés ESG et Halal bénéficieront d'incitations financières attractives, notamment des réductions de droits de douane de 5 à 10 % et une baisse des frais d'inspection à l'importation pouvant atteindre 20 %.

Les experts de la MATRADE et de l'organisme de certification JAKIM ont précisé que la certification Halal est aujourd'hui un outil stratégique de réduction des risques, parfaitement compatible avec les normes ISO et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Les habitudes de consommation des communautés musulmanes évoluent progressivement d’une approche centrée uniquement sur le halal vers un modèle associant éthique et durabilité, une tendance portée principalement par la génération Z et les consommateurs urbains. En Malaisie, les consommateurs privilégient de plus en plus les produits utilisant des emballages écologiques et respectueux du bien-être animal.

En outre, les tendances de consommation, notamment chez les jeunes générations urbaines malaisiennes, privilégient de plus en plus les produits utilisant des emballages écologiques et respectueux du bien-être animal.

En investissant dans une transformation verte authentique, les entreprises vietnamiennes ne se contentent pas de conquérir le marché malaisien, mais se dotent d'un atout majeur pour intégrer la chaîne d'approvisionnement mondiale de manière pérenne. -VNA

#Halal #Malaisie
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Des délégués visitent le stand de la coopérative Hà Nội Xanh (Vietnam) lors du salon Halal Expo 2025. Photo : VNA

La Turquie, un marché prometteur pour les produits Halal du Vietnam

Située au carrefour de l’Europe, de l’Asie et du Moyen-Orient, la Turquie s’impose comme une porte d’entrée stratégique et un marché à fort potentiel pour les produits Halal du Vietnam, dans un contexte de demande mondiale en pleine expansion et de renforcement des relations bilatérales.

Transformation des produits aquatiques destinés à l'exportation chez la société par actions des produits aquatiques Cafatex Hau Giang. Photo : NDEL

Le bussiness du halal ouvre de vastes perspectives pour les entreprises

L’économie halal mondiale enregistre une croissance annuelle d’environ 5 % et devrait atteindre un volume de 10 000 milliards de dollars d’ici 2028. D’une position de « marché de niche » à caractère expérimental, le halal s’impose désormais comme un levier stratégique contribuant à la diversification des débouchés extérieurs.

Voir plus

Des kiosques dans le marché de la ville de Vinh (Centre). Photo: VNA

L’Assemblée nationale délibère sur le relèvement du seuil d’imposition

Les députés se sont accordés sur la nécessité de mettre en place un système fiscal plus flexible, transparent et équitable, capable de s’adapter aux fluctuations de la conjoncture économique, tout en réduisant la charge pesant sur les citoyens et les entreprises et en soutenant les objectifs de croissance.

Production dans une usine. Photo: VNA

Des exposants vietnamien présents au salon Hannover Messe 2026

Près de 20 entreprises vietnamiennes spécialisées dans la mécanique, l’automatisation, la fabrication de moules et l’industrie de soutien ont participé au salon Hannover Messe 2026, avec l’objectif de trouver de nouveaux partenaires, promouvoir l'industrie manufacturière du Vietnam et suivre les grandes tendances technologiques mondiales.

Le coup d’envoi du projet de parc éolien Quang Ninh 1 est donné le 23 avril dans le quartier de Hoanh Bo, province de Quang Ninh. Photo: VNA

Transition énergétique : Quang Ninh lance son premier parc éolien

Représentant un investissement total de près de 7.300 milliards de dôngs (277 millions de dollars), le parc éolien Quang Ninh 1, d’une puissance de 200 MW, sera dotée de 32 turbines modernes et d’un système de réseau électrique synchrone. Prévue pour une mise en service en 2028, le parc devrait injecter environ 600 millions de kWh d’électricité propre chaque année dans le réseau national.

Des entreprises vietnamienne et cambodgienne signent un mémorandum de coopération lors d'une discussion thématique sur les opportunités de coopération et d'investissement dans le secteur de la santé. Photo : VNA

Le Vietnam et le Cambodge veulent renforcer leur coopération économique

Un responsable cambodgien a souligné l’ouverture de son pays aux entreprises vietnamiennes, les invitant à accroître leurs investissements dans la transformation numérique, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire de pointe et les services, et à bâtir ensemble des partenariats durables pour un développement et une prospérité partagés.

L’événement se tient pendant sept jours, du 22 au 28 avril 2026. Photo: VNA

Une foire au cœur des festivités des rois Hung

L’événement se tient pendant sept jours, du 22 au 28 avril 2026, et constitue une activité majeure au service des festivités du culte des rois Hung – Fête des Temples des rois Hung et de la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre ancestrale 2026.

20 types de bases de données nationales

20 types de bases de données nationales

La décision n° 11/2026/QD-TTg du 28 mars 2026 du Premier ministre promulgue la liste des bases de données nationales. Celle-ci comprend 20 types de bases de données nationales.

Photo: VNA

Forte mobilisation des moyens de transport pour le pic de déplacements des jours fériés

Face à une forte hausse attendue de la demande de déplacements à l’occasion des fêtes du 30 avril et du 1er mai ainsi que de la commémoration des rois Hùng, le Vietnam mobilise l’ensemble de ses moyens de transport pour faire face à une forte affluence, avec pour objectif d’assurer des déplacements fluides, sûrs et bien organisés à l’échelle nationale.

Photo: VNA

Vietnam Airlines renforce ses vols Hanoï-Moscou à partir de juillet

Face à la forte reprise des échanges entre le Vietnam et la Russie, Vietnam Airlines renforce sa liaison entre Hanoï et Moscou en augmentant la fréquence des vols dès juillet, illustrant la dynamique de croissance du trafic aérien et la volonté d’élargir la connectivité internationale du pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime. Photo : VNA

Le Premier ministre exige d’éviter toute pénurie d’électricité et de carburants

Réuni le 22 avril à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de garantir l’approvisionnement énergétique en toutes circonstances, tout en accélérant les réformes, la transformation numérique et la restructuration industrielle afin de soutenir l’objectif de croissance à deux chiffres.