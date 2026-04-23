Production verte et certification Halal : des priorités pour les exportations vietnamiennes vers le marché malaisien

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Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La transition verte, le respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ainsi que la certification Halal s’imposent désormais comme un véritable "passeport" pour les entreprises vietnamiennes souhaitant exporter durablement vers la Malaisie et, plus largement, vers les marchés du monde musulman.

Ce constat a été au cœur du séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien", organisé le 23 avril par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Consulat général de Malaisie dans la mégapole du Sud et l'Agence de promotion du commerce extérieur de la Malaisie (MATRADE).

Selon Le Anh Hoang, directeur adjoint de l’ITPC, les relations Vietnam-Malaisie connaissent une dynamique particulièrement favorable depuis leur élévation au rang de Partenariat stratégique global en novembre 2024.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 15 milliards de dollars en 2025, dont 4,8 milliards d’exportations vietnamiennes. Le potentiel de croissance reste important, porté notamment par la proximité des habitudes de consommation et des barrières commerciales relativement limitées. Les deux pays visent un volume d’échanges de 25 milliards de dollars à l’horizon 2030.

Cependant, dans le contexte de la transition vers des modes de production plus durables à l’échelle mondiale, les entreprises vietnamiennes sont confrontées à la nécessité de répondre à des exigences plus élevées. L’intégration des normes environnementales avec les critères Halal représente un défi, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, en raison de ressources limitées et d’une connaissance encore incomplète des processus requis.

Selon Firdauz Othman, consul général de Malaisie à Ho Chi Minh-Ville, le marché halal connaît une croissance rapide et attire non seulement les consommateurs musulmans, mais aussi les non-musulmans grâce à ses exigences élevées en matière de qualité, de sécurité et de durabilité. La valeur du marché halal mondial - couvrant notamment l’alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, la finance, le tourisme et la logistique - devrait atteindre 20 000 milliards de dollars d’ici 2028. Il a également mis en avant le rôle de la Malaisie comme porte d’entrée stratégique pour les entreprises vietnamiennes souhaitant accéder à cet espace économique, tout en les invitant à participer au Salon international Halal de Malaisie (MIHAS 2026), prévu en septembre à Kuala Lumpur.

Sur le plan sectoriel, la Malaisie présente une forte demande pour plusieurs produits agricoles vietnamiens, notamment le riz, les légumes frais, la noix de coco et le pangasius transformé, le pays ne couvrant qu’environ 60 % de ses besoins en produits végétaux. Pour tirer parti de ces opportunités, les exportations doivent impérativement se conformer au cadre ESG en vigueur et à la réglementation sur la responsabilité élargie des producteurs (EPR), qui entrera en application en 2026.

En contrepartie, les produits certifiés ESG et Halal bénéficieront d'incitations financières attractives, notamment des réductions de droits de douane de 5 à 10 % et une baisse des frais d'inspection à l'importation pouvant atteindre 20 %.

Les experts de la MATRADE et de l'organisme de certification JAKIM ont précisé que la certification Halal est aujourd'hui un outil stratégique de réduction des risques, parfaitement compatible avec les normes ISO et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Les habitudes de consommation des communautés musulmanes évoluent progressivement d’une approche centrée uniquement sur le halal vers un modèle associant éthique et durabilité, une tendance portée principalement par la génération Z et les consommateurs urbains. En Malaisie, les consommateurs privilégient de plus en plus les produits utilisant des emballages écologiques et respectueux du bien-être animal.

En outre, les tendances de consommation, notamment chez les jeunes générations urbaines malaisiennes, privilégient de plus en plus les produits utilisant des emballages écologiques et respectueux du bien-être animal.

En investissant dans une transformation verte authentique, les entreprises vietnamiennes ne se contentent pas de conquérir le marché malaisien, mais se dotent d'un atout majeur pour intégrer la chaîne d'approvisionnement mondiale de manière pérenne. -VNA

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