La Turquie, un marché prometteur pour les produits Halal du Vietnam

Hanoï (VNA) – Grâce à sa position géostratégique de premier plan, Turquie s’affirme comme un marché prometteur pour les produits Halal du Vietnam, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération et d’exportation dans un contexte de forte croissance de la demande mondiale.

Située au carrefour de l’Europe, de l’Asie et du Moyen-Orient, la Turquie joue un rôle de passerelle économique, politique et culturelle entre ces régions. Elle contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles, axes maritimes stratégiques reliant la mer Noire à la Méditerranée, ce qui conforte son statut de porte d’entrée majeure dans le commerce international. Forte d’un riche héritage historique et d’une économie dynamique, elle se classe au 17e rang mondial et constitue la première économie de la région Moyen-Orient–Afrique.

Dans ses relations avec le Vietnam, la Turquie figure parmi les principaux partenaires commerciaux au Moyen-Orient, tout en servant de porte d’accès aux marchés du Moyen-Orient et de l’Europe du Sud. En 2025, les échanges bilatéraux ont atteint près de 2,3 milliards de dollars, dont plus de 1,8 milliard d’exportations vietnamiennes. À fin 2025, la Turquie comptait 49 projets d’investissement en vigueur au Vietnam, pour un capital total enregistré de près de 1,754 milliard de dollars, se classant 24e parmi 146 pays et territoires investisseurs et deuxième investisseur de la région Moyen-Orient–Afrique. De son côté, le Vietnam dispose d’un projet d’investissement en Turquie dans le secteur des services.

Les deux pays, considérés comme des partenaires clés dans leurs régions respectives, présentent une forte complémentarité économique et jouent chacun un rôle de passerelle vers d’autres marchés et organisations multilatérales. Leurs relations d’amitié traditionnelle continuent de se consolider à travers des échanges réguliers de haut niveau et une coopération multisectorielle.

Le Vietnam a notamment témoigné de son attachement à ces relations en apportant une aide de 100.000 dollars et en déployant une équipe de secours après le séisme de février 2023. Dans la continuité des visites de haut niveau, les deux parties s’emploient à approfondir leur partenariat, avec des priorités axées sur les échanges entre les peuples, la simplification des procédures de visa et le développement de la coopération dans des domaines prometteurs tels que les énergies renouvelables, l’agriculture, la transformation numérique et les sciences et technologies.

Parmi les axes de coopération émergents, le Halal apparaît comme un secteur particulièrement porteur. Avec une importante population musulmane, la Turquie constitue à la fois un vaste marché de consommation et un centre de transformation Halal bien développé. De son côté, le Vietnam renforce progressivement ses capacités de production et d’exportation de produits Halal, notamment dans les domaines des aliments transformés, des produits agricoles, des boissons, ainsi que des services touristiques et logistiques.

La demande mondiale en produits et services Halal connaît une croissance rapide, couvrant des secteurs variés tels que l’alimentation, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et le tourisme. Ces dernières années, le Vietnam et la Turquie ont enregistré des avancées notables dans leur coopération en la matière, en tirant parti de leurs atouts complémentaires. Grâce à sa position stratégique reliant l’Asie et l’Europe, la Turquie constitue non seulement un partenaire commercial solide, mais aussi une porte d’accès privilégiée à de vastes marchés.

Face à cette dynamique, le Vietnam accorde une importance croissante au développement de l’écosystème Halal, qu’il considère comme une orientation stratégique visant à élargir ses débouchés à l’exportation et à renforcer sa position dans les chaînes de valeur mondiales. Le gouvernement vietnamien a mis en place de nombreux programmes pour soutenir les entreprises dans l’amélioration de leurs capacités de production, le respect des normes de qualité et l’obtention de certifications Halal, tout en intensifiant la coopération avec les organisations internationales afin de faciliter l’accès des produits vietnamiens aux marchés musulmans.

Dans ce contexte, la Turquie apparaît comme l’un des marchés les plus prometteurs, offrant de nombreuses opportunités pour les produits Halal vietnamiens dans les années à venir.- VNA