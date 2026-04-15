Économie

Fintech Hub : Hô Chi Minh-Ville en route vers un centre financier moderne

Le Fintech Hub, l’un des quatre piliers stratégiques du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville (VIFC–HCMC), a été inauguré le 14 avril, marquant une étape majeure dans le développement de l’écosystème fintech de la ville. Conçu pour favoriser l’innovation, l’investissement et l’expérimentation de nouveaux modèles financiers, ce centre ambitionne de renforcer la position de la métropole en tant que hub financier régional et international.

Cérémonie de lancement du Fintech Hub, l’un des quatre piliers stratégiques du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC–HCMC). Photo: VNA
Cérémonie de lancement du Fintech Hub, l’un des quatre piliers stratégiques du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC–HCMC). Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Fintech Hub, l’un des quatre piliers stratégiques du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC–HCMC), a été inauguré le 14 avril lors d’un forum d’investissement de haut niveau coorganisé avec la Banque commerciale par actions de développement de Hô Chi Minh-Ville (HDBank).

Conçu comme un centre d’innovation en technologies financières, le Fintech Hub servira de plateforme de mise en relation entre banques, entreprises et investisseurs, tout en permettant l’expérimentation de nouveaux modèles financiers dans un cadre réglementaire expérimental (sandbox). Il devrait ainsi accélérer le développement de l’écosystème fintech de la ville.


Un fonds d'investissement fintech, doté d'un budget prévisionnel de 30 millions de dollars, a également été créé pour soutenir les entreprises technologiques dans leur croissance et leur expansion sur de nouveaux marchés.

Selon le professeur associé Nguyen Huu Huan, vice-président du conseil d'administration du VIFC-HCMC, le pôle Fintech joue un rôle central dans la construction d'un écosystème fintech complet et constitue une étape importante dans le développement des infrastructures et la connectivité des marchés, contribuant ainsi à l'ambition de la ville de devenir un centre financier international.

L’écosystème est structuré en plusieurs niveaux. Il comprend d’abord les fournisseurs d’infrastructures, qui développent des technologies clés telles que l’intelligence artificielle (IA), la blockchain et les systèmes de couche 1, ainsi que des investissements dans les centres de données. Le niveau applicatif regroupe des entreprises fintech nationales et internationales développant et commercialisant des produits financiers numériques, dans un cadre de sandbox permettant des tests pilotes avant leur mise sur le marché.

Un niveau dédié à l’investissement vise à attirer les fonds de capital-risque et les institutions financières afin de soutenir les entreprises fintech et les startups, tandis qu’un niveau consacré aux startups a pour objectif d’accompagner les licornes technologiques et de favoriser leur expansion internationale. Le système bénéficie également du soutien de l’IFC Academy ainsi que de services auxiliaires tels que la comptabilité, la fiscalité, le conseil et le mentorat.

Ce modèle intégré devrait réduire considérablement le délai d'entrée sur le marché, permettant aux entreprises fintech d'être opérationnelles en une semaine environ, contre 6 à 12 mois avec les procédures traditionnelles. Ce lancement marque une étape concrète dans la stratégie de la ville visant à bâtir un centre financier de nouvelle génération, plus intégré aux marchés financiers mondiaux et doté d'un avantage concurrentiel fondé sur la technologie.

Les classements récents témoignent d’une dynamique positive. Dans l’indice mondial des centres financiers (GFCI 39), Hô Chi Minh-Ville a gagné 11 places pour se hisser au 84e rang et figure parmi les centres présentant un potentiel de montée en influence au cours des deux à trois prochaines années. Dans le secteur de la fintech, elle a progressé de sept places pour atteindre le 83e rang mondial.
Le rapport StartupBlink 2025 relève également une quatrième année consécutive d’amélioration de la ville dans les classements mondiaux des startups, la fintech figurant parmi les secteurs à la croissance la plus rapide. La ville se classe parmi les 30 premières au monde pour la blockchain et au deuxième rang en Asie du Sud-Est.

Face à l'intérêt croissant pour les actifs numériques et les modèles financiers émergents, le VIFC-HCMC met en place un environnement favorable. Un accord de coopération entre Binance et le département municipal des finances a été remis au centre, axé sur le soutien technologique et le développement de produits.

Des tendances telles que la tokenisation d'actifs et les paiements transfrontaliers sont également à l'étude, et des projets pilotes sont envisagés si leur faisabilité est avérée.

Nguyen Cong Vinh, vice-président du Comité populaire municipal, a déclaré que ce pôle représente une étape clé dans le développement de l’écosystème fintech de la ville. Il servira de terrain d’expérimentation pour de nouveaux modèles financiers, de plateforme de mise en relation des acteurs et de tremplin pour l’expansion internationale du Vietnam.

Les autorités se sont engagées à affiner un cadre juridique flexible et conforme aux normes internationales afin de garantir un environnement d’investissement transparent et prévisible, tout en favorisant l’innovation. Des mécanismes institutionnels innovants constitueront un facteur clé de succès. Alors que la ville élabore une loi spéciale sur les villes, une plus grande autonomie dans la prise de décision économique devrait soutenir l’innovation, le mécanisme de sandbox réglementaire étant considéré comme essentiel pour tester de nouveaux modèles et politiques avant leur généralisation.

Bien que le VIFC–HCMC soit actuellement concentré à Thu Thiem et dans certaines zones du quartier Sai Gon, le projet de loi devrait élargir le cadre du sandbox, permettant une mise en œuvre pilote plus large et renforçant l’attractivité de la ville en tant que centre financier régional. -VNA

#Fintech Hub #Ho Chi Minh-Ville
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