Le Vietnam et l'Estonie cherchent à établir une base de coopération à long terme

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Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail à Hô Chi Minh-Ville, le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a présidé, le soir du 23 avril, une réception avec la délégation des consuls honoraires d’Estonie en Asie, organisée par son ministère.

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Hoang Nguyen Dinh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Hannes Hanso, ambassadeur d’Estonie en Chine et accrédité au Vietnam en tant que non-résident, ainsi que 12 consuls honoraires d’Estonie en Asie, des dirigeants locaux et des représentants d’entreprises accompagnant le ministre estonien ont assisté à la cérémonie.

Dans son allocution, Hoang Nguyen Dinh a souligné que, portées par des orientations de développement convergentes, les relations bilatérales n’ont cessé de s’élargir et de se renforcer dans tous les domaines, allant de la politique et de la diplomatie au commerce et à l’investissement, en passant par la transformation numérique, l’économie numérique, les technologies financières et la formation de ressources humaines hautement qualifiées. La dynamique positive des échanges commerciaux témoigne, selon lui, du vaste potentiel de coopération économique entre les deux pays.

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Hoang Nguyen Dinh (à droite), vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, s'entretient avec Margus Tsahkn (à gauche), ministre des Affaires étrangères d'Estonie. Photo : VNA

Félicitant le ministre estonien pour les résultats de sa visite, Hoang Nguyen Dinh a estimé que ce déplacement ouvrira un nouveau chapitre bilatéral, s'orientant vers un cadre de coopération globale, efficace et durable. C'est une base solide pour que les deux pays valorisent leur potentiel et exploitent de nouvelles opportunités, pour les intérêts pratiques des peuples, la paix, la coopération et le développement durable régional et mondial.

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L'autorité du Comité populaire municipal a souligné que la ville espère exploiter efficacement les domaines de coopération stratégique, avec l'attention du ministre et le soutien des agences représentatives estoniennes. Cela s'inscrit dans un contexte où Hô Chi Minh-Ville entame une nouvelle phase de développement après sa réorganisation selon le modèle urbain spécial, axée sur l'intégration internationale profonde, les industries modernes, la transformation numérique et la construction d'une ville intelligente.

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Prenant la parole, Margus Tsahkna s’est déclaré honoré d’effectuer cette visite dans une métropole qu’il a décrite comme l’un des pôles politiques, économiques, culturels et d’innovation les plus dynamiques du Vietnam. Dans un contexte international marqué par de fortes incertitudes, il a insisté sur l’importance croissante de la coopération entre les nations.

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Évoquant les résultats positifs de son entretien avec le Premier ministre Le Minh Hung, le ministre a relevé la progression constante des relations bilatérales. Il a réaffirmé l’importance stratégique que l’Estonie accorde à ses liens avec le Vietnam et exprimé sa volonté de renforcer une coopération étroite, afin de consolider une amitié traditionnelle et de rendre la coopération multiforme toujours plus concrète et efficace.

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Saluant le dynamisme de l’économie vietnamienne, Margus Tsahkn a indiqué que les entreprises estoniennes de la délégation recherchent des opportunités mutuellement bénéfiques avec les partenaires vietnamiens. Au-delà de l'identification des opportunités d’affaires, cette visite vise également à renforcer la confiance et à resserrer les liens humains, posant ainsi les bases d’une coopération durable entre les deux pays.Durant son séjour de travail à Hô Chi Minh-Ville, le ministre estonien des Affaires étrangères aura une rencontre avec les aurtorités municipales. -VNA

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