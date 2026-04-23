Politique

Vietnam–Estonie : entretien entre les chefs de la diplomatie

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s’est entretenu, le 23 avril à Hanoï, avec son homologue estonien, Margus Tsahkna, en visite officielle au Vietnam.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: VNA
Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s’est entretenu, le 23 avril à Hanoï, avec son homologue estonien, Margus Tsahkna, en visite officielle au Vietnam.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a salué la première visite d’un ministre d’un État membre de l’Union européenne (UE), intervenue peu après le succès des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam et la consolidation des principaux postes de direction.

Il a réaffirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au renforcement des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec l’Estonie, partenaire important du Vietnam en Europe du Nord et dans la région baltique.

Le ministre Le Hoai Trung a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, et notamment au plus haut niveau.

De son côté, le ministre Margus Tsahkna a affirmé que l’Estonie tenait en haute estime ses relations avec le Vietnam, souhaitant renforcer la coopération bilatérale dans la science, la technologie, l’innovation…

Les deux ministres ont convenu que le Vietnam et l’Estonie disposent d’un large potentiel de coopération, notamment dans les domaines de l’économie et du commerce, des sciences et technologies, de la défense et de la sécurité, de l’éducation et de la formation, ainsi que de l’économie maritime.

Dans le secteur économique et commercial, ils se sont engagés à promouvoir les liens entre les milieux d'affaires des deux pays. Le ministre Le Hoai Trung a par ailleurs proposé à l’Estonie d’encourager les États membres de l’Union européenne qui ne ratifient pas encore l’Accord de protection des investissements UE–Vietnam (EVIPA) à le ratifier rapidement.

Les deux parties ont mis en avant les perspectives de coopération dans la transformation numérique, le gouvernement numérique, la cybersécurité, l’éducation et la formation, ainsi que les technologies de l’information.

Enfin, les deux ministres ont échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme et au respect du droit international. Ils ont convenu de continuer à coopérer étroitement au sein des instances multilatérales, afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable dans chaque région et dans le monde entier. -VNA

#Vietnam #Estonie Estonie
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, à l'événement. Photo: VNA

Accélération des réformes pour une croissance à deux chiffres

Tran Cam Tu, membre du Bureau Politique et membre permanent du Secrétariat du Parti a insisté sur l’ampleur des tâches à accomplir et sur la nécessité d’une action rapide et coordonnée. Il a appelé les autorités à renouveler leurs méthodes de travail, à renforcer la coordination et à transformer les résolutions du Parti en plans d'action précis. ​

L'Assemblée nationale adopte la Loi sur l'état civil (amendée). Photo : VNA

L’Assemblée nationale adopte plusieurs textes législatifs importants

Avec une large majorité, les députés de l’Assemblée nationale du Vietnam (16e législature) ont adopté des lois amendées portant sur l’état civil, le notariat et l’assistance juridique, orientées vers la transformation numérique et la simplification des procédures administratives au bénéfice des citoyens et des entreprises.

Le général d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, remet des distinctions honorifiques de l’État vietnamien à des collectifs et des individus relevant du ministère lao de la Défense. Photo: VNA

Vietnam–Laos : des relations spéciales en constante consolidation et expansion

Le général d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a assisté, le 23 avril, à une cérémonie de remise de distinctions honorifiques de l’État vietnamien à des collectifs et des individus relevant du ministère lao de la Défense.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung préside la réunion consacrée à l’examen de la mise en œuvre du programme cible national d’édification de la nouvelle ruralité, de réduction durable de la pauvreté et de développement socio-économique des zones minoritaires ethniques et montagneuses pour la période 2026-2035. Photo: VNA

Les investissements doivent viser les volets essentiels du Programme cible national

Pour la période 2026-2030, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a insisté sur la nécessité de donner la priorité aux ressources destinées aux minorités ethniques, aux régions montagneuses, frontalières et insulaires, en se concentrant sur des domaines essentiels tels que l’eau potable, les terres agricoles, les soins de santé, l’éducation et le logement, tout en évitant les investissements fragmentés.

La délégation vietnamienne rend hommage au Président Ho Chi Minh au parc Montreau à Montreuil, en banlieue parisienne. Photo: VNA

Hommage au Président Ho Chi Minh en France à l’occasion du 51e anniversaire de la réunification du Vietnam

Dans une atmosphère empreinte de solennité et de chaleur, le vice-ministre Ngo Le Van a exprimé sa vive émotion en visitant Montreuil, une ville intimement liée à l'histoire révolutionnaire du Président Ho Chi Minh, héros de la libération nationale et éminente personnalité culturelle mondiale. Ce moment est l’occasion de rendre hommage aux contributions exceptionnelles du leader vietnamien à l’œuvre de libération et de développement du pays.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang (droite), rencontre Tobias Lang, directeur du Centre autrichien pour la paix (ACP). Photo: VNA

Maintien de la paix : l’Autriche prête à soutenir le Vietnam

Pays neutre et centre de diplomatie multilatérale, l’Autriche contribue activement aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies depuis 1960, déployant plus de 100.000 militaires, policiers et personnels civils dans plus de 100 missions, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.

La préservation et l’étude du patrimoine historique constituent un fondement important des relations entre le Vietnam et la Russie. Photo : VNA

Le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération archivistique

La préservation et l’étude du patrimoine historique constituent un fondement essentiel des relations russo-vietnamiennes. Les collections d’archives renferment des documents précieux qui témoignent de l’amitié et de la coopération de longue date entre les deux pays.

Une séance plénière de la première session de la 16e AN. Photo: VNA

L'Assemblée nationale examine l’ajustement des seuils d’imposition des ménages commerçants

Réunie le 23 avril dans le cadre de sa première session, l’Assemblée nationale ont discuté d’un projet de loi modifiant plusieurs textes fiscaux majeurs. Les discussions ont notamment porté sur la délégation au gouvernement de la fixation des seuils de chiffre d’affaires exonérés d’impôts pour les ménages commerçants, ainsi que sur la prolongation des avantages fiscaux accordés aux véhicules électriques à batterie jusqu’en 2030. 

Banquet en l’honneur du président sud-coréen, Lee Jae Myung, à Hanoï. Photo: nhandan.vn

Le dirigeant To Lam donne un banquet en l’honneur du président sud-coréen à Hanoï

Le dirigeant To Lam a souligné que les relations entre le Vietnam et la République de Corée reposent sur des similitudes historiques et culturelles ainsi que sur une harmonie d’intérêts stratégiques en cette nouvelle époque. Depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a plus de 30 ans, les liens bilatéraux ont connu un développement remarquable, atteignant un haut niveau de confiance politique et devenant un partenariat stratégique global fondé sur une coopération efficace.

Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam (droite), et le président sud-coréen, Lee Jae Myung, rencontrent la presse à Hanoï. Photo: VNA

Vietnam et République de Corée intensifient leur coopération globale

S’exprimant devant les médias, To Lam a souligné que la visite d’État du président sud-coréen revêt une importance particulière, intervenant dans un contexte où le partenariat stratégique global Vietnam–République de Corée connaît une phase de développement très favorable. Les deux parties ont tenu un entretien approfondi et efficace et ont convenu de grandes orientations visant à porter leur partenariat stratégique global à un niveau supérieur.