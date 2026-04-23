Vietnam–Estonie : entretien entre les chefs de la diplomatie

Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s’est entretenu, le 23 avril à Hanoï, avec son homologue estonien, Margus Tsahkna, en visite officielle au Vietnam.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a salué la première visite d’un ministre d’un État membre de l’Union européenne (UE), intervenue peu après le succès des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam et la consolidation des principaux postes de direction.



Il a réaffirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au renforcement des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec l’Estonie, partenaire important du Vietnam en Europe du Nord et dans la région baltique.



Le ministre Le Hoai Trung a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, et notamment au plus haut niveau.



De son côté, le ministre Margus Tsahkna a affirmé que l’Estonie tenait en haute estime ses relations avec le Vietnam, souhaitant renforcer la coopération bilatérale dans la science, la technologie, l’innovation…



Les deux ministres ont convenu que le Vietnam et l’Estonie disposent d’un large potentiel de coopération, notamment dans les domaines de l’économie et du commerce, des sciences et technologies, de la défense et de la sécurité, de l’éducation et de la formation, ainsi que de l’économie maritime.



Dans le secteur économique et commercial, ils se sont engagés à promouvoir les liens entre les milieux d'affaires des deux pays. Le ministre Le Hoai Trung a par ailleurs proposé à l’Estonie d’encourager les États membres de l’Union européenne qui ne ratifient pas encore l’Accord de protection des investissements UE–Vietnam (EVIPA) à le ratifier rapidement.



Les deux parties ont mis en avant les perspectives de coopération dans la transformation numérique, le gouvernement numérique, la cybersécurité, l’éducation et la formation, ainsi que les technologies de l’information.



Enfin, les deux ministres ont échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme et au respect du droit international. Ils ont convenu de continuer à coopérer étroitement au sein des instances multilatérales, afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable dans chaque région et dans le monde entier. -VNA