Le Vietnam et la Chine témoignent d'une confiance politique de haut niveau

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 23 avril, lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, la porte-parole du ministère, Pham Thu Hang, a répondu aux questions des journalistes concernant les résultats marquants de la visite en Chine du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm.

​

Selon la porte-parole, la visite d’État en Chine du 14 au 17 avril constitue le premier déplacement à l’étranger du dirigeant vietnamien après la consolidation des postes de direction.

​

Les deux parties ont considéré qu’il s’agissait de l’activité diplomatique la plus importante des relations Vietnam–Chine en 2026. Sur le plan politique, elles ont affirmé un niveau élevé de confiance politique et exprimé leur volonté de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

​

À cette occasion, 32 accords de coopération entre ministères, secteurs et localités des deux pays ont été signés, créant une base pour optimiser l'efficacité de la coopération dans tous les domaines.

​



En ce qui concerne les échanges entre les peuples, les deux dirigeants ont annoncé le lancement de l’Année de coopération touristique Vietnam–Chine 2026-2027, visant à promouvoir la coopération touristique et les déplacements des citoyens des deux pays. - VNA