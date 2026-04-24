Politique

Message de félicitations au président de la République d'Irak

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnamet président de la République, To Lam, a adressé un message de félicitations à Nizar Amidi après son élection à la présidence de l'Irak.

Le Parlement irakien a élu Nizar Mohammed Saeed à la présidence du pays. Photo: Sundayguardianlive.com
Le Parlement irakien a élu Nizar Mohammed Saeed à la présidence du pays. Photo: Sundayguardianlive.com

Hanoï (VNA) - À l'occasion de l'élection de Nizar Amidi à la présidence de la République d'Irak le 24 avril 2026, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, lui a adressé un message de félicitations. -VNA

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