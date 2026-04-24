Message de félicitations au président de la République d'Irak

Hanoï (VNA) - À l'occasion de l'élection de Nizar Amidi à la présidence de la République d'Irak le 24 avril 2026, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, lui a adressé un message de félicitations. -VNA
Le secrétaire général de l’ONU soutient la présidence vietnamienne de la Conférence d’examen du TNP
Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exprimé son soutien au Vietnam dans la préparation de la 11e Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dont la présidence sera assurée par le pays asiatique.