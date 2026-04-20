Politique

Dix politiques clés pour développer la culture nationale à la première session de la 16e AN

Présenté par la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, ce texte propose dix groupes de politiques majeures au service du développement de ce secteur essentiel.

La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh présente le projet de Résolution sur le développement de la culture vietnamienne. Photo: VNA
La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh présente le projet de Résolution sur le développement de la culture vietnamienne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la première session de la 16e législature de l'Assemblée nationale, les députés ont examiné, ce matin du 20 avril, le projet de Résolution sur le développement de la culture vietnamienne.

Présenté par la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lam Thi Phuong Thanh, ce texte propose dix groupes de politiques majeures au service du développement de ce secteur essentiel.

En matière de ressources financières, l'État s'engage à garantir qu'au moins 2% du budget total soit consacré chaque année à la culture, tout en encourageant la participation du secteur privé. Pour attirer ces investissements, le projet de résolution prévoit des mesures concrètes comme un accès facilité au foncier et des réductions de taxes pour la création de zones dédiées aux industries créatives. De plus, certaines installations sportives et culturelles locales pourraient être confiées directement aux communautés pour leur gestion et leur exploitation.

En ce qui concerne les politiques d’incitation à l’investissement, le projet de résolution suggère d'appliquer une taxe sur la valeur ajoutée réduite à 5% pour la production et la diffusion de films, les expositions et les spectacles artistiques. Une exonération totale des droits de douane est envisagée pour le rapatriement, sans but lucratif, d'œuvres d'art majeures et de trésors nationaux achetés lors de ventes aux enchères à l'étranger. Par ailleurs, des expérimentations sur des modèles de villes patrimoniales pourraient voir le jour, tandis que les terrains et bureaux publics inutilisés seraient réaffectés en priorité à des projets culturels et de loisirs.

Le projet de résolution met aussi l'accent sur la préservation du patrimoine des minorités ethniques, des arts populaires et des objets anciens précieux. Pour soutenir la création, l'État prévoit des mécanismes de commande d'œuvres de haute valeur artistique et intellectuelle, ainsi que des aides pour promouvoir l'image du pays à l'international via des semaines culturelles ou des expositions dans de grands musées mondiaux. Un aspect marquant est la volonté de déclarer le 24 novembre comme la « Journée de la culture vietnamienne », qui deviendrait un jour férié payé pour les travailleurs.

En matière de technologie, la priorité est donnée à la transition numérique avec la création d'une base de données nationale et la numérisation des sites classés au patrimoine national. Ces infrastructures numériques devraient permettre l'émergence de nouveaux centres d'innovation culturelle à travers le pays.

vnanet-56.jpg
Le président de la Commission de la culture et des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Nguyen Dac Vinh présente le rapport d'évaluation. Photo: VNA

Évaluant le projet de résolution, la Commission de la culture et des affaires sociales de l'Assemblée nationale a exprimé son soutien à des propositions présentées, tout en soulignant la nécessité de définir clairement certains concepts, comme celui de « ville patrimoniale ».

La Commission appelle également à une gestion rigoureuse des fonds publics, notamment concernant les aides financières pour les tournages étrangers au Vietnam ou la création d'un futur fonds pour les arts basés sur un partenariat public-privé. L'objectif final reste d'assurer un équilibre entre le soutien nécessaire à la création et une administration budgétaire efficace. -VNA

#16e législature #Assemblée nationale
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

La délégation de députés de l'Assemblée nationale de Hô Chi Minh-Ville tient une discussion de groupe. Photo : VNA

Le Comité permanent de l’AN examine les seuils d’exonération fiscale des ménages d’affaires

Lors de la présentation du rapport gouvernemental, le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, a souligné que la réforme propose de ne plus inscrire de seuils fixes d’exonération d’impôt directement dans la loi, mais de déléguer au gouvernement la compétence de définir ces montants afin de soutenir le développement de la production et des activités des ménages, des particuliers et des entreprises.

Débat en groupe sur le projet de résolution de l'Assemblée nationale sur certains mécanismes et politiques de percée pour le développement de la culture vietnamienne. Photo : VNA

Les législateurs proposent des mécanismes de percée pour redresser la culture vietnamienne

Le projet de résolution vise à attirer davantage d’investissements dans les industries culturelles, avec pour objectif que ce secteur contribue à hauteur de 7 % au PIB d’ici 2030 et de 9 % d’ici 2045. Il fixe également des objectifs ambitieux : placer le Vietnam parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est et parmi les 30 premiers au monde en matière de puissance culturelle nationale.

Le secrétaire général du Parti communiste suisse, Massimiliano Ay. Photo: VNA

Le Parti communiste suisse exprime sa confiance dans le modèle de développement du Vietnam

À l’occasion des récentes élections au Vietnam, le secrétaire général du PCS, Massimiliano Ay, a félicité To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), pour son élection à la présidence de la République, Le Minh Hung pour son élection au poste de Premier ministre, et Tran Thanh Man pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale.

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man et son épouse. Photo: VNA

Le Vietnam confirme son rôle de partenaire actif et responsable dans la promotion de la coopération interparlementaire

Le voyage de travail du président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man, à l’occasion de la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) à Istanbul, ainsi que ses activités bilatérales en Turquie et sa visite officielle en Italie, du 11 au 17 avril, ont non seulement réaffirmé l’image du Vietnam en tant que partenaire actif et responsable dans la promotion de la coopération interparlementaire et du multilatéralisme, mais ont également insufflé un nouvel élan concret aux relations entre le Vietnam, l’Italie et la Turquie pour la période à venir.

Le dirigeant To Lam et son épouse participent à un thé avec le dirigeant chinois Xi Jinping et son épouse. Photo : VNA

Une visite réussie qui ouvre une nouvelle phase des relations Vietnam–Chine

Il s’agit de la première visite à l’étranger du dirigeant To Lam après la consolidation des postes de direction de l’État par l’Assemblée nationale de la 16e législature, à la suite du succès du 14e Congrès du PCV et des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031, illustrant la grande importance accordée par le Parti et l’État vietnamiens aux relations de bon voisinage traditionnelles avec la Chine.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et son épouse, aux côtés du personnel de l’ambassade et de la communauté vietnamienne en Turquie. Photo : VNA

Vietnam–Turquie : la communauté vietnamienne mobilisée et soutenue

le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a exprimé le souhait que la communauté vietnamienne en Turquie reste solidaire, s’entraide, s’intègre pleinement dans la société d’accueil, respecte la législation locale et contribue à promouvoir une image positive du Vietnam.

Réunion entre le président de l’AN Tran Thanh Man et le consul honoraire du Vietnam à Istanbul, Ali Tezolmez. Photo: VNA

Le président de l’AN Tran Thanh Man reçoit le consul honoraire du Vietnam à Istanbul

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu le 17 avril à Istanbul le consul honoraire du Vietnam, Ali Tezolmez. À cette occasion, il a salué ses contributions au renforcement des relations Vietnam–Turquie et réaffirmé la volonté de Hanoi de développer davantage la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et d’investissement.

Cérémonie de signature d’un mémorandum de coopération entre la Commission d’organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam et son homologue chinoise, ainsi que d’un mémorandum entre le ministère vietnamien de la Construction et la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine sur la formation ferroviaire visant à renforcer les compétences du personnel ferroviaire vietnamien. Photo : VNA

Le Vietnam et la Chine signent 32 accords de coopération

Le Vietnam et la Chine ont signé 32 accords de coopération couvrant un large éventail de domaines, allant de la politique et de la sécurité à l’économie, aux infrastructures et aux échanges locaux, à l’occasion de la visite d’État du président To Lam en Chine.