La visite de Trân Câm Tu impulse une coopération globale Vietnam-Laos-Cambodge

Hanoi (VNA) – Les visites officielles au Laos et au Cambodge de Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), ont été un franc succès, contribuant à renforcer et à élever le niveau de l’amitié traditionnelle et de la coopération globale entre les trois pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement durable dans la région.

Au cours de ce voyage de deux jours, les 9 et 10 avril, le premier à l’étranger de Trân Câm Tu en sa qualité de membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Trân Câm Tu et la haute délégation vietnamienne ont mené plus de 20 activités au Laos et au Cambodge.

Ces visites se sont déroulées peu après le 14e Congrès national du PCV, les élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons le mandat 2026-2031, et l’achèvement de l’appareil d’État vietnamien. Elles revêtaient une importance particulière, coïncidant avec les préparatifs des peuples lao et cambodgien pour célébrer leurs fêtes traditionnelles du Nouvel An : Bunpimay au Laos et Chol Chhnam Thmey au Cambodge.

À l’issue de ces visites, Lê Hoài Trung, membre du Politburo et ministre des Affaires étrangères, a déclaré que les dirigeants et les habitants des deux pays avaient réservé un accueil solennel et chaleureux à Trân Câm Tu et à la haute délégation vietnamienne. Ces visites ont été un franc succès et ont revêtu une signification particulière.

Promotion d’une coopération globale entre le Vietnam et le Laos

Les relations politiques et diplomatiques entre le Vietnam et le Laos continuent de se développer de manière positive et demeurent étroites, stables et empreintes d’une grande confiance. Suite à la visite d’État du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, en février 2026 et à la réunion de haut niveau entre les deux Politburos en décembre 2025, les dirigeants des deux pays ont convenu d’approfondir et de rehausser les relations bilatérales en leur insufflant la notion de «cohésion stratégique», établissant ainsi un cadre fondé sur «une grande amitié, une solidarité spéciale, une coopération globale et une cohésion stratégique », reflétant une nouvelle vision stratégique des relations Vietnam-Laos pour l’avenir.

Au Laos, Trân Câm Tu a eu une entrevue avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith, et s’est entretenu avec son homologue du PRPL, Vilay Lakhamphong.

Lors des entretiens, Trân Câm Tu et Vilay Lakhamphong ont procédé à un échange approfondi de vues sur la situation de leurs partis respectifs et de leurs pays. Ils se sont informés mutuellement des résultats des récentes élections législatives et de la mise en œuvre des résolutions des congrès des deux Partis.

La partie vietnamienne a partagé son expérience en matière de mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du PCV, d’amélioration de l’efficacité de la gouvernance et de promotion du développement socio-économique, tout en préservant la stabilité politique et le bien-être social.

Les deux parties ont également partagé leurs précieuses expériences en matière d’édification et de remodelage des Partis, de prévention et de lutte contre la corruption et la négativité, ainsi que de renforcement des capacités de direction et de la combativité des organisations du Parti, contribuant ainsi à consolider la confiance du public.

Lors des rencontres, les deux parties se sont engagées à poursuivre le renforcement des échanges de haut niveau et à tous les niveaux ; à mettre en œuvre efficacement les accords signés ; à promouvoir la connectivité économique, notamment en matière d’infrastructures, en privilégiant les projets clés, y compris ceux reliant les deux pays ; à intensifier la coopération commerciale et d’investissement, en encourageant les entreprises vietnamiennes à investir davantage au Laos ; et à améliorer la qualité de la collaboration dans les domaines de l’éducation et de la formation, du développement des ressources humaines, et à renforcer les liens entre les collectivités locales, notamment les provinces frontalières. Elles se sont engagées à renforcer leur coopération en matière de sécurité et de défense, de prévention de la criminalité, en particulier la criminalité liée à la drogue, de la criminalité transnationale et de la cybersécurité.

Les deux parties se coordonneront étroitement dans la préparation des activités marquant l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos 2027, à l’occasion du 65e anniversaire des relations diplomatiques (1962-2027) et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (1977-2027).

Renforcement de la connectivité économique Vietnam-Cambodge

Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu (à gauche) et le Premier ministre cambodgien Samdech Thipadi Hun Manet. Photo : VNA

Les relations entre le Vietnam et le Cambodge ont connu des progrès significatifs. La confiance politique s’est solidement consolidée sur la base de principes convenus au plus haut niveau.

Les dirigeants cambodgiens ont exprimé leur gratitude au PCV, à l’État, aux forces armées et au peuple vietnamiens pour leur aide apportée au Cambodge lors du renversement du régime génocidaire de Pol Pot le 7 janvier 1979, ainsi que pour leur soutien constant à la construction et au développement du Cambodge.

Ils ont félicité le Vietnam pour la consolidation de son appareil dirigeant à la suite du 14e Congrès national du PCV et des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031. Ils se sont également dit convaincus que, sous la direction éclairée du PCV, dirigé par le secrétaire général et président Tô Lâm, le Vietnam atteindra une croissance à deux chiffres, réalisera son objectif de devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un niveau de revenu moyen supérieur d’ici 2030 et une nation développée à revenu élevé d’ici 2045.

Les deux parties ont convenu de maintenir des réunions et des échanges réguliers de haut niveau entre les dirigeants des deux Partis et des deux pays, entre les agences des partis et les organes de l’État ; de renforcer le partage d’informations, l’échange de situations et la consultation opportune sur les questions d’intérêt commun, consolidant ainsi davantage la confiance politique et la compréhension mutuelle.

De concert avec la coopération en matière de défense et de sécurité, pilier essentiel des relations bilatérales, les deux parties se sont engagées à renforcer leur connectivité économique de manière globale, durable et mutuellement avantageuse, en s’efforçant de porter rapidement le volume des échanges bilatéraux à 20 milliards de dollars, conformément au potentiel, aux atouts et au niveau d’interdépendance économique des deux pays. Elles ont également convenu de coordonner étroitement l’organisation des activités commémorant le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2027.

Les dirigeants des deux pays se sont engagés à renforcer leur coopération en matière d’éducation et de formation, notamment pour développer des ressources humaines de haute qualité, et à œuvrer à l’achèvement du travail de démarcation et d’abornement de la frontière, afin de bâtir conjointement une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement durable.

À cette occasion, Trân Câm Tu a proposé que la partie cambodgienne continue de s’attacher à résoudre les problèmes de statut juridique des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge, afin de leur permettre de stabiliser leur situation et de contribuer activement à la prospérité du Cambodge et au développement des relations bilatérales.

Des bases solides pour un développement partagé

Les relations entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge reposent actuellement sur trois piliers principaux : un niveau élevé de confiance politique, une coopération économique de plus en plus étroite et des échanges populaires croissants. Ces fondements permettent aux trois pays de se développer ensemble dans un contexte d’intégration internationale plus poussée.

Afin de renforcer la coopération entre les organismes et les collectivités locales concernés, Trân Câm Tu a assisté, lors de ses visites, à la signature d’un document de coopération entre le Bureau du Comité central du PCV et le Bureau du Comité central du PPRL, ainsi qu’à la signature de mémorandums d’entente entre plusieurs collectivités vietnamiennes et des provinces frontalières du Laos et du Cambodge.

Dans les deux pays, Trân Câm Tu a rencontré les communautés vietnamiennes, les informant de la situation politique, économique et sociale nationale ; il a écouté leurs préoccupations et leurs propositions, notamment celles des représentants des entreprises et des associations. Il a réaffirmé la politique constante du Parti et de l’État selon laquelle les Vietnamiens de l’étranger contituent une partie intégrante de la nation vietnamienne. Le Parti et l’État continueront d’améliorer les politiques en faveur des Vietnamiens résidant à l’étranger et de renforcer la coordination avec les pays de résidence afin de protéger leurs droits et intérêts légitimes. – VNA