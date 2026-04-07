Le président de l'AN appelle à renforcer des capacités de l'Audit d'État pour une meilleure supervision des finances publiques



Hanoï, 7 avril (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé le 7 avril à renforcer les capacités de l'Audit d'État du Vietnam afin d'améliorer le contrôle des finances et des actifs publics.



Cet appel a été lancé lors de la cérémonie d'annonce de la Résolution de l'Assemblée nationale portant élection de Nguyen Huu Nghia au poste d'Auditeur général pour le mandat 2026-2031.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, assiste à la signature du procès-verbal de passation de pouvoir entre l'Auditeur général Nguyen Huu Nghia et son prédécesseur, Ngo Van Tuan. (Photo : VNA)





Félicitant Nguyen Huu Nghia pour le large soutien parlementaire dont il a bénéficié, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man s'est dit convaincu que le nouveau chef de l'audit s'appuierait sur son expérience pour faire progresser les réformes, améliorer les performances et préserver le bilan de plus de 30 ans du secteur.



Il a souligné le rôle crucial de l'Audit d'État en tant qu'instrument essentiel du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale pour le contrôle de la gestion des finances publiques, en particulier durant la 16e législature de l'Assemblée nationale.



Pour l'avenir, le dirigeant a insisté sur la nécessité de poursuivre le perfectionnement du cadre juridique, notamment par la révision de la loi sur le contrôle des comptes de l'État et l'élaboration d'une stratégie de développement à l'horizon 2040, assortie d'une vision pour 2045.



Il a également souligné l'importance de renforcer les effectifs, en développant un corps d'auditeurs hautement qualifiés, capables de répondre aux exigences de la transformation numérique et d'une intégration mondiale plus poussée.



Le dirigeant a plaidé pour une approche plus proactive de l'audit, en allant au-delà de la détection a posteriori pour privilégier une surveillance « précoce et à distance » afin de prévenir les violations, la corruption et les malversations.



Il a insisté sur l'importance d'accélérer l'adoption des sciences et des technologies, la transformation numérique et l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité, ainsi que sur le renforcement des capacités d'analyse et de prévision afin d'appuyer les recommandations politiques.



Le dirigeant a également souligné l'importance de développer la coopération internationale, notamment en assumant pleinement ses responsabilités au sein du Comité d'audit de l'ASOSAI pour le mandat 2024-2027, tout en renforçant la transparence des résultats d'audit.



En réponse, Nguyen Huu Nghia s'est engagé à diriger le secteur dans l'accomplissement de son mandat, à promouvoir l'innovation dans les pratiques d'audit, à intensifier la surveillance dans les domaines à haut risque et à favoriser la transformation numérique, tout en continuant d'améliorer la qualité de la main-d'œuvre et la responsabilité du leadership. - VNA