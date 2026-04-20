Le dirigeant To Lam appelle à renouveler en profondeur la pensée sur le travail ethnique

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a souligné la nécessité de renouveler de manière fondamentale la pensée relative au travail ethnique et aux politiques dans ce domaine, lors d’une rencontre tenue le 20 avril à Hanoï avec les députés de la 16e législature issus des minorités ethniques.

La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs membres du Bureau politique, dont le Premier ministre Le Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.

Lors de l’événement, To Lam a rappelé que la grande union nationale constituait une ligne stratégique constante et une source déterminante de toutes les victoires. À cet égard, les députés issus des minorités ethniques jouent un rôle direct dans la traduction des orientations du Parti en politiques concrètes, tout en assurant le suivi de leur mise en œuvre.

Ces dernières années ont été marquées par des avancées notables dans le domaine des politiques ethniques, avec un cadre juridique progressivement renforcé et des programmes cibles nationaux contribuant à mobiliser les ressources, améliorer les infrastructures, relever le niveau de vie et réduire les disparités régionales.

Toutefois, le dirigeant a relevé que les zones peuplées de minorités ethniques et les régions montagneuses demeuraient les plus défavorisées du pays, caractérisées par des écarts de développement persistants, des revenus faibles, des conditions de subsistance précaires et un accès encore limité aux services essentiels. Face à ces défis, il a appelé à une approche plus stratégique, cohérente et concrète.

Insistant sur le rôle des députés issus des minorités, To Lam a invité ces derniers à refléter de manière proactive les réalités du terrain et à formuler des propositions adaptées aux spécificités locales.

Il a également appelé à poursuivre la réforme institutionnelle dans une logique de développement, en tenant compte des spécificités des régions concernées. Il a insisté sur la nécessité de placer les citoyens au cœur des politiques publiques, en veillant à améliorer tant les conditions matérielles que spirituelles, notamment dans les zones les plus défavorisées.

Il a par ailleurs mis l’accent sur le développement global des régions peuplées de minorités ethniques, couvrant les infrastructures, les moyens de subsistance, la santé, la culture et la transformation numérique, tout en appelant à accorder une attention particulière à la formation des jeunes générations et au renforcement des capacités des cadres locaux, en particulier issus des minorités.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

To Lam a exhorté les députés concernés à faire preuve d’un engagement accru, de professionnalisme et d’efficacité, en participant activement dès les premières étapes de l’élaboration des politiques et en assurant un suivi rigoureux de leur mise en œuvre.

Il a également demandé au Conseil des affaires ethniques de renforcer son rôle consultatif stratégique, en intensifiant les études de terrain et en proposant des solutions concrètes pour lever les obstacles institutionnels.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a affirmé que l’organe législatif s’attacherait à promouvoir un développement inclusif, sans laisser personne de côté.

Il a demandé aux organes de l’Assemblée nationale d’institutionnaliser rapidement et pleinement les orientations du Parti, en veillant à ce que toutes les politiques ethniques soient directement axées sur la création de moyens de subsistance et l’amélioration du niveau de vie de la population. -VNA

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