Politique

Vo Thi Anh Xuan réélue vice-présidente de l'État pour le mandat 2026-2031

Mme Vo Thi Anh Xuan a été réélue à l'unanimité vice-présidente de la République pour le mandat 2026-2031 par la XVIe Assemblée nationale, lors de sa première session qui s'est déroulée le 7 avril après-midi à Hanoï.

Vo Thi Anh Xuan réélue vice-présidente de l'État pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA
Vo Thi Anh Xuan réélue vice-présidente de l'État pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 16e Assemblée nationale a adopté une résolution réélisant Vo Thi Anh Xuan vice-présidente de l'État pour le mandat 2026-2031. Les 485 députés présents ont voté à l'unanimité lors de sa première séance, qui s'est tenue à Hanoï le 7 avril après-midi.

Née le 8 janvier 1970 dans la province d'An Giang (delta du Mékong), Vo Thi Anh Xuan est originaire de la province d'An Giang, dans le delta du Mékong. Elle est titulaire d'une licence en éducation chimique, d'un master en gestion publique et d'une licence en théorie politique. Elle a été secrétaire du 14e Comité central du Parti, membre de ce même Comité lors des 12e, 13e et 14e législatures, membre suppléante du 11e Comité central du Parti et députée à l'Assemblée nationale lors des 14e, 15e et 16e législatures.

Lors de cette même séance de l'après-midi, l'AN a également approuvé à l'unanimité (474/474 voix) la réélection de Nguyen Huy Tien en tant que procureur général du Parquet populaire suprême pour le mandat 2026-2031.

Âgé de 58 ans, Nguyen Huy Tien est originaire de la commune de Dong Quan, province de Hung Yen (anciennement commune de Dong Tan, district de Dong Hung, province de Thai Binh). Il est docteur en droit et en théorie politique avancée. Il est membre du 14e Comité central du Parti, député à la 16e Assemblée nationale, membre du Conseil permanent du Comité du Parti des agences centrales du Parti, ainsi que secrétaire du Comité du Parti et procureur général du Parquet populaire suprême pour le mandat 2021-2026.

Immédiatement après les votes, la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan et le procureur général du Parquet populaire suprême Nguyen Huy Tien se sont présentés devant l'Assemblée nationale pour prendre officiellement leurs fonctions. Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et des députés, le président de l'AN, Tran Thanh Man, leur a remis des fleurs en signe de félicitations. -VNA

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