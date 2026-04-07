Politique

La 16e Assemblée nationale procède aux élections du président de la République et du Premier ministre le 7 avril

Lors de sa première session, la 16e Assemblée nationale procède le 7 avril aux élections du président de la République et du Premier ministre.

Panorama de la première session de la 16e Assemblée nationale. Photo: VNA
Panorama de la première session de la 16e Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant le programme de sa première session, le 7 avril, l’Assemblée nationale (AN) procède aux travaux relatifs au personnel, notamment l’élection du président de la République, du Premier ministre et du président de la Cour populaire suprême.

En ouverture de la séance matinale, le Comité permanent de l’AN présentera un rapport sur l’approbation des nominations des vice-présidents du Conseil des affaires ethniques, des vice-présidents des commissions, ainsi que des membres députés travaillant à plein temps au sein de ces organes.

Ensuite, le Comité permanent soumettra la liste des candidats à la fonction de président de la République. L’AN examinera et adoptera cette liste via le système de vote électronique, avant de procéder à l’élection au scrutin secret.

Après la proclamation des résultats par la commission de dépouillement, le Comité permanent de l'AN présentera le projet de résolution portant élection du président de la République. L’AN en débattra ; le Comité permanent rendra compte de l’explication, de l’intégration des avis des députés et de la révision du texte. La résolution sera adoptée par vote électronique.

Le président de la République prêtera serment et prononcera son discours d’entrée en fonction. Cette cérémonie est retransmise en direct à la radio et à la télévision.

En fin de séance matinale, l’AN examinera la proposition et le rapport de vérification relatifs à la structure organisationnelle du gouvernement pour le mandat 2026-2031.

L’AN débattra ensuite de ce projet ; le gouvernement du mandat 2021-2026 présentera un rapport d’explication, d’intégration des avis des députés et de révision du projet de résolution. L’AN adoptera la résolution par vote électronique.

Dans l’après-midi, le président de la République soumettra la liste des candidats aux postes de Premier ministre, de vice-président de la République, de président de la Cour populaire suprême et de procureur général du Parquet populaire suprême.

L’AN examinera et adoptera ces listes par vote électronique, avant de procéder à l’élection du Premier ministre au scrutin secret. Après la proclamation des résultats du dépouillement, le Comité permanent de l'AN présentera un projet de résolution correspondant. À l’issue des discussions et d'un rapport sur la révision du projet, l'Assemblée nationale adoptera la résolution par voie électronique.

Le Premier ministre nouvellement élu prêtera ensuite serment et prononcera son discours d’entrée en fonction, la cérémonie étant retransmise en direct.

L'AN élira également le vice-président de la République, le président de la Cour populaire suprême et le procureur général du Parquet populaire suprême, au scrutin secret.

En fin de séance, les projets de résolution correspondants seront présentés, débattus et adoptés par vote électronique. -VNA

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