Le Comité permanent de l’Assemblée nationale de la 16e législature tient sa première réunion

Hanoï (VNA) – Le Comité permanent de l’Assemblée nationale de la 16e législature a tenu sa première réunion dans l’après-midi du 6 avril, sous la présidence de Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale.



Lors de cette réunion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné la répartition prévisionnelle des tâches pour le président de l’Assemblée nationale, les vice-présidents de l’Assemblée nationale et les membres du Comité permanent de la 16e législature, ainsi que les propositions de personnel à soumettre à l’Assemblée nationale.



Le Comité permanent a également examiné et approuvé le nombre ainsi que la liste des vice-présidents du Conseil des affaires ethniques, des vice-présidents des Commissions de l’Assemblée nationale, ainsi que des membres du Conseil des affaires ethniques et des Commissions de l’Assemblée nationale de la 16e législature. D’autres questions liées au travail du personnel ont également été examinées.

Panorama de la réunion. Photo: VNA



Plus tôt dans l’après-midi, l’Assemblée nationale avait adopté la résolution portant élection des vice-présidents de l’Assemblée nationale de la 16e législature, avec 496 voix pour sur 496 députés présents. Les vice-présidents de l’Assemblée nationale élus sont Do Van Chiên, Nguyen Khac Dinh, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Hong Dien, Nguyen Doan Anh et Nguyen Thi Hong.



L’Assemblée nationale avait également adopté la résolution portant élection des membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale de la 16e législature, avec 487 voix pour sur 487 députés présents.



Elle avait en outre adopté la résolution portant élection du président du Conseil des affaires ethniques et des présidents des Commissions de l’Assemblée nationale de la 16e législature, avec 493 voix pour sur 493 députés présents.



Ont été élus : Lam Van Man, président du Conseil des affaires ethniques ; Phan Chi Hieu, président de la Commission des affaires juridiques et judiciaires ; Phan Van Mai, président de la Commission de l’économie et des finances ; Le Tan Toi, président de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures ; Nguyen Dac Vinh, président de la Commission de la culture et des affaires sociales ; Nguyen Thanh Hai, présidente de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement ; Nguyen Huu Dong, président de la Commission des affaires des députés ; Le Thi Nga, présidente de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision. -VNA

Nguyễn Hồng Ngọc