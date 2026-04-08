Politique

La presse japonaise met en avant la nouvelle direction vietnamienne

Les médias japonais mettent en avant les attentes placées dans la nouvelle direction du Vietnam.

Le quotidien japonais Nikkei Asia estime que le fait que le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) exerce également cette fonction devrait accélérer le processus de prise de décision. Photo: VNA
Le quotidien japonais Nikkei Asia estime que le fait que le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) exerce également cette fonction devrait accélérer le processus de prise de décision. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Concernant l’élection de To Lam au poste de président de la République par l’Assemblée nationale vietnamienne, le quotidien japonais Nikkei Asia estime que le fait que le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) exerce également cette fonction devrait accélérer le processus de prise de décision.

Le journal évoque également d’autres postes clés pourvus lors de cette session de l’Assemblée nationale, notamment le nouveau Premier ministre Le Minh Hung, ancien gouverneur de la Banque centrale. Le site Vietjo souligne que Le Minh Hung est le deuxième plus jeune Premier ministre de l’histoire du Vietnam, après le défunt Premier ministre Pham Van Dong.

Selon les médias japonais, avant d’occuper de hautes fonctions dirigeantes au sein du Parti, Le Minh Hung a travaillé pendant de nombreuses années à la Banque d’État du Vietnam. En 2016, il est devenu le plus jeune gouverneur de l’histoire. D’après Vietjo, au cours de son mandat d’avril 2016 à octobre 2020, il a enregistré plusieurs résultats marquants, notamment une gestion flexible de la politique monétaire, la stabilisation du taux de change, la maîtrise de l’inflation et une attention particulière au traitement des créances douteuses. En outre, en abaissant les taux d’intérêt et en orientant les flux de capitaux vers des secteurs prioritaires comme la production et les activités commerciales, il a soutenu l’économie et contribué à créer une base favorable au développement des entreprises dans une période marquée par de nombreuses difficultés.

Les médias japonais mettent également en avant les attentes placées dans la nouvelle direction ainsi que les défis auxquels le Vietnam est confronté. Selon Nikkei, le Vietnam s’efforce de réduire sa dépendance aux investissements directs étrangers (IDE). Le développement d’entreprises nationales dans des secteurs de haute technologie, comme les semi-conducteurs, est jugé essentiel. Afin de limiter la dépendance aux capitaux étrangers, de grands groupes comme Vingroup et Viettel sont appelés à jouer un rôle clé.

Nikkei estime également que le Vietnam devrait sortir de sa période de « structure démographique d’or » dans la seconde moitié des années 2030. Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, encourage actuellement la transition d’une économie fondée sur une main-d’œuvre à bas coût vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée, comme la technologie et le marketing des marques. Selon une entreprise japonaise, dans les projets d’investissement, « les projets utilisant moins de main-d’œuvre sont désormais privilégiés ».

S’agissant de l’orientation diplomatique, Nikkei constate que To Lam poursuit une approche équilibrée vis-à-vis des grandes puissances. Le Vietnam conserve habilement une position de « non-alignement », ce qui lui permet de conclure de nombreux accords commerciaux avec plusieurs pays et régions, contribuant ainsi à attirer les investissements étrangers. Selon Nikkei, la réussite diplomatique aura une influence directe sur la croissance économique.

Abordant les relations entre le Vietnam et le Japon, Nikkei indique que le Japon doit établir des relations avec la nouvelle direction vietnamienne. Le nouveau Premier ministre Le Minh Hung étant perçu comme une personnalité connaissant bien le Japon, l’opinion japonaise espère qu’il contribuera à donner un nouvel élan aux relations bilatérales. -VNA

#nouvelle direction vietnamienne #To Lam #Le Minh Hung #AN Japon
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Elections législatives

Sur le même sujet

Lors de l'ouverture de la 1re session de la 16e Assemblée nationale. Photo : VNA

Première session de la 16e AN : affirmation de la conscience politique, de la responsabilité citoyenne et d'un fort consensus social

Lors de la première session de la 16e AN tenue le 6 avril, Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de la 15e Assemblée nationale et membre du Conseil électoral national a souligné que le succès des élections des députés à la 16e Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 témoigne la force de grande union nationale et la confiance du public, et pose des fondements politiques et juridiques essentiels au fonctionnement de l'AN et des Conseils populaires pour cette nouvelle législature.

Voir plus

Article publié sur la page TV Brics. Photo: VNA

La presse sud-américaine salue le renforcement de l’appareil dirigeant du Vietnam

Le quotidien argentin Infobae a notamment rapporté l’élection du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, au poste de président de la République, approuvée à l’unanimité. Selon le journal, cet événement marque une réorganisation majeure de l’appareil dirigeant au plus haut niveau, renforçant le rôle central du chef du Parti dans le système politique afin de poursuivre les objectifs de développement national.

Le nouveau Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime devant l'Assemblée nationale, le 7 avril. Photo: VNA

Le PM Lê Minh Hung s’engage à bâtir un gouvernement moderne, facilitateur et au service du peuple

Le gouvernement se concentrera sur cinq orientations stratégiques clés : bâtir un gouvernement moderne, facilitateur et au service du peuple ; s’efforcer résolument de diriger l’économie pour parvenir à une croissance élevée et durable ; faire fonctionner efficacement la structure organisationnelle selon le nouveau modèle ; bâtir un gouvernement uni, coordonné et accompagnateur ; et bâtir un gouvernement intègre, discipliné, courageux et responsable, a-t-il fait savoir.

L’Assemblée nationale du Vietnam a élu à l’unanimité Le Minh Hung Premier ministre pour la période 2026-2031. Photo: VNA

Brève biographie de Le Minh Hung

Lors de la première session de la 16e législature, le 7 avril 2026, l’Assemblée nationale du Vietnam a élu à l’unanimité Le Minh Hung Premier ministre pour la période 2026-2031, avec 495 voix pour sur 495 votants. Membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti, il dirige également la Commission centrale de l’organisation.

Le Premier ministre Le Minh Hung prête serment. Photo: VNA

Le Minh Hung élu Premier ministre pour le mandat 2026-2031

Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission d’organisation du Comité central et député de la 16e législature, a été élu Premier ministre de la République socialiste du Vietnam pour la période 2026-2031.

Le secrétaire général et président To Lam prend son allocution d’investiture. Photo: VNA

Le bien-être de la population, priorité absolue du dirigeant To Lam

To Lam a déclaré que sa priorité absolue, en qualité de secrétaire général du Parti et président vietnamien, est de maintenir un environnement pacifique et stable, promouvoir un développement national rapide et durable, améliorer tous les aspects de la vie de la population afin qu’elle puisse pleinement bénéficier des fruits du développement, et renforcer la contribution du Vietnam à la paix, à la stabilité, au développement et au progrès dans la région et dans le monde.