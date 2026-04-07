Politique

Le président de l'AN assiste à la cérémonie d'annonce des résolutions relatives au personnel

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté le 7 avril à une cérémonie d'annonce et de présentation des Résolutions relatives au personnel de l'Assemblée et de son Comité permanent.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet des Résolutions aux vice-présidents de l'Assemblée nationale. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet des Résolutions aux vice-présidents de l'Assemblée nationale. Photo : VNA


Hanoï, 7 avril (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté le 7 avril à une cérémonie d'annonce et de présentation des Résolutions relatives au personnel de l'Assemblée et de son Comité permanent.

Conformément à la Résolution n° 03/2026/QH16, les vice-présidents de la 16e Assemblée nationale sont Do Van Chien, Nguyen Khac Dinh, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Hong Dien, Nguyen Doan Anh et Nguyen Thi Hong.

D'autres Résolutions ont été présentées aux membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale, ainsi qu'aux présidents du Conseil des affaires ethniques et des Comités de l'Assemblée.

Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man les a exhortés à travailler en étroite collaboration avec leurs instances respectives, à favoriser l'unité et le consensus dans l'action afin d'obtenir des résultats concrets, contribuant ainsi à renforcer la crédibilité et le prestige de l'Assemblée nationale.

Il a souligné que garantir la discipline et l'ordre au sein des agences de l'Assemblée nationale devait être une priorité absolue durant la 16e législature.

Concernant les efforts de coordination, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur l'importance de se conformer à la direction du Parti et de renforcer la coordination avec le gouvernement, les ministères, les secteurs et les collectivités locales. Parallèlement, il a appelé à poursuivre le développement d'une assemblée législative numérique, à accélérer la numérisation et à appliquer l'intelligence artificielle (IA) à l'élaboration des lois, au contrôle et à la prise de décision sur les grandes questions nationales.

Lam Van Man, président du Conseil des affaires ethniques, s'est engagé à œuvrer pour la réforme, à renforcer le professionnalisme dans toutes les activités, à consolider la coordination et la solidarité, à développer le sens des responsabilités, à rester à l'écoute des réalités du terrain et à refléter fidèlement la volonté des électeurs. - VNA

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#Assemblée nationale #résolutions relatives au personnel
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