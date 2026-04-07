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Nguyen Van Quang élu président de la Cour populaire suprême

Nguyen Van Quang, secrétaire du Comité central du Parti et président sortant de la Cour populaire suprême pour la période 2021-2026, est reconduit dans ses fonctions pour le mandat 2026-2031.

Le président de la Cour populaire suprême Nguyên Van Quang prête serment. Photo: VNA
Le président de la Cour populaire suprême Nguyên Van Quang prête serment. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant les travaux de sa première session, l’Assemblée nationale du Vietnam a adopté, dans l’après-midi du 7 avril, à l’unanimité des 496 députés présents, une résolution portant élection du président de la Cour populaire suprême de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031.

Aux termes de cette résolution, Nguyen Van Quang, secrétaire du Comité central du Parti et président sortant de la Cour populaire suprême pour la période 2021-2026, est reconduit dans ses fonctions pour le mandat 2026-2031.

Immédiatement après son élection, Nguyen Van Quang a prêté serment devant l’Assemblée nationale. Devant le drapeau national, en présence des députés, des électeurs et de l’ensemble du peuple vietnamien, il a juré "une fidélité absolue à la Patrie, au peuple et à la Constitution de la République socialiste du Vietnam", s’engageant à "accomplir pleinement les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple".

Né en 1969 dans la ville de Hai Phong, Nguyen Van Quang est docteur en droit et titulaire d’un niveau supérieur de formation politique. Il est secrétaire du Comité central du Parti pour le 14e mandat, membre du Comité central des 13e et 14e mandats, ainsi que député des 15e et 16e législatures. Il occupe également les fonctions de secrétaire du Comité du Parti de la Cour populaire suprême.

Au cours de sa carrière, il a exercé plusieurs responsabilités de premier plan, notamment en tant que vice-procureur général de la Cour populaire suprême, secrétaire adjoint permanent puis secrétaire du Comité du Parti de la ville centrale de Da Nang, ainsi que vice-inspecteur général permanent de l’Inspection gouvernementale. -VNA

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