Le général de corps d’armée Le Duc Thai nommé secrétaire du Comité du Parti de la province de Thanh Hoa

Hanoï (VNA) - Le Bureau politique a officiellement désigné le général de corps d’armée Le Duc Thai pour assumer les fonctions de secrétaire du Comité du Parti de la province de Thanh Hoa pour le mandat 2025-2030. Cette nomination a été annoncée le 13 avril lors d’une visioconférence d’envergure reliant 166 points de communication à travers la localité.

S’exprimant lors de cet événement, le chef de la Commission d'organisation du Comité central du Parti, Nguyen Duy Ngoc, a fait savoir que le Bureau politique, après avoir examiné de manière approfondie les capacités et le prestige des cadres, a présenté Nguyen Doan Anh, secrétaire du Comité provincial du Parti, pour être élu par l’Assemblée nationale au poste de vice-président de la 16e législature.

Afin de garantir une direction directe, continue et globale au sein de la localité, le Bureau politique a décidé de désigner le général de corps d’armée Le Duc Thai, membre du Comité central du Parti et vice-ministre de la Défense, pour rejoindre le Comité exécutif et la Permanence du Comité provincial du Parti, où il assume le poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa pour le mandat 2025-2030.

Le général de corps d’armée Le Duc Thai est reconnu par le Bureau politique comme un cadre doté de compétences solides, d'une grande fermeté politique et d'une méthode de travail scientifique et démocratique. Au cours de son parcours, il a toujours accompli avec succès les missions confiées, apportant des contributions significatives aux résultats globaux de l’organisation du Parti au sein de l’Armée.

Nguyen Duy Ngoc a exprimé sa conviction que, dans ses nouvelles fonctions, le général de corps d’armée Le Duc Thai saurait appréhender rapidement la situation locale et valoriser son expérience pour diriger avec succès la province aux côtés des autorités locales.

S'exprimant lors de l'événement, le général de corps d’armée Le Duc Thai s'est engagé à faire preuve d'exemplarité, d’efforts et de détermination, à valoriser la force de solidarité et de créativité, à saisir les opportunités pour surmonter les difficultés et réaliser les objectifs ambitieux fixés pour le mandat 2025-2030.

Le nouveau secrétaire a également manifesté le souhait de bénéficier de l’attention, de la direction et du soutien continu des instances centrales et de la collaboration étroite de l’appareil politique local ainsi que de la population pour faire de Thanh Hoa une province connaissant un développement rapide, durable et exemplaire, conformément aux vœux du Président Hô Chi Minh. -VNA