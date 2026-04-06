L’Assemblée nationale élit ses principaux dirigeants lors de sa première session

Hanoï (VNA) – La première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale s’est officiellement ouverte lundi 6 avril à Hanoï, marquant sa première journée de travail.



Dans la matinée, sous la direction du président de l’Assemblée nationale de la 15e législature, Tran Thanh Man, l’Assemblée nationale a entendu le discours du secrétaire général du Parti, To Lam, ainsi que les rapports sur les résultats des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031 et sur la validation des mandats des députés de la 16e législature.



L’Assemblée nationale a ensuite procédé à plusieurs contenus, dont l’élection du président de l’Assemblée nationale de la 16e législature au scrutin secret.



À 11h05, Tran Thanh Man a prêté serment et pris officiellement ses fonctions de président de l’Assemblée nationale de la 16e législature.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, remet les résolutions d’approbation aux chefs des délégations de députés de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Dans l’après-midi, sous la direction de Tran Thanh Man, l’Assemblée nationale a élu au scrutin secret les vice-présidents de l’Assemblée nationale et les membres du Comité permanent de la 16e législature.



Les vice-présidents de l’Assemblée nationale élus sont Do Van Chiên, Nguyen Khac Dinh, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Hong Dien, Nguyen Doan Anh et Nguyen Thi Hong.



L’Assemblée nationale a également élu les présidents du Conseil des affaires ethniques et des Commissions de l’Assemblée nationale de la 16e législature.



Ont été élus : Lam Van Man, président du Conseil des affaires ethniques ; Phan Chi Hieu, président de la Commission des affaires juridiques et judiciaires ; Phan Van Mai, président de la Commission de l’économie et des finances ; Le Tan Toi, président de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures ; Nguyen Dac Vinh, président de la Commission de la culture et des affaires sociales ; Nguyen Thanh Hai, présidente de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement ; Nguyen Huu Dong, président de la Commission des affaires des députés ; Le Thi Nga, présidente de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision.



Le Quang Manh a été élu secrétaire général de l’Assemblée nationale de la 16e législature et président du Bureau de l’Assemblée nationale.



Nguyen Huu Nghia a, quant à lui, été élu Auditeur général d’État pour le mandat 2026-2031.



Le mardi 7 avril, l’Assemblée nationale poursuivra son programme avec l’adoption de la résolution portant élection du président de la République, suivie de la prestation de serment et de la prise de fonctions du nouveau chef de l’État.



L’Assemblée nationale procédera également à l’élection du Premier ministre au scrutin secret.



Dans l’après-midi, le nouveau Premier ministre prêtera serment et entrera officiellement en fonction.



L’Assemblée nationale poursuivra ensuite avec l’élection du vice-président de la République, du président de la Cour populaire suprême et du procureur général du Parquet populaire suprême. Le président de la Cour populaire suprême prêtera ensuite serment et prendra ses fonctions. -VNA