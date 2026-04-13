Politique

Une nouvelle impulsion à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines

Une nouvelle approche de la résolution n°04 vise à concilier la lutte ferme contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines et le soutien au développement socio-économique.

Le Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale des affaires intérieures. Photo: VNA
Le Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale des affaires intérieures. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 13 avril au matin, à Hanoï, dans le cadre de la conférence nationale consacrée à l'étude et à la mise en œuvre de la Résolution du 2e Plénum du Comité central du Parti, Le Minh Tri, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale des affaires intérieures, a présenté un exposé sur le renforcement de la direction du Parti dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines dans la nouvelle période.

Soulignant les résultats obtenus au cours de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution du 3e Plénum du Comité central du Parti du 10e mandat, il a estimé que la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines avait été menée de manière déterminée et sans exception.

Elle a contribué à renforcer la solidité du Parti et du système politique, à maintenir la stabilité politique et à soutenir le développement socio-économique, tout en consolidant la confiance de la population, a-t-il affirmé.

Elle a bénéficié d’un large soutien de la population et est devenue un mouvement fort. La discipline au sein du Parti et le contrôle du pouvoir ont été renforcés, avec des sanctions appliquées à la fois sur le plan du Parti, de l’administration et du pénal. Pour la première fois, le Parti a adopté cinq règlements sur le contrôle du pouvoir et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines dans plusieurs domaines, notamment la gestion des cadres, le contrôle et la discipline, les activités judiciaires, l’élaboration des lois ainsi que la gestion des finances et des biens publics.

À la fin du 13e Congrès du Parti, le Bureau politique a adopté plusieurs résolutions importantes, notamment sur le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, la réforme du travail législatif et le développement du secteur privé, ainsi que des conclusions visant à lever les difficultés liées aux projets fonciers.

Selon le chef de la Commission centrale des affaires intérieures, dans la nouvelle phase de développement, la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines doit aller de pair avec les objectifs de développement socio-économique, contribuant à atteindre l’objectif de faire du Vietnam, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé, doté d’une gouvernance nationale intègre, transparente et moderne.

Une nouvelle approche de la résolution n°04 vise à concilier la lutte ferme contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines et le soutien au développement socio-économique. Elle prévoit un traitement strict et rapide, sans exception, tout en garantissant une approche objective et adaptée au contexte, en privilégiant la récupération des avoirs et la réparation des préjudices.

La résolution met l’accent sur un passage de la répression à la prévention à la source, en visant à réduire la corruption par l’éducation et une culture d’intégrité, à l’empêcher par des mécanismes transparents, à la dissuader par un contrôle strict du pouvoir et des sanctions, et à en limiter les motivations par des politiques de rémunération appropriées.

La résolution n°04 du 2e Plénum du Comité central du 14e mandat revêt une importance majeure, illustrant la volonté du Parti de poursuivre résolument la lutte contre la corruption dans la nouvelle période. Elle vise à renforcer la solidité et l’intégrité du Parti et du système politique, au service du peuple et du développement socio-économique.

Le chef de la Commission centrale des affaires intérieures a appelé les organisations du Parti à mettre en œuvre rigoureusement cette résolution. -VNA

#Đại hội Đảng XIV #corruption #gaspillage #pratiques malsaines #2e Plénum du Comité central du Parti
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Édification du Parti

14e Congrès national du Parti

Sur le même sujet

Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de l’organisation, à la conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la résolution du 2e Plénum du Comité central du Parti (14e mandat). Photo: VNA

Nouveau règlement : une étape stratégique pour l’évolution du Parti

Le 8 avril 2026, au nom du Comité central, le secrétaire général To Lam a signé la promulgation du Règlement n°20-QD/TW relatif à l’application des Statuts du Parti. Le document comprend 33 sections, dont 12 reprises du précédent règlement, avec plusieurs modifications et compléments.

Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du CC et chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Renforcer le travail politique et idéologique au sein du Parti

Adopté le 8 avril 2026, le Règlement n°19-QĐ/TW marque une étape inédite en ce qu’il constitue le premier cadre normatif global et structuré consacré au travail politique et idéologique au sein du Parti. Il reflète une avancée notable dans la pensée théorique et traduit une forte détermination politique en matière de construction et de consolidation du Parti, ainsi que de renforcement de sa capacité dirigeante et de sa combativité.

Le membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission de l’inspection du Comité central du Parti, Trân Sy Thanh, lors de la conférence, à Hanoi, le 13 avril. Photo : VNA

Le Comité central du Parti repositionne l’inspection, la surveillance et la discipline du Parti

La résolution n°05-NQ/TW du 7 avril 2026 et le règlement n°21-QD/TW du 11 avril 2026 revêtent une importance capitale pour « positionner » le rôle du travail d’inspection, de surveillance et de discipline du Parti, a déclaré le membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission de l’inspection du Comité central du Parti, Trân Sy Thanh.

Voir plus

L’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha. Photo: VNA

UIP-152 : le Vietnam renforce sa diplomatie parlementaire

L’UIP-152 est un grand rendez-vous des présidents de parlement dans le monde, offrant au Vietnam l’opportunité de participer à l’élaboration des normes communes, de contribuer au développement du multilatéralisme et de renforcer sa position sur la scène internationale.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

L’aspiration au développement sera transformée en une force réelle

Lorsque les citoyens et les entreprises ont confiance dans les institutions et que les ressources sont pleinement mobilisées, l’aspiration au développement sera transformée en force réelle, contribuant à un développement rapide et durable du pays, a déclaré le haut dirigeant Tô Lâm.

Le ice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu. Photo : VNA

Vietnam–Chine : vers une nouvelle phase de coopération stratégique renforcée

À l’approche de la visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm en Chine, les deux pays s’apprêtent à ouvrir une nouvelle étape de leurs relations bilatérales, marquée par un renforcement de la confiance politique et l’élargissement des espaces de coopération dans de nombreux domaines stratégiques.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, au nom du Parti, de l'État, des dirigeants du Front de la patrie du Vietnam et des députés de la 16e législature, offre des fleurs au Premier ministre Le Minh Hung. Photo : VNA

Messages de félicitations aux principaux dirigeants vietnamiens

De nombreux dirigeants étrangers, partis politiques et organisations internationales ont adressé des messages de félicitations aux nouveaux dirigeants vietnamiens, saluant leur élection et réaffirmant leur volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam.