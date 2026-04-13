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Le Vietnam, acteur responsable et dynamique à l’UIP-152

La participation du Vietnam à cet événement d’envergure internationale réaffirme son rôle de membre actif, responsable et engagé au sein de l’UIP, ainsi que dans les enceintes multilatérales.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – À l’invitation de la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, et du secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, participera à la 152e Assemblée générale de l’UIP (UIP-152), qui se tiendra à Istanbul (Turquie) du 15 au 17 avril 2026. À cette occasion, il mènera également plusieurs activités bilatérales dans le pays hôte.

La participation du Vietnam à cet événement d’envergure internationale réaffirme son rôle de membre actif, responsable et engagé au sein de l’UIP, ainsi que dans les enceintes multilatérales.

Fondée en 1889 à Paris, l’UIP est une organisation internationale regroupant les parlements des États souverains. Elle compte actuellement 181 parlements membres et 15 membres associés, et son siège est situé à Genève, en Suisse. Après 137 ans d’existence, l’UIP est devenue la plus grande organisation interparlementaire mondiale et une plateforme essentielle de dialogue sur les enjeux de paix, de sécurité, de coopération et de développement.

L’UIP-152, qui se tiendra du 15 au 19 avril 2026 à Istanbul, réunira 130 délégations parlementaires, dont environ 60 présidents de parlement.

Placée sous le thème « Cultiver l’espoir, garantir la paix et protéger la justice pour les générations futures », l'UIP 152 mettra en lumière les grandes préoccupations de la communauté internationale, telles que la consolidation de la paix, de la sécurité, du respect du droit international, la reconstruction post-conflit, la lutte contre le protectionnisme, ainsi que les enjeux de sécurité économique et numérique. Elle devrait également procéder à l’élection du secrétaire général de l’UIP pour le mandat 2026-2030.

Le Vietnam est devenu membre officiel de l’UIP en avril 1979. Depuis lors, le pays participe activement et de manière responsable à ses activités et a occupé à plusieurs reprises des fonctions de responsabilité au sein de ses instances.

Les contributions vietnamiennes sont largement reconnues par la communauté internationale et ont permis de renforcer les relations entre l’Assemblée nationale vietnamienne et les parlements des autres pays. La participation du Vietnam aux activités de l’UIP constitue un pilier essentiel de sa diplomatie parlementaire multilatérale, contribuant à la défense des intérêts nationaux, à l’échange d’expériences internationales et à la promotion de l’image du pays.

Le Vietnam a également assumé plusieurs fonctions importantes, notamment la présidence du Groupe géopolitique Asie-Pacifique (2006, 2016), la présidence du groupe ASEAN+3 (depuis 2021), le membre au Comité exécutif de l’UIP (2007-2011 et 2015-2019), le vice-président de l’UIP (2009 et 2019).

Parmi ses contributions majeures figure l’organisation de la 132e Assemblée générale de l’UIP à Hanoï en 2015, ainsi que plusieurs conférences internationales consacrées aux objectifs de développement durable, au changement climatique et à la coopération parlementaire.

L’adoption de la Déclaration de Hanoï lors de l’UIP-132, intitulée « Transformer les objectifs de développement durable en actions », a constitué une contribution notable à l’élaboration du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies.

Le Vietnam a accueilli, en 2023 à Hanoï, avec succès la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires réunissant plus de 300 participants et adoptant une déclaration sur le rôle des jeunes dans la promotion des Objectif du Développement Durable à travers la transformation numérique et l’innovation.

La participation du président de l’AN Trân Thanh Mân à l’UIP-152 réaffirme le soutien du Vietnam en faveur du multilatéralisme et des institutions internationales, ainsi que sa volonté de contribuer activement aux travaux de l’organisation.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, le président de l’Assemblée nationale devrait prononcer un discours important exposant la vision du Vietnam sur les enjeux régionaux et mondiaux, tout en proposant des initiatives concrètes visant à renforcer la coopération interparlementaire au service de la paix, de la stabilité et du développement durable.

En marge de l’événement, la délégation vietnamienne rencontrera les dirigeants parlementaires et les responsables de l’UIP, afin de promouvoir les réalisations socio-économiques du Vietnam après près de 40 ans de Renouveau, ainsi que sa vision de développement à l’horizon 2030 et 2045. -VNA

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