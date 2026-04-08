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Le président de l’AN Tran Thanh Man participera à l’UIP-152 en Turquie et effectuera une visite officielle en Italie

Le président de l'AN du Vietnam Tran Thanh Man participera à la 152ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) à Istanbul, en Turquie. 

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’invitation de la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, et du secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, accompagné de son épouse et à la tête d’une haute délégation vietnamienne, participera à la 152ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) à Istanbul, en Turquie.

Le président de l'AN du Vietnam mènera également des activités bilatérales en Turquie et effectuera une visite officielle en Italie du 11 au 17 avril 2026.

Cette information a été publiée le 8 avril dans un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères. -VNA

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