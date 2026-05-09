Politique

Renforcement de la coopération interparlementaire entre le Vietnam et la Turquie

Affirmant que la Turquie considérait le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, a souligné que les similitudes en matière d’histoire, d’identité culturelle, de politique étrangère et de valeurs familiales constituaient des facteurs favorables pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, et l’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha. Photo: VNA
Le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, et l’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha. Photo: VNA

​Ankara (VNA) - L’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha, a été reçue le 7 mai à Ankara par le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, afin d’échanger sur les perspectives de développement des relations bilatérales.

​Lors de cette rencontre, Numan Kurtulmus a salué le succès de la récente visite de travail du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, effectuée à l’occasion de la 152ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) organisée à Istanbul en avril dernier.

​Il s’est déclaré particulièrement impressionné par la sincérité ainsi que par les propositions concrètes formulées par son homologue vietnamien pour renforcer l’amitié et la coopération entre les deux pays, notamment entre leurs organes législatifs.

​Affirmant que la Turquie considérait le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est, Numan Kurtulmus a souligné que les similitudes en matière d’histoire, d’identité culturelle, de politique étrangère et de valeurs familiales constituaient des facteurs favorables pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

​Il a également plaidé pour une valorisation accrue du rôle des groupes parlementaires d’amitié afin de promouvoir les échanges entre les peuples, la connectivité culturelle et la coopération décentralisée, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et les liens entre les deux pays et leurs Assemblées nationales.

​Pour sa part, l'ambassadrice Dang Thi Thu Ha a exprimé ses félicitations à la Turquie pour l'organisation réussie de l'UIP-152 et a remercié les dirigeants turcs pour l'accueil solennel et chaleureux réservé à la délégation de haut rang du Vietnam. À cette occasion, la diplomate a transmis les salutations ainsi que l'invitation officielle du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man à Numan Kurtulmus pour une visite officielle au Vietnam dans les meilleurs délais.

​Se félicitant des progrès significatifs enregistrés dans l’amitié et la coopération multiforme entre les deux pays, l’ambassadrice a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement de ses relations d’amitié et de coopération globale avec la Turquie.

​Elle a proposé plusieurs mesures concrètes visant à intensifier les échanges dans les domaines politique, diplomatique, économique et commercial, ainsi qu’en matière de sécurité et de défense, tout en renforçant la coordination parlementaire plus étroite.

​En conclusion, Numan Kurtulmus a souhaité à l’ambassadrice Dang Thi Thu Ha un mandat fructueux au service du développement des relations bilatérales et a confirmé son intention d’effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam.-VNA

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