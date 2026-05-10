Culture-Sports

Le don ca tai tu, levier du développement touristique à Tây Ninh

Reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité, le don ca tài tu (chant des amateurs du Sud) du Vietnam n’est pas seulement une forme d’art populaire, mais aussi la quintessence de la vie spirituelle, de l’identité et du caractère des habitants méridionaux.

Une performance de don ca tai tu. Photo: VNA
Une performance de don ca tai tu. Photo: VNA

Tây Ninh (VNA) - Reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité, le don ca tai tu (chant des amateurs du Sud) du Vietnam n’est pas seulement une forme d’art populaire : il incarne la quintessence de la vie spirituelle, de l’identité et du caractère des habitants du Sud du Vietnam. Dans la province de Tay Ninh, sa préservation et sa valorisation s’inscrivent désormais dans une nouvelle dynamique, visant à lui conférer une place croissante sur la carte touristique du Sud-Est.

Selon Trân Anh Minh, directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, le don ca tài tu constitue non seulement un espace de pratique artistique, mais aussi un lieu où se cristallisent des valeurs culturelles traditionnelles transmises de génération en génération. Du son grave du luth dàn kìm aux notes cristallines du dàn tranh, jusqu’aux chants profonds du vong cô, l’ensemble forme une véritable "symphonie de l’âme rurale", nourrissant la vie spirituelle et suscitant la fierté culturelle au sein de la communauté.

Aujourd’hui, les clubs de don ca tai tu de Tây Ninh jouent un rôle de "noyau" dans la préservation de cet art. Nguyên Thi Hoang Oanh, responsable d’un club affilié à l’Association du tourisme provincial, indique que, bien que fondé en mai 2025 avec 16 membres, le club organise des activités mensuelles régulières, créant un espace d’échange et entretenant la passion des amateurs.

Alors que Tây Ninh identifie le tourisme comme secteur clé de son développement économique, l’intégration du don ca tài tử dans les produits touristiques apparaît comme une orientation stratégique. Du point de vue des visiteurs, assister à des performances de don ca tai tu lors d’un voyage enrichit considérablement l’expérience touristique.

Dang Tân Tai, un visiteur de Hô Chi Minh-Ville, souligne que vivre cet art dans son contexte culturel local donne une profondeur émotionnelle particulière au voyage. La combinaison des instruments et du chant crée une atmosphère unique, offrant un moment de calme rare dans la vie moderne.

Il estime que l’intégration de cet art dans le tourisme correspond parfaitement à la tendance du tourisme expérientiel, où les visiteurs ne se contentent pas d’observer, mais participent activement, découvrant ainsi plus profondément la culture locale.

Toutefois, pour devenir un véritable produit touristique emblématique, ces activités doivent être organisées de manière plus professionnelle et cohérente. Intégrées dans des programmes structurés, liés aux principaux sites touristiques, elles pourraient devenir un élément distinctif de l’offre touristique de Tây Ninh.

Selon Duong Van Thua, vice-président de l’Association du tourisme provincial, le tourisme culturel constituera un pilier du développement futur, avec le don ca tai tu au cœur de cette stratégie. Des programmes combinant tradition et modernité sont en cours d’élaboration, intégrant cet art dans des galas et des circuits expérientiels afin de promouvoir l’image de Tây Ninh auprès des touristes nationaux et internationaux.

Il souligne néanmoins que les clubs fonctionnent encore de manière fragmentée et manquent de coordination. La mise en place d’un réseau interconnecté apparaît ainsi nécessaire pour créer une chaîne de produits touristiques cohérente et qualitative.

Parallèlement, les entreprises locales participent activement à la valorisation de cet héritage. Nguyên Ba Qua, directeur général du groupe Song Tao, affirme vouloir renforcer la visibilité du don ca tài tu auprès du grand public, notamment à travers des campagnes d’affichage et des dispositifs numériques.

De son côté, Dang Ngoc Quôc, directeur de la société Mekong Tây Ninh, considère cet art comme « l’âme » de sa stratégie touristique. L’entreprise développe des espaces intégrant la culture locale, permettant aux visiteurs de découvrir, apprécier et interagir avec cet art traditionnel.

Selon Nguyên Thanh Nghi, vice-président du Comité populaire du quartier de Binh Minh, la préservation des valeurs culturelles traditionnelles joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale et le renforcement de l’identité communautaire. Le don ca tài tu contribue notamment à créer des espaces d’échange et à préserver les traditions culturelles du Sud.

vnanet-vannet-du-khach-den-tu-thanh-pho-ho-chi-minh-va-cac-tinh-mien-tay-tham-gia-trai-nghiem-thuong-thuc-nghe-thuat-don-ca-tai-tu-tai-phuong-binh-minh-tay-ninh-anh-minh-phu-ttxvn.jpg
Le don ca tai tu est reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité. Photo: VNA

Forte de ses atouts, notamment la zone touristique nationale du mont Ba Den, la province ambitionne de faire du don ca tai tu un produit culturel et touristique emblématique, au service du développement socio-économique local.

Avec l’engagement conjoint des entreprises et des autorités, Tây Ninh pose progressivement les bases nécessaires pour révéler pleinement le potentiel de cet art. S’il est exploité de manière adéquate, le don ca tài tu ne se limitera pas à être préservé, mais deviendra un produit touristique distinctif, porteur de l’identité culturelle locale.

Dans un contexte d’intégration internationale, sa mise en valeur constitue non seulement un devoir de transmission, mais aussi un levier stratégique pour affirmer une identité singulière et renforcer la compétitivité touristique de la province. Plus largement, il s’agit de permettre aux sonorités traditionnelles de résonner dans la modernité, reliant passé et présent dans une dynamique de développement durable, riche de sens et d’identité.-VNA

#don ca tai tu #Tây Ninh #chant des amateurs du Sud #UNESCO #patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité #art populaire #habitants méridionaux
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La province de Tây Ninh s’affirme progressivement comme l’une des destinations les plus prometteuses du Sud-Est du Vietnam, grâce à ses paysages naturels variés. Photo : VNA

Tây Ninh, harmonie entre spiritualité et modernité

La province de Tây Ninh s’affirme progressivement comme l’une des destinations les plus prometteuses du Sud-Est du Vietnam, grâce à ses paysages naturels variés, sa richesse spirituelle et culturelle ainsi qu’à sa position stratégique reliant Hô Chi Minh-Ville, le Cambodge et les provinces voisines.

Une représentation du don ca tài tu (chant des amateurs du Sud). Photo: moitruongdulich.vn

À Long An, le chant des amateurs se met au diapason du tourisme fluvial

Sur les eaux calmes de la rivière Vàm Co, les notes du don ca tài tu (chant des amateurs du Sud) ne sont pas qu’un simple écho du passé. Elles tracent aujourd’hui un itinéraire culturel unique, reliant traditions vivantes et découvertes touristiques. En associant art musical et navigation, la province de Long An propose une nouvelle expérience aux visiteurs, au plus près de l’âme du delta du Mékong.

Voir plus

Hanoï érige la culture en pilier de son développement

Hanoï érige la culture en pilier de son développement

Après la promulgation par le Bureau politique de la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, la capitale Hanoï s’emploie progressivement à concrétiser les objectifs et orientations qui y sont définis.
Au-delà des déclarations d’intention ou des actions de façade, l’ambition de faire de la culture un pilier du développement est désormais traduite en mesures concrètes, mises en œuvre de manière plus efficace et appelées à produire un large rayonnement.

La pièce «Thi Mâu voyage à travers le temps». Photo : hanoi.gov.vn

À Hanoi, l’automne aux couleurs des arts de la scène

Le festival mettra en lumière des œuvres reflétant la richesse culturelle et historique de Hanoi, de son peuple et de son identité, avec des productions exceptionnelles dans un large éventail de genres théâtraux, notamment le cheo (théâtre populaire), le cai luong (théâtre rénové), le théâtre, les comédies musicales, le cirque, le théâtre de marionnettes et le tuông (théâtre classique).

Les vastes plaines alluviales qui bordent la rivière Cà Lô sont un lieu idéal pour camper le week-end. Photo : VNP

La dynamique de développement des villages d’artisanat

Au cœur des profondes mutations de notre époque, où le développement ne se mesure plus seulement à la vitesse de croissance mais aussi à la richesse de l’identité, la Résolution n°80-NQ/TW ouvre une nouvelle perspective : la culture ne suit plus le mouvement, elle l’accompagne et en devient un moteur d’impulsion.

Contrairement aux estampes polychromes, la peinture de Sinh utilise la matrice uniquement pour imprimer les contours, la coloration étant ensuite réalisée à la main, ce qui rend chaque œuvre unique. Photo : VNA

Les derniers gardiens de l'art des estampes populaires du village de Sinh à Hue

Ancré depuis plus de quatre siècles dans la vie spirituelle des habitants de l’ancienne cité impériale, l’art des estampes populaires du village de Sinh (quartier de Duong No, ville de Hue) a longtemps été au bord de l’extinction. Aujourd’hui relancé, ce savoir-faire ancestral ne survit pourtant encore qu’à travers les gestes d’une poignée d’artisans, posant avec acuité la question de la préservation d’un patrimoine populaire intimement lié aux croyances et à l’identité culturelle locale.

Des délégués et des citoyens visitent l'espace d'exposition du Musée de Hanoï. Photo : VNA

Pour faire de la culture un moteur du décollage touristique

Portée par la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, Hanoï accélère la valorisation de son immense patrimoine afin de faire de la culture un moteur de croissance durable, de dynamisme touristique et de créativité urbaine, malgré des défis persistants liés à la numérisation, aux infrastructures et à l’attractivité des produits culturels.

Dans le processus d’intégration internationale, la culture joue un rôle essentiel, contribuant à préserver l’identité nationale face aux influences extérieures et façonnant l’image du Vietnam dans le monde. Photo: VNA

Culture vietnamienne à l’ère numérique : entre valorisation et nouveaux défis

À l’ère du numérique, la promotion et la protection de l’identité culturelle vietnamienne sur Internet deviennent un enjeu stratégique. Si la technologie offre un second souffle aux valeurs traditionnelles, elle impose également de nouveaux défis face aux contenus inappropriés et à la nécessité de renforcer la « résistance culturelle » des citoyens.

Pagode Cuong Xa : record asiatique de murs gravés de svastikas

Pagode Cuong Xa : record asiatique de murs gravés de svastikas

La pagode Cuong Xa, connue sous le nom de Quynh Khau Tu (« Monticule de Jade »), située dans le quartier de Tan Hung à Hai Phong, a reçu, le 3 mai, un record asiatique pour son vaste ensemble de murs de pierre gravés du symbole bouddhiste du svastika.

Les Journées européennes de littérature 2026 se tiendront du 7 au 17 mai. Photo : organisateurs

Voyage savoureux à travers Hanoi et les univers de la littérature européenne

Les Journées de la littérature européenne reviennent au Vietnam en 2026 avec un thème central : la solitude et la solidarité. Elles marquent à la fois le retour de l’un des festivals littéraires européens les plus importants au Vietnam et le retour à l’une des préoccupations les plus profondes de la littérature : le désir humain de connexion par-delà la distance et la différence.