Le don ca tai tu, levier du développement touristique à Tây Ninh

Tây Ninh (VNA) - Reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité, le don ca tai tu (chant des amateurs du Sud) du Vietnam n’est pas seulement une forme d’art populaire : il incarne la quintessence de la vie spirituelle, de l’identité et du caractère des habitants du Sud du Vietnam. Dans la province de Tay Ninh, sa préservation et sa valorisation s’inscrivent désormais dans une nouvelle dynamique, visant à lui conférer une place croissante sur la carte touristique du Sud-Est.

Selon Trân Anh Minh, directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, le don ca tài tu constitue non seulement un espace de pratique artistique, mais aussi un lieu où se cristallisent des valeurs culturelles traditionnelles transmises de génération en génération. Du son grave du luth dàn kìm aux notes cristallines du dàn tranh, jusqu’aux chants profonds du vong cô, l’ensemble forme une véritable "symphonie de l’âme rurale", nourrissant la vie spirituelle et suscitant la fierté culturelle au sein de la communauté.

Aujourd’hui, les clubs de don ca tai tu de Tây Ninh jouent un rôle de "noyau" dans la préservation de cet art. Nguyên Thi Hoang Oanh, responsable d’un club affilié à l’Association du tourisme provincial, indique que, bien que fondé en mai 2025 avec 16 membres, le club organise des activités mensuelles régulières, créant un espace d’échange et entretenant la passion des amateurs.

Alors que Tây Ninh identifie le tourisme comme secteur clé de son développement économique, l’intégration du don ca tài tử dans les produits touristiques apparaît comme une orientation stratégique. Du point de vue des visiteurs, assister à des performances de don ca tai tu lors d’un voyage enrichit considérablement l’expérience touristique.

Dang Tân Tai, un visiteur de Hô Chi Minh-Ville, souligne que vivre cet art dans son contexte culturel local donne une profondeur émotionnelle particulière au voyage. La combinaison des instruments et du chant crée une atmosphère unique, offrant un moment de calme rare dans la vie moderne.

Il estime que l’intégration de cet art dans le tourisme correspond parfaitement à la tendance du tourisme expérientiel, où les visiteurs ne se contentent pas d’observer, mais participent activement, découvrant ainsi plus profondément la culture locale.

Toutefois, pour devenir un véritable produit touristique emblématique, ces activités doivent être organisées de manière plus professionnelle et cohérente. Intégrées dans des programmes structurés, liés aux principaux sites touristiques, elles pourraient devenir un élément distinctif de l’offre touristique de Tây Ninh.

Selon Duong Van Thua, vice-président de l’Association du tourisme provincial, le tourisme culturel constituera un pilier du développement futur, avec le don ca tai tu au cœur de cette stratégie. Des programmes combinant tradition et modernité sont en cours d’élaboration, intégrant cet art dans des galas et des circuits expérientiels afin de promouvoir l’image de Tây Ninh auprès des touristes nationaux et internationaux.

Il souligne néanmoins que les clubs fonctionnent encore de manière fragmentée et manquent de coordination. La mise en place d’un réseau interconnecté apparaît ainsi nécessaire pour créer une chaîne de produits touristiques cohérente et qualitative.

Parallèlement, les entreprises locales participent activement à la valorisation de cet héritage. Nguyên Ba Qua, directeur général du groupe Song Tao, affirme vouloir renforcer la visibilité du don ca tài tu auprès du grand public, notamment à travers des campagnes d’affichage et des dispositifs numériques.

De son côté, Dang Ngoc Quôc, directeur de la société Mekong Tây Ninh, considère cet art comme « l’âme » de sa stratégie touristique. L’entreprise développe des espaces intégrant la culture locale, permettant aux visiteurs de découvrir, apprécier et interagir avec cet art traditionnel.

Selon Nguyên Thanh Nghi, vice-président du Comité populaire du quartier de Binh Minh, la préservation des valeurs culturelles traditionnelles joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale et le renforcement de l’identité communautaire. Le don ca tài tu contribue notamment à créer des espaces d’échange et à préserver les traditions culturelles du Sud.

Le don ca tai tu est reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité. Photo: VNA

Forte de ses atouts, notamment la zone touristique nationale du mont Ba Den, la province ambitionne de faire du don ca tai tu un produit culturel et touristique emblématique, au service du développement socio-économique local.

Avec l’engagement conjoint des entreprises et des autorités, Tây Ninh pose progressivement les bases nécessaires pour révéler pleinement le potentiel de cet art. S’il est exploité de manière adéquate, le don ca tài tu ne se limitera pas à être préservé, mais deviendra un produit touristique distinctif, porteur de l’identité culturelle locale.

Dans un contexte d’intégration internationale, sa mise en valeur constitue non seulement un devoir de transmission, mais aussi un levier stratégique pour affirmer une identité singulière et renforcer la compétitivité touristique de la province. Plus largement, il s’agit de permettre aux sonorités traditionnelles de résonner dans la modernité, reliant passé et présent dans une dynamique de développement durable, riche de sens et d’identité.-VNA