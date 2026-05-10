Culture-Sports

Le Vietnam met sa culture à l’honneur au Festival de l'amitié de Séoul 2026 en R de Corée

L’ambassade du Vietnam en République de Corée a participé au Festival de l'amitié de Séoul 2026 (Seoul Friendship Festival 2026) avec un stand consacré à la promotion de la culture, de la gastronomie et du tourisme vietnamiens.

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, à l'événement. Photo: VNA
L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, à l'événement. Photo: VNA

Séoul (VNA) – L’ambassade du Vietnam en République de Corée a participé au Festival de l'amitié de Séoul 2026 (Seoul Friendship Festival 2026) avec un stand consacré à la promotion de la culture, de la gastronomie et du tourisme vietnamiens, attirant de nombreux visiteurs sud-coréens, amis internationaux ainsi que des membres de la communauté vietnamienne locale.

Organisé les 9 et 10 mai, le Festival réunit des ambassades et des centres culturels de 73 pays. Il s’agit du plus grand événement annuel d’échanges culturels internationaux organisé à Séoul depuis 1996 à l’occasion de la Journée des citoyens de Séoul.

Selon les autorités municipales, cette édition marque le 30e anniversaire du festival, placé sous le thème « 30 ans avec le monde, connecter les cultures ». L’événement rassemble des dizaines de stands culturels et gastronomiques internationaux ainsi qu’un large éventail d’activités interactives : spectacles artistiques, échanges culturels, essais de costumes traditionnels, jeux folkloriques et programmes destinés aux familles et aux enfants.

Le stand vietnamien s’est distingué par un espace imprégné de l’identité nationale, mettant à l’honneur l’artisanat traditionnel, des images de paysages emblématiques, le patrimoine culturel vietnamien ainsi que les réalisations du pays en matière de développement socio-économique. Les activités de présentation culturelle, de promotion touristique et d’échanges avec les visiteurs ont suscité un vif intérêt.

L’espace gastronomique vietnamien a particulièrement séduit le public grâce à des spécialités emblématiques telles que le bun cha, le banh mi et le café glacé au lait concentré. De nombreux visiteurs ont salué la richesse et les saveurs de la cuisine vietnamienne, exprimant leur souhait de découvrir prochainement le Vietnam.

Prenant la parole lors de l’événement, Vu Hô a souligné que la participation au Festival constituait une occasion importante de renforcer les échanges entre les peuples et de promouvoir l’image du Vietnam auprès de la communauté internationale.

Selon lui, le stand vietnamien contribue non seulement à promouvoir la culture, le tourisme et la gastronomie, mais aussi à diffuser les valeurs positives du Vietnam et de son peuple, consolidant ainsi les bases sociales et les liens d’amitié de la relation de partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.

Le vice-maire de Séoul chargé des affaires politiques, Park Chang Goo, a déclaré qu’après 30 années de développement, le festival est devenu un espace emblématique d’échanges reliant Séoul à la communauté internationale, contribuant à promouvoir la compréhension mutuelle et la solidarité entre les cultures.

De son côté, l’ambassadrice du Brunei en République de Corée, Nuriyah Pengeran Haji Yusov, représentant le corps diplomatique participant à l’événement, a estimé que le Festival de l'amitié de Séoul continuait de jouer un rôle important en tant que forum favorisant l’amitié, la compréhension mutuelle et les échanges culturels entre Séoul et la communauté internationale.

Parallèlement aux activités de l’ambassade du Vietnam, le projet VietTown a également retenu l’attention des visiteurs grâce à son modèle associant promotion commerciale et expérience culturelle vietnamienne. Selon Pham Thi Mai Thuong, cette initiative vise à renforcer durablement la présence des produits vietnamiens sur le marché sud-coréen à travers la création d’un écosystème professionnel de promotion culturelle et commerciale.

La participation du Vietnam au festival illustre une nouvelle fois le rôle actif de la communauté vietnamienne en République de Corée dans la préservation et la diffusion de l’identité culturelle nationale, tout en contribuant au renforcement de la compréhension mutuelle, de l’amitié et des liens entre les peuples vietnamien et sud-coréen. -VNA

source
#Festival de l'amitié de Séoul #Seoul Friendship Festival #Vietnam #République de Corée #culture
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Des plats vietnamiens impressionnent de nombreux convives sud-coréens et internationaux. Photo: VNA

Les délices vietnamiens brillent au Festival de l'amitié de Séoul

Le stand gastronomique du Vietnam a fait forte impression au Festival de l'amitié de Séoul 2024, qui se déroule du 24 au 26 mai et rassemble des représentants diplomatiques et des résidents de plus de 70 pays vivant, travaillant et étudiant en République de Corée.

Voir plus

Une performance de don ca tai tu. Photo: VNA

Le don ca tai tu, levier du développement touristique à Tây Ninh

Reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité, le don ca tài tu (chant des amateurs du Sud) du Vietnam n’est pas seulement une forme d’art populaire, mais aussi la quintessence de la vie spirituelle, de l’identité et du caractère des habitants méridionaux.

Hanoï érige la culture en pilier de son développement

Hanoï érige la culture en pilier de son développement

Après la promulgation par le Bureau politique de la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, la capitale Hanoï s’emploie progressivement à concrétiser les objectifs et orientations qui y sont définis.
Au-delà des déclarations d’intention ou des actions de façade, l’ambition de faire de la culture un pilier du développement est désormais traduite en mesures concrètes, mises en œuvre de manière plus efficace et appelées à produire un large rayonnement.

La pièce «Thi Mâu voyage à travers le temps». Photo : hanoi.gov.vn

À Hanoi, l’automne aux couleurs des arts de la scène

Le festival mettra en lumière des œuvres reflétant la richesse culturelle et historique de Hanoi, de son peuple et de son identité, avec des productions exceptionnelles dans un large éventail de genres théâtraux, notamment le cheo (théâtre populaire), le cai luong (théâtre rénové), le théâtre, les comédies musicales, le cirque, le théâtre de marionnettes et le tuông (théâtre classique).

Les vastes plaines alluviales qui bordent la rivière Cà Lô sont un lieu idéal pour camper le week-end. Photo : VNP

La dynamique de développement des villages d’artisanat

Au cœur des profondes mutations de notre époque, où le développement ne se mesure plus seulement à la vitesse de croissance mais aussi à la richesse de l’identité, la Résolution n°80-NQ/TW ouvre une nouvelle perspective : la culture ne suit plus le mouvement, elle l’accompagne et en devient un moteur d’impulsion.

Contrairement aux estampes polychromes, la peinture de Sinh utilise la matrice uniquement pour imprimer les contours, la coloration étant ensuite réalisée à la main, ce qui rend chaque œuvre unique. Photo : VNA

Les derniers gardiens de l'art des estampes populaires du village de Sinh à Hue

Ancré depuis plus de quatre siècles dans la vie spirituelle des habitants de l’ancienne cité impériale, l’art des estampes populaires du village de Sinh (quartier de Duong No, ville de Hue) a longtemps été au bord de l’extinction. Aujourd’hui relancé, ce savoir-faire ancestral ne survit pourtant encore qu’à travers les gestes d’une poignée d’artisans, posant avec acuité la question de la préservation d’un patrimoine populaire intimement lié aux croyances et à l’identité culturelle locale.

Des délégués et des citoyens visitent l'espace d'exposition du Musée de Hanoï. Photo : VNA

Pour faire de la culture un moteur du décollage touristique

Portée par la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, Hanoï accélère la valorisation de son immense patrimoine afin de faire de la culture un moteur de croissance durable, de dynamisme touristique et de créativité urbaine, malgré des défis persistants liés à la numérisation, aux infrastructures et à l’attractivité des produits culturels.

Dans le processus d’intégration internationale, la culture joue un rôle essentiel, contribuant à préserver l’identité nationale face aux influences extérieures et façonnant l’image du Vietnam dans le monde. Photo: VNA

Culture vietnamienne à l’ère numérique : entre valorisation et nouveaux défis

À l’ère du numérique, la promotion et la protection de l’identité culturelle vietnamienne sur Internet deviennent un enjeu stratégique. Si la technologie offre un second souffle aux valeurs traditionnelles, elle impose également de nouveaux défis face aux contenus inappropriés et à la nécessité de renforcer la « résistance culturelle » des citoyens.

Pagode Cuong Xa : record asiatique de murs gravés de svastikas

Pagode Cuong Xa : record asiatique de murs gravés de svastikas

La pagode Cuong Xa, connue sous le nom de Quynh Khau Tu (« Monticule de Jade »), située dans le quartier de Tan Hung à Hai Phong, a reçu, le 3 mai, un record asiatique pour son vaste ensemble de murs de pierre gravés du symbole bouddhiste du svastika.