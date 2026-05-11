Billard carambole : le Vietnam brille aux Championnats d'Asie 2026

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Les 14es Championnats d'Asie de billard carambole se sont clôturés officiellement le 10 mai au gymnase Ho Xuan Huong, à Hô Chi Minh-Ville, après quatre journées de compétitions intenses ayant réuni l’élite du continent.​

Organisé par la Fédération de Billard et Snooker de Hô Chi Minh-Ville sous l’égide de la Confédération asiatique de billard carambole (ACBC en anglais), cet événement sportif a rassemblé 80 joueurs de premier plan venus du Vietnam, de la République de Corée et du Japon.

​Le clou de cette édition restait sans conteste la performance magistrale de Nguyen Duc Yen Sinh dans la catégorie carambole 3 bandes féminine. En s'imposant lors de la phase finale, elle est devenue la première joueuse vietnamienne de l'histoire à monter sur la plus haute marche du podium continental. Après un parcours solide en phase de poules, Yen Sinh a créé la sensation en demi-finale en éliminant la tenante du titre, la Sud-coréenne Heo Chae Won, sur le score sans appel de 30-12 en seulement 22 reprises. En finale face à une autre représentante de la République de Corée, Lee Yu Na, la joueuse vietnamienne a su maintenir sa concentration pour l'emporter 30-19 après 35 reprises, confirmant ainsi sa suprématie et son talent exceptionnel.

​Les couleurs vietnamiennes ont également rayonné dans la discipline de la carambole à 1 bande masculine grâce à la domination de Pham Canh Phuc. Ce dernier a remporté le titre de champion de manière éclatante en battant le Japonais Mori Yoichirou sur le score fleuve de 100-42.

​Dans les autres catégories, les représentants locaux ont également réalisé des parcours honorables, bien que la plus haute distinction leur ait échappé de peu. En carambole 3 bandes U22, le jeune Dinh Trong Van a décroché la médaille d’argent après s'être incliné en finale face au Sud-coréen Kim Do Hyun, qui a conservé son titre sur le score de 40-28. De son côté, Bao Phuong Vinh, l’une des figures de proue du billard vietnamien, a terminé vice-champion en carambole 3 bandes masculine. Malgré une remontée spectaculaire en finale avec des séries de 10 et 7 points, il a dû s'avouer vaincu par le talentueux Kim Haeng Jik sur le score de 50-42. Bao Phuong Vinh avait néanmoins marqué les esprits plus tôt dans le tournoi en éliminant le numéro un mondial, Cho Myung Woo. -VNA

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