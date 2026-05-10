Culture-Sports

Vietnam : les droits sportifs, levier de l’économie “sans fumée”

En misant sur l’exploitation des droits de propriété intellectuelle dans le sport, le Vietnam entend transformer cette passion en moteur de croissance, au cœur de son économie de la connaissance et de l’innovation.

Match de football international entre la sélection vietnamienne (en rouge) et l’équipe indienne (en bleu), le 27 septembre 2022, au stade Thống Nhất à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Match de football international entre la sélection vietnamienne (en rouge) et l’équipe indienne (en bleu), le 27 septembre 2022, au stade Thống Nhất à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans un contexte marqué par l’essor de l’économie de la connaissance et la transformation numérique, l’exploitation efficace des actifs de propriété intellectuelle (PI) dans le sport apparaît comme un levier stratégique pour stimuler le développement de l’économie « sans fumée ». Ce message est également au cœur du thème de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2026, choisie par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle : « Propriété intellectuelle et sport : prêts, partez, innovez ».

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Les fortes vagues et les vents puissants de la mer de Mui Ne, dans la province de Lâm Doog, procurent des sensations fortes et beaucoup d’enthousiasme aux amateurs de kitesurf. Photo : VNA

Selon les experts, le sport a largement dépassé le cadre de la simple compétition pour devenir une véritable industrie créative à l’échelle mondiale. La valeur du sport moderne repose de plus en plus sur des actifs immatériels protégés par la propriété intellectuelle, tels que les droits de diffusion, les droits à l’image, les marques et les contenus numériques. Ces éléments constituent des sources majeures de revenus, permettant la commercialisation des événements sportifs et l’expansion du marché.

Nguyen Hoang Giang, vice-directeur de l’Office national de la propriété intellectuelle, souligne que le système de PI agit comme un mécanisme « invisible » mais déterminant pour protéger et optimiser la valeur issue de la créativité, des marques et des contenus dans le sport. Le thème de la Journée mondiale de la PI 2026 met en évidence le lien étroit entre économie sportive et propriété intellectuelle, où la capacité à transformer la passion sportive en valeur économique constitue un facteur clé de développement durable.

Au Vietnam, la propriété intellectuelle dans le sport enregistre des avancées notables. En avril 2026, près de 15.000 demandes d’enregistrement de marques liées au sport ont été déposées, avec une forte participation des entreprises nationales. Par ailleurs, les droits de diffusion des championnats professionnels de football sont désormais valorisés à environ 2,5 millions de dollars par saison, illustrant le potentiel croissant de commercialisation du secteur. Le développement rapide de l’e-sport renforce également la nécessité de protéger la PI, tant dans l’environnement physique que numérique.

Au-delà de la protection des droits, la PI constitue également un socle pour l’innovation technologique dans le sport. De nombreuses applications, telles que le suivi de la santé des athlètes, l’analyse des données de performance, l’interaction avec les supporters ou encore la promotion de l’image des sportifs, sont protégées par des mécanismes de PI. Ces innovations contribuent à améliorer les performances et à élargir les perspectives de développement de l’industrie sportive.

Dans ce contexte, l’amélioration du cadre institutionnel et l’accélération de la transformation numérique dans la gestion de la PI apparaissent comme des priorités. Les autorités compétentes s’emploient à numériser les processus de traitement des demandes, à développer des systèmes de dépôt en ligne et à constituer des bases de données sur la propriété industrielle. Ces efforts visent à renforcer la transparence et à faciliter l’accès des entreprises et du public à l’exploitation des actifs immatériels.

Fait notable, l’orientation actuelle ne se limite plus à l’établissement et à la protection des droits, mais s’inscrit désormais dans une logique d’exploitation économique et d’intégration au marché. Ce changement stratégique est déterminant pour faire de la propriété intellectuelle une véritable ressource de croissance. Selon M. Luu Hoang Long, directeur de l’Office national de la propriété intellectuelle, le lien entre PI et activités économiques permettra d’accroître l’efficacité de la commercialisation et de stimuler l’innovation.

Parallèlement, la loi révisée sur la propriété intellectuelle de 2025 a introduit de nouvelles dispositions visant à renforcer la protection et l’exploitation des droits dans le domaine du sport. Ce cadre juridique plus complet contribue à instaurer un climat de confiance pour les acteurs concernés, tout en encourageant l’investissement dans la recherche, le développement et la création de nouveaux produits et services.

Les spécialistes estiment que le sport et la propriété intellectuelle évoluent de manière indissociable, formant un écosystème d’innovation dynamique. Lorsque les actifs immatériels sont protégés et valorisés efficacement, le sport ne se limite plus à une activité de divertissement, mais devient un secteur économique à part entière, capable de contribuer de manière significative à la croissance.

Dans les années à venir, le renforcement de la sensibilisation, l’amélioration du cadre juridique et l’exploitation accrue des actifs de propriété intellectuelle seront essentiels pour libérer le potentiel de l’industrie sportive au Vietnam. Ainsi, le sport pourra non seulement continuer à inspirer et rassembler, mais aussi s’affirmer comme un pilier de l’économie « sans fumée », au service du développement durable du pays.- VNA

#droits sportifs #levier de l’économie #“sans fumée”
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