Culture-Sports

Le Festival Thang Long - Hanoï revient en septembre avec le thème « Flux du patrimoine »

Hanoï accueillera du 11 au 20 septembre la deuxième édition du Festival Thang Long - Hanoï, placée sous le thème « Flux du patrimoine », un événement culturel majeur destiné à célébrer l’héritage millénaire de la capitale vietnamienne à travers une série d’activités mêlant tradition, création contemporaine et technologies immersives.

Un programme artistique mettant en valeur le riche patrimoine culturel de la Citadelle impériale de Thang Long lors de la saison des festivals de 2025. Photo : Comité d'organisation
Un programme artistique mettant en valeur le riche patrimoine culturel de la Citadelle impériale de Thang Long lors de la saison des festivals de 2025. Photo : Comité d'organisation

Hanoï (VNA) - La deuxième édition du Festival Thang Long - Hanoï, placée sous le thème « Flux du patrimoine », se tiendra du 11 au 20 septembre dans la capitale vietnamienne. À cette occasion, la Citadelle impériale de Thang Long, le Temple de la Littérature, le Musée de Hanoï, la place Dong Kinh Nghia Thuc ainsi que le village de potiers de Bat Trang se transformeront en une vaste scène culturelle à ciel ouvert consacrée à l’histoire et au patrimoine de la ville.

Organisé conjointement par le Comité populaire municipal, le Département de la Culture et des Sports et des organismes nationaux et internationaux, cet événement vise à honorer le patrimoine millénaire de la ville tout en réaffirmant sa stratégie de développement axée sur la culture. Après une première édition en 2025, l'objectif est de positionner Hanoï comme un véritable vivier de créativité, grâce à un secteur culturel florissant et à de nombreuses opportunités d'échanges internationaux.

Parmi les temps forts de cette édition figure une programmation artistique mêlant tradition et modernité. La cérémonie d’ouverture illuminera la Citadelle impériale de Thang Long dans la soirée du 11 septembre. Elle sera suivie, le 12 septembre, d’un concert de musique contemporaine, puis, le 13 septembre, d’un programme d’échanges réunissant des artistes internationaux. Le défilé de mode « Les Couleurs de Hanoï » se déroulera le 18 septembre sur la place Dong Kinh Nghia Thuc, tandis que l’exposition « Échos de la Céramique » prendra place le 19 septembre dans le village de Bat Trang.

Au Temple de la Littérature et au Musée de Hanoï, des installations immersives et interactives inviteront les visiteurs à explorer plusieurs siècles d’histoire et de culture vietnamiennes à travers une expérience sensorielle et numérique.

Selon les organisateurs, le festival entend créer un espace culturel ouvert où les valeurs traditionnelles dialoguent avec les approches contemporaines, projetant l’image d’une Hanoï à la fois riche de son identité, créative, dynamique et toujours plus connectée à la région et au monde.

Plus qu'un simple événement culturel d'envergure, le festival témoigne de la détermination de Hanoï à atteindre les objectifs stratégiques définis dans le plan d'action du Comité municipal du Parti, en accord avec la résolution 80-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de la culture vietnamienne. -VNA

#Festival Thang Long - Hanoï
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