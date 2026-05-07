Culture-Sports

Un marché du film fait ses débuts au Festival international du film de Hanoï 2026

HANIFF vise à créer une plateforme annuelle d'échanges cinématographiques et de soutenir le développement professionnel et international de l'écosystème de l'industrie cinématographique vietnamienne.

Remise de prix du 7e Festival international du film de Hanoï. Photo: nguoihanoi.vn
Remise de prix du 7e Festival international du film de Hanoï. Photo: nguoihanoi.vn

Hanoï (VNA) – Un marché du film sera inauguré lors de la huitième édition du Festival international du film de Hanoï (HANIFF), qui se tiendra du 24 au 28 novembre 2026.

L'objectif est de créer une plateforme annuelle d'échanges cinématographiques et de soutenir le développement professionnel et international de l'écosystème de l'industrie cinématographique vietnamienne.

HANIFF 2026 proposera des cérémonies d'ouverture et de clôture, des projections en compétition et hors compétition, des séminaires, un dîner de gala et diverses animations et prévoit un programme riche comprenant des cérémonies d'ouverture et de clôture, des projections de films en compétition et hors compétition, ainsi que des séminaires thématiques et un dîner de gala organisé par le Comité populaire de la ville de Hanoï.

Le Festival vise à consolider la marque HANIFF au niveau national et international. Il s'agit également de promouvoir l'image d'une capitale professionnelle, créative et durable dans une nouvelle ère, tout en affirmant l'identité et la créativité du Vietnam au sein du réseau mondial de la création.

Le festival souhaite présenter des œuvres cinématographiques d'excellence au public, découvrir de nouveaux talents et favoriser la coopération entre les cinéastes, les distributeurs et les artistes du monde entier.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, a souligné que l'édition 2026 doit mettre l'accent sur la créativité du langage cinématographique et les valeurs humaines, tout en honorant les talents émergents. Cette démarche vise à attirer l'attention du public international et à créer une dynamique de croissance pour l'industrie du cinéma au Vietnam.

En outre, le festival participe à l'expansion du marché du film vietnamien à l'étranger et à la promotion de l'image d'un pays accueillant. Il met en lumière Hanoï, reconnue par l'UNESCO comme « Ville créative », afin de positionner durablement la marque cinématographique du pays dans une vision d'intégration culturelle et artistique globale. -VNA

#HANIFF 2026 #Festival international du film de Hanoï
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