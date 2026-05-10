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Présentation d’un numéro de chant traditionnel « Chèo tàu », une expression culturelle emblématique de la commune d’Ô Diên, à Hanoi. Photo: VNA
Présentation d’un numéro de chant traditionnel « Chèo tàu », une expression culturelle emblématique de la commune d’Ô Diên, à Hanoi. Photo: VNA
Le village de Ha Mô est une terre ancienne, située dans la commune de Ô Diên à Hanoï, dotée d’un riche patrimoine historique et d’une culture traditionnelle profondément enracinée depuis des siècles. Photo: VNA
Le village de Ha Mô est une terre ancienne, située dans la commune de Ô Diên à Hanoï, dotée d’un riche patrimoine historique et d’une culture traditionnelle profondément enracinée depuis des siècles. Photo: VNA
Des visiteurs découvrent l’espace d’exposition « Sac tâm » au sein du site national spécial du Temple de la Littérature – Quôc Tu Giam. Photo: VNA
Des visiteurs découvrent l’espace d’exposition « Sac tâm » au sein du site national spécial du Temple de la Littérature – Quôc Tu Giam. Photo: VNA
Des délégués et habitants au Musée de Hanoi. Photo: VNA
Des délégués et habitants au Musée de Hanoi. Photo: VNA
Des touristes internationaux visitent l’exposition photographique « Résonances d’un jour nouveau » à la Citadelle impériale de Thang Long. Photo: VNA
Des touristes internationaux visitent l’exposition photographique « Résonances d’un jour nouveau » à la Citadelle impériale de Thang Long. Photo: VNA
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Hanoï érige la culture en pilier de son développement

Après la promulgation par le Bureau politique de la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, la capitale Hanoï s’emploie progressivement à concrétiser les objectifs et orientations qui y sont définis.
Au-delà des déclarations d’intention ou des actions de façade, l’ambition de faire de la culture un pilier du développement est désormais traduite en mesures concrètes, mises en œuvre de manière plus efficace et appelées à produire un large rayonnement.

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#résolution 80 #culture #développement

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