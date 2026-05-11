Les oiseaux sauvages de retour au lac de l'Épée restituée : Un havre de paix au cœur de la capitale

Des centaines d’oiseaux sauvages se sont rassemblés de façon inattendue au lac Hoàn Kiêm (Épée Restituée) pour y chasser et même nicher. Au milieu de fleurs aux couleurs changeantes, ces oiseaux intrépides planent avec agilité et plongent pour capturer des poissons, sous les regards émerveillés des habitants et des touristes. Ce spectacle naturel rare offre une scène saisissante en plein cœur de la capitale.