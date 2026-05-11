Les oiseaux sauvages de retour au lac de l'Épée restituée : Un havre de paix au cœur de la capitale

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Lors de ces premiers jours d'été, le lac Hoàn Kiêm resplendit non seulement des couleurs des lilas des Indes et des fleurs flamboyantes, mais il est aussi plus vivant encore grâce à la présence de centaines d'oiseaux sauvages. Photo: VNA
Lors de ces premiers jours d'été, le lac Hoàn Kiêm resplendit non seulement des couleurs des lilas des Indes et des fleurs flamboyantes, mais il est aussi plus vivant encore grâce à la présence de centaines d'oiseaux sauvages. Photo: VNA
La population d'oiseaux y est très diversifiée, comprenant principalement des hérons bihoreaux et des aigrettes. Ils se perchent tranquillement sur les branches proches de la surface du lac pour se reposer et construire leurs nids. Photo: VNA
La population d'oiseaux y est très diversifiée, comprenant principalement des hérons bihoreaux et des aigrettes. Ils se perchent tranquillement sur les branches proches de la surface du lac pour se reposer et construire leurs nids. Photo: VNA
Selon les experts, le calme relatif, l'absence de bruits parasites et l'abondance de nourriture aquatique au lac Hoàn Kiêm attirent les oiseaux sauvages qui y nichent. Photo: VNA
Selon les experts, le calme relatif, l'absence de bruits parasites et l'abondance de nourriture aquatique au lac Hoàn Kiêm attirent les oiseaux sauvages qui y nichent. Photo: VNA
Deux hérons bihoreaux, un adulte et un immature, se repose dans le feuillage verdoyant. Photo: VNA
Deux hérons bihoreaux, un adulte et un immature, se repose dans le feuillage verdoyant. Photo: VNA
L'abondance de la vie aquatique a transformé la surface du lac en un terrain de chasse idéal. Photo: VNA
L'abondance de la vie aquatique a transformé la surface du lac en un terrain de chasse idéal. Photo: VNA
La présence remarquable de ces oiseaux, aux côtés de sites historiques tels que la tour de la Tortue et le pont The Huc, insuffle une énergie nouvelle et vibrante au paysage du lac de l'Épée restituée.Photo: VNA
La présence remarquable de ces oiseaux, aux côtés de sites historiques tels que la tour de la Tortue et le pont The Huc, insuffle une énergie nouvelle et vibrante au paysage du lac de l'Épée restituée.Photo: VNA
La nidification d'oiseaux sauvages au coeur de la capitale témoigne clairement de l'amélioration de la qualité de l'environnement. Photo: VNA
La nidification d'oiseaux sauvages au coeur de la capitale témoigne clairement de l'amélioration de la qualité de l'environnement. Photo: VNA
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Les oiseaux sauvages de retour au lac de l'Épée restituée : Un havre de paix au cœur de la capitale

Des centaines d’oiseaux sauvages se sont rassemblés de façon inattendue au lac Hoàn Kiêm (Épée Restituée) pour y chasser et même nicher. Au milieu de fleurs aux couleurs changeantes, ces oiseaux intrépides planent avec agilité et plongent pour capturer des poissons, sous les regards émerveillés des habitants et des touristes. Ce spectacle naturel rare offre une scène saisissante en plein cœur de la capitale.

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#oiseaux sauvages #lac de l'Épée restituée #Hanoï

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