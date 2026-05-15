85e anniversaire de la fondation de l’Équipe des jeunes pionniers de Hô Chi Minh (15 mai 1941) : « Notre Équipe grandit avec le pays »

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Le Président Hô Chi Minh pose pour une photo souvenir avec la troupe artistique des enfants de la Région interprovinciale X et l’Équipe des jeunes soldats venus lui présenter leurs vœux à l’occasion de son 60e anniversaire à Viet Bac (1950).
Le Président Hô Chi Minh pose pour une photo souvenir avec la troupe artistique des enfants de la Région interprovinciale X et l’Équipe des jeunes soldats venus lui présenter leurs vœux à l’occasion de son 60e anniversaire à Viet Bac (1950).
Le Président Hô Chi Minh avec des adolescents héroïques ayant combattu les impérialistes américains dans le Sud, lors de leur visite dans le Nord (mars 1962). Photo : VNA
Le Président Hô Chi Minh avec des adolescents héroïques ayant combattu les impérialistes américains dans le Sud, lors de leur visite dans le Nord (mars 1962). Photo : VNA
Le secrétaire général To Lam visite la salle de travaux pratiques en éducation STEM au lycée Tram Chim, district de Tam Nong, province de Dong Thap (11 décembre 2024). Photo : VNA
Le secrétaire général To Lam visite la salle de travaux pratiques en éducation STEM au lycée Tram Chim, district de Tam Nong, province de Dong Thap (11 décembre 2024). Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man avec les jeunes délégués participant à la 2e session simulée de "l'Assemblée nationale des enfants" à Hanoï, le 29 septembre 2024. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man avec les jeunes délégués participant à la 2e session simulée de "l'Assemblée nationale des enfants" à Hanoï, le 29 septembre 2024. Photo : VNA
Des candidats participant à l’épreuve de présentation du programme « Les enfants vietnamiens – S’ouvrir au monde » lors de sa première édition, placée sous le thème « Identité de l'ASEAN ». Photo : VNA
Des candidats participant à l’épreuve de présentation du programme « Les enfants vietnamiens – S’ouvrir au monde » lors de sa première édition, placée sous le thème « Identité de l'ASEAN ». Photo : VNA
Échanges entre lycéens du Vietnam et du Japon, sous le thème « Jeunes ambassadeurs 2023 », tenus à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon. Photo : VNA
Échanges entre lycéens du Vietnam et du Japon, sous le thème « Jeunes ambassadeurs 2023 », tenus à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon. Photo : VNA
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85e anniversaire de la fondation de l’Équipe des jeunes pionniers de Hô Chi Minh (15 mai 1941) : « Notre Équipe grandit avec le pays »

Le 15 mai 1941, à Pac Bo (Cao Bang), sous la direction du Président Hô Chi Minh et la supervision directe de l’organisation de la Jeunesse, l’Équipe des enfants de la Résistance — ancêtre de l’Équipe des jeunes pionniers de Hô Chi Minh — a été officiellement fondée.
Après 85 ans de construction et de développement, l’Équipe des jeunes pionniers de Hô Chi Minh n’est pas seulement un foyer commun pour des millions de membres, mais aussi un environnement éducatif et formateur, qui cultive les idéaux révolutionnaires, contribue à la formation de la personnalité et nourrit les rêves des jeunes générations du pays.

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#jeunes pionniers de Hô Chi Minh

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