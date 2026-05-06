Dak Lak : L’engagement infatigable des "gardiens de géants" au cœur de la jungle

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Pour ces soigneurs, l’éléphant est considéré comme un membre à part entière de la famille. Photo : VNA
Pour ces soigneurs, l’éléphant est considéré comme un membre à part entière de la famille. Photo : VNA
Par des températures frôlant les 40 °C, les gardiens parcourent chaque jour plusieurs kilomètres à pied à travers la forêt de Buon Don, en quête des ressources vitales indispensables à leurs éléphants. Photo : VNA
Par des températures frôlant les 40 °C, les gardiens parcourent chaque jour plusieurs kilomètres à pied à travers la forêt de Buon Don, en quête des ressources vitales indispensables à leurs éléphants. Photo : VNA
Un spécimen âgé bénéficie d'une attention particulière et de soins adaptés au sein du Centre pour la conservation des éléphants, le sauvetage des animaux et la gestion des forêts de la province de Dak Lak. Photo : VNA
Un spécimen âgé bénéficie d'une attention particulière et de soins adaptés au sein du Centre pour la conservation des éléphants, le sauvetage des animaux et la gestion des forêts de la province de Dak Lak. Photo : VNA
Les éléphants en bonne santé évoluent dans un environnement naturel sous surveillance étroite au Centre. Photo : VNA
Les éléphants en bonne santé évoluent dans un environnement naturel sous surveillance étroite au Centre. Photo : VNA
Le métier de gardien d’éléphants en milieu sauvage exige, au-delà de l'endurance physique, une passion profonde et un lien affectif unique avec l’animal. Photo : VNA
Le métier de gardien d’éléphants en milieu sauvage exige, au-delà de l'endurance physique, une passion profonde et un lien affectif unique avec l’animal. Photo : VNA
Dans un cadre de semi-liberté, les individus blessés bénéficient de soins quotidiens et d’un suivi vétérinaire rigoureux, permettant de surveiller de près l’évolution de leurs plaies et d’adapter les traitements en conséquence. Photo : VNA ​
Dans un cadre de semi-liberté, les individus blessés bénéficient de soins quotidiens et d’un suivi vétérinaire rigoureux, permettant de surveiller de près l’évolution de leurs plaies et d’adapter les traitements en conséquence. Photo : VNA ​
Fort de plus de dix ans d’expérience dans le sauvetage et les soins apportés aux pachydermes, Cao Xuan Ninh considère les éléphants comme des êtres proches, partageant avec eux chaque instant du quotidien. Photo : VNA
Fort de plus de dix ans d’expérience dans le sauvetage et les soins apportés aux pachydermes, Cao Xuan Ninh considère les éléphants comme des êtres proches, partageant avec eux chaque instant du quotidien. Photo : VNA
Sauvé en 2015 alors qu'il était gravement blessé à une patte par un piège, l'éléphant Jun a retrouvé force et vitalité après plusieurs interventions chirurgicales complexes. Photo : VNA
Sauvé en 2015 alors qu'il était gravement blessé à une patte par un piège, l'éléphant Jun a retrouvé force et vitalité après plusieurs interventions chirurgicales complexes. Photo : VNA
Un membre du personnel soignant procède à la désinfection et au traitement des blessures d’un éléphant, veillant à limiter la douleur et à prévenir toute infection.Photo : VNA
Un membre du personnel soignant procède à la désinfection et au traitement des blessures d’un éléphant, veillant à limiter la douleur et à prévenir toute infection.Photo : VNA
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Dak Lak : L’engagement infatigable des "gardiens de géants" au cœur de la jungle

Sous la chaleur accablante de la forêt de Buon Don, les cornacs du Centre pour la conservation des éléphants, le sauvetage des animaux et la gestion des forêts de la province de Dak Lak sillonnent la jungle pour assurer l'approvisionnement en eau, la nourriture et le suivi sanitaire de leurs éléphants. De l’aube  au crépuscule, ils guettent le moindre signe de fatigue ou de maladie, ajustent les rations en fonction des saisons et conduisent les animaux vers les points d’eau.

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#forêt de Buon Don #gardiens de géants #Dak Lak

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