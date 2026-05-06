Dak Lak : L’engagement infatigable des "gardiens de géants" au cœur de la jungle

Sous la chaleur accablante de la forêt de Buon Don, les cornacs du Centre pour la conservation des éléphants, le sauvetage des animaux et la gestion des forêts de la province de Dak Lak sillonnent la jungle pour assurer l'approvisionnement en eau, la nourriture et le suivi sanitaire de leurs éléphants. De l’aube au crépuscule, ils guettent le moindre signe de fatigue ou de maladie, ajustent les rations en fonction des saisons et conduisent les animaux vers les points d’eau.