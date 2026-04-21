Police mobile : un "bouclier d’acier" au service de la paix sociale et de la sécurité de la population

La Police mobile est la principale force armée de la Police populaire, chargée de protéger la sécurité nationale ainsi que de maintenir l’ordre et la sécurité publics. Dotée d’équipements spéciaux, cette force constitue un "bouclier d’acier" contre le terrorisme, les émeutes et les criminels dangereux, contribuant ainsi à garantir un environnement sûr pour les activités sociales et le développement du pays.