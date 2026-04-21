Police mobile : un "bouclier d’acier" au service de la paix sociale et de la sécurité de la population

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La Loi sur la Police mobile a été adoptée dans la matinée du 14 juin 2022 à l'Assemblée nationale. Photo : VNA
La Loi sur la Police mobile a été adoptée dans la matinée du 14 juin 2022 à l'Assemblée nationale. Photo : VNA
Les forces de Police mobile défilent lors de la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police mobile (15 avril 1974 - 2024) et de la réception, pour la deuxième fois, du titre de Héros des Forces armées populaires. Photo : VNA
Les forces de Police mobile défilent lors de la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police mobile (15 avril 1974 - 2024) et de la réception, pour la deuxième fois, du titre de Héros des Forces armées populaires. Photo : VNA
Motos de patrouille spéciales de la Police mobile au défilé lors de la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police mobile (15 avril 1974 - 2024) et de la réception, pour la deuxième fois, du titre de Héros des Forces armées populaires. Photo : VNA
Motos de patrouille spéciales de la Police mobile au défilé lors de la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police mobile (15 avril 1974 - 2024) et de la réception, pour la deuxième fois, du titre de Héros des Forces armées populaires. Photo : VNA
L’unité de cavalerie de la Police mobile, relevant du Commandement de la Police mobile du ministère de la Sécurité publique, défilant sur la place Ba Dinh (8 juin 2020). Photo : VNA
L’unité de cavalerie de la Police mobile, relevant du Commandement de la Police mobile du ministère de la Sécurité publique, défilant sur la place Ba Dinh (8 juin 2020). Photo : VNA
Une démonstration de combat. Photo : VNA
Une démonstration de combat. Photo : VNA
Les forces de la Police mobile se déplacent dans la rivière, prêtes à recevoir l'ordre de libérer des otages lors d'un exercice em 2010. Photo : VNA
Les forces de la Police mobile se déplacent dans la rivière, prêtes à recevoir l'ordre de libérer des otages lors d'un exercice em 2010. Photo : VNA
Des cadres et soldats de la Police mobile construisent un pont temporaire traversant un ruisseau pour aider les habitants du village de Na Ca, commune de Muong Chanh, province de Son La. Photo : VNA
Des cadres et soldats de la Police mobile construisent un pont temporaire traversant un ruisseau pour aider les habitants du village de Na Ca, commune de Muong Chanh, province de Son La. Photo : VNA
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Police mobile : un "bouclier d’acier" au service de la paix sociale et de la sécurité de la population

La Police mobile est la principale force armée de la Police populaire, chargée de protéger la sécurité nationale ainsi que de maintenir l’ordre et la sécurité publics. Dotée d’équipements spéciaux, cette force constitue un "bouclier d’acier" contre le terrorisme, les émeutes et les criminels dangereux, contribuant ainsi à garantir un environnement sûr pour les activités sociales et le développement du pays.

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