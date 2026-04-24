Da Nang place l’économie maritime au cœur de sa stratégie de croissance durable

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La route côtière reliant le port de Lien Chieu, dont la construction a débuté en septembre 2023 avec un investissement total de plus de 1 200 milliards de dongs, mesure près de trois km de long, 30 m de large et compte six voies.
La route côtière reliant le port de Lien Chieu, dont la construction a débuté en septembre 2023 avec un investissement total de plus de 1 200 milliards de dongs, mesure près de trois km de long, 30 m de large et compte six voies.
Le projet de construction global du terminal à conteneurs de Lien Chieu représente un investissement total estimé à plus de 45 000 milliards de dongs (plus de 1,70 milliard de dollars).
Le projet de construction global du terminal à conteneurs de Lien Chieu représente un investissement total estimé à plus de 45 000 milliards de dongs (plus de 1,70 milliard de dollars).
Le terminal du port international de Chu Lai, d'une capacité de 50 000 tonnes, est doté d'installations modernes permettant une manutention rapide des marchandises.
Le terminal du port international de Chu Lai, d'une capacité de 50 000 tonnes, est doté d'installations modernes permettant une manutention rapide des marchandises.
Navires de charge au port international de Chu Lai.
Navires de charge au port international de Chu Lai.
Les entrepôts sous douane du port international de Chu Lai répondent aux besoins de stockage et de conservation de volumes importants de marchandises.
Les entrepôts sous douane du port international de Chu Lai répondent aux besoins de stockage et de conservation de volumes importants de marchandises.
Les douanes du poste frontière du port de Ky Ha, en coordination avec la Sarl de Port international de Chu Lai, inspectent les marchandises entrant dans les entrepôts du port international de Chu Lai.
Les douanes du poste frontière du port de Ky Ha, en coordination avec la Sarl de Port international de Chu Lai, inspectent les marchandises entrant dans les entrepôts du port international de Chu Lai.
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Da Nang place l’économie maritime au cœur de sa stratégie de croissance durable

Considérant l’économie maritime comme un pilier stratégique, Da Nang intensifie le développement de ce secteur en étroite synergie avec la logistique, le transport maritime et l’industrie. La ville ambitionne de s’affirmer comme une grande métropole maritime de rang international, moteur de croissance pour la région Centre – Hauts Plateaux du Centre et véritable porte d’entrée commerciale du Vietnam vers l’Asie-Pacifique.

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#Da Nang #économie maritime

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