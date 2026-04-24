Da Nang place l’économie maritime au cœur de sa stratégie de croissance durable

Considérant l’économie maritime comme un pilier stratégique, Da Nang intensifie le développement de ce secteur en étroite synergie avec la logistique, le transport maritime et l’industrie. La ville ambitionne de s’affirmer comme une grande métropole maritime de rang international, moteur de croissance pour la région Centre – Hauts Plateaux du Centre et véritable porte d’entrée commerciale du Vietnam vers l’Asie-Pacifique.