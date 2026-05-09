Multimedia
Photos Videos Infographies Longs formats Podcast
Can Tho dévoile une beauté rustique et authentique. Photo : VNA
Can Tho dévoile une beauté rustique et authentique. Photo : VNA
Les sentiers villageois de Can Tho plongent les visiteurs dans une atmosphère paisible au petit matin. Photo : VNA
Les sentiers villageois de Can Tho plongent les visiteurs dans une atmosphère paisible au petit matin. Photo : VNA
Le passage des saisons apporte à la campagne de Can Tho un charme unique et particulièrement envoûtant. Photo : VNA
Le passage des saisons apporte à la campagne de Can Tho un charme unique et particulièrement envoûtant. Photo : VNA
Enveloppée dans une brume épaisse, la zone rurale de Can Tho révèle une esthétique sauvage et éthérée dès l’aurore. Photo : VNA
Enveloppée dans une brume épaisse, la zone rurale de Can Tho révèle une esthétique sauvage et éthérée dès l’aurore. Photo : VNA
Les vastes rizières baignées dans une fine brume matinale dessinent un paysage à la fois mystérieux et apaisant. Photo : VNA
Les vastes rizières baignées dans une fine brume matinale dessinent un paysage à la fois mystérieux et apaisant. Photo : VNA
Atmosphère paisible de Can Tho au petit matin. Photo : VNA
Atmosphère paisible de Can Tho au petit matin. Photo : VNA
Les silhouettes des arbres se découpent sous une lumière douce, composant un tableau naturel d'une grande poésie. Photo : VNA
Les silhouettes des arbres se découpent sous une lumière douce, composant un tableau naturel d'une grande poésie. Photo : VNA
0
1
2
3
4
5
6

L’atmosphère poétique des paysages ruraux à Can Tho

Comme chaque année au passage du printemps à l'été, les zones rurales de Can Tho se drapent d’une beauté rare et poétique. Une brume épaisse enveloppe les paysages, se mêlant aux premières lueurs rosées de l’aube pour composer un décor à la fois mystique, doux et profondément apaisant. Entre reflets diffus sur les canaux et silence matinal des campagnes du delta, l’atmosphère semble suspendue, offrant un spectacle naturel d’une grande délicatesse.

Suivez VietnamPlus
#paysages ruraux #Can Tho

Sur le même sujet