L’atmosphère poétique des paysages ruraux à Can Tho

Comme chaque année au passage du printemps à l'été, les zones rurales de Can Tho se drapent d’une beauté rare et poétique. Une brume épaisse enveloppe les paysages, se mêlant aux premières lueurs rosées de l’aube pour composer un décor à la fois mystique, doux et profondément apaisant. Entre reflets diffus sur les canaux et silence matinal des campagnes du delta, l’atmosphère semble suspendue, offrant un spectacle naturel d’une grande délicatesse.