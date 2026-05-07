« Nuit des lanternes » : une nouvelle expérience nocturne illumine le lac Van à Hanoï

Hanoï (VNA) - Le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam, haut lieu historique de Hanoï, a franchi une nouvelle étape dans sa valorisation touristique avec l’inauguration, le soir du 5 mai, du circuit nocturne intitulé "Nuit des lanternes".

Pensée comme une expérience immersive mêlant patrimoine, gastronomie et artisanat traditionnel, cette initiative établit un dialogue harmonieux entre l’enceinte sacrée du monument et ses espaces extérieurs. À travers ce projet, le site confirme son ambition de devenir l’un des pôles culturels majeurs de la capitale et un moteur du développement des industries culturelles.

La cérémonie de lancement a réuni près de 200 invités, parmi lesquels des experts en culture et en gastronomie, des gestionnaires de sites patrimoniaux, des ambassadeurs ainsi que de nombreux responsables d’agences de voyages. Dans l’espace du lac Van, les participants ont salué une organisation professionnelle mettant l’émotion et l’expérience du visiteur au cœur du parcours. Les professionnels du tourisme estiment que ce circuit, déployé sur les deux hectares de Go Kim Chau, devrait séduire un grand nombre de touristes étrangers.

Phan Hoang Mai, directrice de l'agence de voyages DMC ASIA PLUS à Hanoï, a artagé qu'avec ce circuit, les visiteurs étrangers seraient conquis, car cet espace était non seulement magnifique, mais sa situation centrale facilitait grandement les déplacements.

L’ex-Miss Vietnam Ngoc Han demande une calligraphie lors de l'événement. Photo: VNA

L’ex-Miss Vietnam Ngoc Han a affirmé que ce circuit apportait une richesse particulière à travers la valorisation de l’ao dai et de la culture vestimentaire vietnamienne, tout en célébrant la beauté de la femme vietnamienne.

Outre la contemplation des paysages illuminés de l'espace de Go Kim Châu, les visiteurs découvrent la diversité culturelle du Vietnam à travers des chants populaires quan ho, la gravure de peintures folkloriques ou encore l’art de la calligraphie présenté par des lettrés renommés. L’expérience se prolonge sur le plan sensoriel avec un buffet végétarien servi dans une atmosphère paisible et raffinée. L’un des moments les plus marquants demeure l’atelier de confection et de lâcher de lanternes, activité symbolique qui confère au circuit une dimension à la fois spirituelle et poétique.

Ce circuit accorde une attention particulière aux étrangers, mais en cette période, nous souhaitons également chérir les émotions des élèves en période d'examens ; lorsqu’ils viennent ici pour brûler de l'encens, ils disposent désormais d'un espace de connexion avec leur famille et leurs amis, ce qui permet d'apaiser leurs tensions et de renforcer leurs liens affectifs, a estimé Kieu Cao Dung, directeur de la société Upleaf Trading.

Classé parmi les cinq sites incontournables de Hanoï, le complexe du Temple de la Littérature enrichit ainsi son offre consacrée à l’histoire de l’éducation par une expérience nocturne associant patrimoine, gastronomie et traditions vietnamiennes.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement à long terme de Hanoï ainsi que dans l’application de la Loi sur la Capitale, conformément aux directives politiques visant à faire du tourisme et des industries culturelles des secteurs économiques de pointe, censés contribuer à hauteur de 9 à 11 % du PIPR de la ville. En diversifiant les circuits proposés autour de ses monuments nationaux emblématiques, la capitale enrichit son offre touristique et affirme davantage son identité culturelle dans une nouvelle phase de développement. -VNA

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